Podzimní rána mají jednu nepříjemnou vlastnost. Člověku se nechce vstávat, venku je šero a odpoledne se stmívá dřív, než by si přál. Není proto divu, že právě v tomto období saháme po něčem, co nám pomůže udržet oči otevřené a hlavu v provozu.
Nejvíce lidí sahá po klasice v podobě kávy a čaje. Na paty jim ale v poslední době šlapou také energetické nápoje slibující rychlé povzbuzení a matcha, přírodní prášek ze zeleného čaje. I když jde na první pohled o zcela odlišné produkty, všechny spojuje jedna věc. Kofein.
SROVNÁNÍ Energy drink z Lidlu obsahuje dvakrát více kofeinu než matcha
Čísla v tabulce je třeba brát pouze orientačně. U matchy se obsah kofeinu může lišit podle použitého množství prášku, u energetických nápojů podle receptury a objemu plechovky.
Přesto z tabulky vyplývá jedna důležitá věc: jeden šálek matchy nemusí obsahovat zdaleka tolik kofeinu jako jedna plechovka energy drinku.
|Nápoj
|Porce
|Kofein na porci
|Kofein / 100 ml
|Matcha
|250 mililitrů*
|60 miligramů
|24 miligramů**
|Pumpkin Spice Latte
|473 mililitrů
|89,1 miligramů
|18,8 miligramů
|Crazy Wolf Parkside
|250 mililitrů
|75 miligramů
|30 miligramů
|Kong Strong Colossus
|500 mililitrů
|160 miligramů
|32 miligramů
*Jedna porce matchy vychází na zhruba 2 gramy prášku (1 čajová lžíce). Z této porce lze připravit nápoj o objemu 250 mililitrů.
**Záleží na množství použité matchy a konkrétním výrobku.
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Povzbudí mě matcha latté lépe než káva?
Matcha vzniká z lístků zeleného čaje, které se po speciálním zpracování rozemelou na jemný prášek. Na rozdíl od běžného čaje se při přípravě nespotřebuje pouze nálev. Do nápoje se dostává celý rozemletý list. S ním přichází také kofein a další přirozeně se vyskytující látky včetně aminokyseliny L-theaninu.
Právě kombinace kofeinu a L-theaninu bývá spojována s tím, že lidé vnímají povzbuzení z matchy jinak než po některých jiných kofeinových nápojích. Matcha ale rozhodně není bezkofeinová alternativa. Pokud si dáte větší množství, můžete si připravit poměrně silný kofeinový nápoj.
Povzbudí tedy matcha lépe než káva? Záleží na konkrétním nápoji a množství kofeinu. V našem srovnání dosahuje vyšších hodnot kofeinu na porci Starbucks Pumpkin Spice Latte. Matcha ale může díky kombinaci kofeinu a L-theaninu působit pozvolněji a rovnoměrněji.
Přes 150 miligramů kofeinu v jedné plechovce
Přiznejme si: kdo se při výběru energetických nápojů řídí čísly uvedenými na plechovce? A ti z nás, kteří si etiketu přečtou alespoň na oko, se většinou nechají nachytat na neškodné číslo 30 až 32 miligramů kofeinu.
Takové množství není samo o sobě nijak závratné. Musíme si však uvědomit, že jde o množství kofeinu na sto mililitrů. Pokud má tedy plechovka půl litru, je třeba hodnotu vynásobit pěti. A 160 miligramů kofeinu už není zrovna málo.
V našem předchozím srovnání energy drinků jsme se podívali například na limitovanou edici Parkside Crazy Wolf z Kauflandu a Parkside Kong Strong z Lidlu. První z nich obsahoval 30 miligramů kofeinu na 100 mililitrů, druhý 32 miligramů.
U běžné plechovky o objemu 250 mililitrů vychází dávka kofeinu přibližně na 75 miligramů kofeinu. Obě privátní značky si však můžete koupit také v půllitrové variantě. Ta nejenže obsahuje dvojnásobek kofeinu, ale také více než padesát gramů cukru.
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SROVNÁNÍ Který nápoj vás povzbudí nejlevněji?
Největší rozdíl najdeme právě mezi cenami. Zatímco energetické nápoje seženete v běžných supermarketech i večerkách už od 5 korun, matchu si budete muset nejprve najít buď na internetu nebo ve specializovaných prodejnách. A taky si za ni budete muset připlatit.
Verdikt pro běžného spotřebitele
Na druhou stranu, z jednoho prášku připravíte mnohonásobně více nápojů než vám dá jedna plechovka energy drinku. Lepší je se tedy ptát, na kolik vyjde jedna dávka kofeinu.
Pokud například koupíte dražší balení kvalitní matchy, ale připravíte z něj desítky šálků, může vyjít jeden nápoj levněji, než se na první pohled zdá. U energy drinku zase platíte za pohodlí. Seženete ho všude, nemusíte nic připravovat a navíc si plechovku můžete vystavit na památku.
|Nápoj
|Objem
|Kofein
|Cena za porci
|Cena za 100 ml
|Matcha
|250 mililitrů
|60 miligramů
|15 až 35 korun
|6 až 14 korun
|Energy drink
|250 mililitrů
|80 miligramů
|10 až 40 korun
|4 až 16 korun
|Pumpkin Spice Latte
|473 mililitrů
|89 miligramů
|165 až 185 korun
|35 až 39 korun
Z pohledu ceny vychází nejdráže Pumpkin Spice Latte. Za miligram kofeinu zaplatíte až patnáctkrát víc než u matchy a až šestnáctkrát víc než u energy drinku.
Matcha už není jen záležitostí čajoven
Jsou ale případy, kdy se vám matchu podaří najít i ve větších řetězcích. Matchu najdete například v Kauflandu, a to jak v kamenných prodejnách, tak i na online marketplace, kde si navíc můžete vybrat z vícero druhů i velikostí. K dostání je také na e-shopu Vilgain, v prodejnách se zdravou výživou a stále častěji na něj narazíte i v kavárnách.
Pokud si chcete matchu připravit doma, ale klasický čaj už vás omrzel, můžete vyzkoušet něco nového. Oblíbené jsou například:
- matcha latte s mlékem nebo rostlinnou alternativou
- matcha shake
- matcha smoothie
- snídaňová kaše s matchou
- matcha dort
U hotových nebo ochucených variant je ale dobré podívat se na složení. Samotná matcha není totéž co sladký nápoj s příchutí matchy. Zelená barva proto automaticky neznamená méně cukru nebo méně kalorií.
Pumpkin Spice Latte: podzimní fenomén ze Starbucks
K podzimu patří ještě jeden nápoj, který se každý rok vrací do nabídky kaváren Starbucks a který pro řadu lidí představuje jeden z prvních signálů, že léto definitivně skončilo. Řeč je o Pumpkin Spice Latte.
Dýňové latte bere většina lidí jako sladký podzimní rituál. Pořád jde ale o nápoj s vysokým obsahem kofeinu. Podle údajů na webových stránkách Starbucks najdeme v porci (473 mililitrů) hned 89,1 miligramů kofeinu.
Jedna porce Pumpkin Spice Latte tak může mít více kofeinu než běžná porce matchy, pořád ale výrazně méně než půllitrová plechovka energy drinku. V některých případech dokonce dvojnásobně.
PŘEHLED Kdy sáhnout po kterém nápoji?
Pro člověka, který chce kofein a nechce pokaždé sáhnout po velké plechovce, může být matcha zajímavou alternativou.
Matcha se hodí především tehdy, když:
- chcete si sami regulovat množství kofeinu
- nechcete vypít půl litru nápoje
- vyhovuje vám chuť zeleného čaje
- chcete si připravit vlastní nápoj
- hledáte alternativu ke kávě nebo energy drinku
Energetické nápoje dávají naopak smysl především tam, kde je důležitá rychlost a jednoduchost.
Energy drink oceníte, když:
- chcete hotový nápoj bez přípravy
- potřebujete povzbuzení na cestách
- nevadí vám sycený nápoj
- vyhovuje vám jeho chuť
- chcete přesně danou dávku kofeinu
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Držte se hranice, tři plechovky jsou už moc
Nezapomeňte, že stejně jako cukry, i kofein se může během dne nasčítat. Pokud si tedy ráno dáte kávu, oběd zapijete energy drinkem a před spaním si uvaříte čaj, můžete překročit zdravou hranici.
Evropský úřad pro bezpečnost potravin uvedl, že zdravý dospělý může zkonzumovat až 400 miligramů kofeinu za den. Toto množství za běžných okolností nepředstavuje bezpečností problém. Za bezpečnou je považována také jednorázová dávka do 200 miligramů.
Rozhodně se ale nejedná o žádné doporučení, kolik kofeinu má člověk denně vypít. Citlivost se mezi lidmi liší a zatímco na někoho kofein moc nepůsobí, jinému může i nižší dávka způsobit nervozitu nebo problémy se spánkem. A právě spánek je při podzimní únavě zásadní.
Večer si dejte raději hojichu nebo rooibos
Matcha může být zajímavá ráno, energy drinkem si můžete zpříjemnit dopoledne. Pokud ale sáhnete po kofeinu pozdě odpoledne nebo večer, můžete si snadno zkomplikovat usínání.
Odpoledne se tedy poohlédněte raději po čajích s nižším obsahem kofeinu. Dobrou alternativou je třeba pražený japonský čaj hojicha, který má díky způsobu zpracování méně kofeinu než matcha. A pokud chcete kofein vynechat úplně, můžete sáhnout po rooibosu.