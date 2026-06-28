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Maso na gril: Která hovězí, vepřová i kuřecí část se opravdu vyplatí

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  15:20
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Letní sezóna v Česku tradičně patří vůni dřevěného uhlí a rodinným sešlostem na zahradě. Grilování se stalo naším národním sportem, ale ruku na srdce, kolikrát jste z roštu sundali maso, které připomínalo spíše vysušenou podrážku nebo gumovou hmotu bez chuti? Investice do kvalitních surovin a drahého grilu přijde vniveč, pokud v řeznictví sáhnete po nesprávném kousku nebo ho na ohni fatálně přepálíte. Zkažený oběd pro celou rodinu, vyhozené peníze a frustrace hostitele jsou přitom zcela zbytečné. Stačí porozumět základní anatomii zvířat, vybrat správný řez pro konkrétní typ přípravy a dodržet několik osvědčených pravidel, která oddělují amatérské amatéry od mistrů grilu.

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Proč na výběru konkrétního řezu závisí celý výsledek

Většina chyb při grilování nevzniká u samotného roštu, ale už u chladicího boxu v obchodě. Častým omylem je představa, že nejdražší maso automaticky znamená nejlepší zážitek na grilu. Například taková hovězí svíčková - na pánvi nepřekonatelná, ale na otevřeném ohni snadno ztratí charakter, protože postrádá tuk, který je hlavním nositelem chuti a šťavnatosti.

Každý sval plní za života zvířete jinou funkci. Svaly, které se nejvíce pohybují (krkovička, plec, hovězí pupek), mají hrubší vlákna a více kolagenu či tuku. Tyto části potřebují buď delší čas při nižší teplotě, nebo specifický způsob krájení.

Naopak méně namáhané svaly (kotleta, svíčková, drůbeží prsa) jsou křehké, ale postrádají vnitřní tukové mramorování, takže je žár grilu může během několika minut nenávratně vysušit.

Při nákupu se proto řiďte jednoduchým pravidlem: hledejte maso s jemným tukovým mramorováním. Tuk se během grilování rozpouští, promazává maso zevnitř a brání odpařování přirozené šťávy.

Hovězí maso: Král grilu vyžaduje vyzrálost

Hovězí steak je pro mnoho lidí vrcholem grilování. Aby však byl výsledek křehký a plný chuti, musíte bezpodmínečně vyžadovat maso vyzrálé. Čerstvé hovězí maso z běžného chovu, které putuje na pult hned po porážce, bude na grilu vždy tuhé. Zrání (buď suché ve speciálních komorách, nebo mokré ve vakuu) trvá minimálně několik týdnů. Během této doby přirozené enzymy naruší tuhá svalová vlákna, maso zkřehne a získá hlubokou, koncentrovanou chuť.

1. Rib Eye Steak (Vysoký roštěnec)

Pokud se zeptáte jakéhokoli šéfkuchaře na nejlepší steak na gril, devět z deseti vám odpoví: Rib Eye. Tento řez pochází z přední části hřbetu a je charakteristický svým tukovým okem uprostřed a bohatým mramorováním.

  • Proč funguje: Vysoký obsah vnitřního tuku zaručuje, že steak zůstane extrémně šťavnatý, i když ho na grilu necháte o minutu déle, než jste plánovali.
  • Jak na něj: Ideální je tloušťka alespoň 3 až 4 centimetry. Grilujte ho metodou direct (přímo nad rozžhaveným uhlím) zhruba 3–4 minuty z každé strany pro dosažení stupně medium rare, a poté ho nechte odpočinout v zóně s nižší teplotou.

2. Flank Steak (Hovězí pupek)

Dříve opomíjený řez, který dnes vládne modernímu grilování. Jde o široký, plochý sval ze spodní části břicha zvířete. Má dlouhá, výrazná podélná vlákna.

  • Proč funguje: Nabízí intenzivní, silnou hovězí chuť a je cenově dostupnější než prémiové hřbetní řezy.
  • Jak na něj: Flank steak grilujte vcelku na velmi vysokém žáru krátce a prudce. Klíč k úspěchu přichází až po sundání z grilu. Maso musíte po odpočinutí krájet na tenké plátky přes vlákno pod úhlem zhruba 45 stupňů. Pokud byste ho nakrájeli po vlákně, bude žvýkavé a tuhé.

3. Striploin Steak (Nízký roštěnec)

Elegantní řez ze zadní části hřbetu. Na rozdíl od Rib Eye nemá tuk uvnitř svalu, ale typicky se pyšní výrazným tukovým krytem na horní straně.

  • Proč funguje: Má pevnější texturu a čistou, výraznou chuť hovězího masa.
  • Jak na něj: Tukový kryt před grilováním lehce nařízněte do mřížky, aby se maso nekroutilo. Při grilování začněte právě opékáním této tukové vrstvy, která se částečně vypeče a ochutí zbytek steaku.

Vepřové maso: Česká klasika, která odpouští chyby

Vepřové maso je v Česku stále nejoblíbenější volbou pro zahradní párty. Je cenově dostupné, snadno se připravuje a díky vyššímu podílu tuku lépe snáší drobné kulinářské přešlapy. I zde je však nutné rozlišovat, co položit na prudký oheň a co vyžaduje nepřímé grilování.

1. Krkovička: Sázka na jistotu

Krkovička je absolutním šampionem českých zahrad. Sval je přirozeně prorostlý tukem, což z ní dělá ideální surovinu pro začátečníky.

  • Proč funguje: Vnitřní tuk zabraňuje vysušení. I když krkovičku na grilu zapomenete, pravděpodobně bude stále poživatelná a šťavnatá.
  • Jak na ni: Krájejte plátky o tloušťce kolem 2 centimetrů. Sluší jí marinády s obsahem kyselé složky (např. hořčice, pivo, ocet), která pomáhá narušit strukturu masa. Grilujte na středním žáru, aby se tuk stihl rozpustit, ale povrch se nespálil.

2. Vepřová žebra: Disciplína pro trpělivé

Žebra nepatří mezi rychlovky, které hodíte na gril, když dostanete hlad. Vyžadují čas, ale výsledek, kdy maso samo odpadá od kosti, za to stojí.

  • Proč funguje: Spojení masa, tuku a kostí vytváří po dlouhém pečení neopakovatelnou texturu a hlubokou chuť.
  • Jak na ně: Zapomeňte na přímý žár. Žebra potřebují metodu low and slow (nízká teplota a dlouhý čas), ideálně nepřímé grilování při teplotě kolem 110–130 °C po dobu 3 až 5 hodin. Před koncem je potřete barbecue omáčkou, která na povrchu zkaramelizuje.

3. Kotleta a panenka: Pozor na minuty

Vepřová kotleta (zejména bez kosti) a vepřová panenka jsou velmi libová masa. Mezi českými grilaři jsou oblíbené, ale skrývají v sobě velké riziko.

  • Proč funguje: Jde o velmi jemné a křehké svaly s minimem šlach.
  • Jak na ně: Protože nemají téměř žádný vnitřní tuk, stačí chvilka nepozornosti a promění se v suchou hmotu. Kotletu grilujte ideálně s kostí, která pomáhá udržet šťávu. Panenku grilujte vcelku, nikdy ji nekrájejte na malé medailonky předem – takové kousky ztratí veškerou vodu během prvních dvou minut.

Drůbež: Lehkost, která potřebuje správnou techniku

Drůbeží maso je oblíbené pro svou lehkost a rychlou přípravu. Často po něm sahají lidé, kteří preferují dietnější stravu. Nicméně právě drůbež bývá na grilech nejčastěji znehodnocena vysušením nebo naopak nedopečením, které s sebou nese i zdravotní rizika.

1. Kuřecí stehna (vykoštěná i s kostí)

Pokud chcete kuřecí maso z grilu, které bude mít plnou chuť a zůstane šťavnaté, vždy volte stehna místo prsou.

  • Proč funguje: Tmavé stehenní maso obsahuje více tuku a kolagenu. Je mnohem tolerantnější k vyšším teplotám a delšímu pobytu na roštu.
  • Jak na ně: Pokud grilujete stehna s kostí a kůží, začněte kůží dolů na nepřímém žáru, aby se vypekl tuk a kůže byla křupavá. Vykoštěné stehenní řízky (tzv. steaky) se skvěle hodí na rychlé grilování nad přímým ohněm.

2. Kuřecí prsa: Pouze s ochranou

Kuřecí prsa jsou čistý sval bez tuku. Na grilu s nimi musíte zacházet s maximální opatrností.

  • Proč funguje: Jsou rychle hotová a mají jemnou chuť, kterou lze snadno ovlivnit kořením či bylinkami.
  • Jak na ně: Nikdy je negrilujte bez předchozí přípravy. Skvěle funguje solný roztok (brining) – ponoření masa do slané vody s bylinkami na několik hodin před grilováním. Maso nasákne vlhkost a na grilu lépe odolá žáru. Alternativou je grilování prsou s kůží a kostí, které fungují jako přirozený tepelný štít.
Jaký řez zvolit a jak ho připravit
Druh masaKonkrétní řezObsah tukuDoporučená metoda grilováníCílový stav / Charakteristika
HovězíRib Eye (Vysoký roštěnec)Vysoký (mramorování)Přímé grilování (vysoký žár)Medium rare (šťavnatý, výrazný)
HovězíFlank Steak (Pupek)Nízký až středníRychlé přímé grilováníNutno krájet na tenké plátky přes vlákno
HovězíStriploin (Nízký roštěnec)Střední (tukový kryt)Přímé grilováníPevnější textura, čistá masová chuť
VepřovéKrkovičkaVysokýPřímé i nepřímé grilováníŠťavnatá, ideální pro začátečníky
VepřovéŽebraVysokýNepřímé grilování (low and slow)Maso odpadající od kosti
VepřovéKotleta / PanenkaVelmi nízkýRychlé přímé grilováníSnadno se vysuší, hlídat čas
DrůbežKuřecí stehnaStředníPřímé i nepřímé grilováníŠťavnaté maso, křupavá kůže
DrůbežKuřecí prsaVelmi nízkýRychlé přímé grilováníVyžaduje naložení (solný roztok)

Univerzální pravidla, která nesmíte porušit

Bez ohledu na to, zda máte na roštu prémiové hovězí nebo obyčejné kuře, existuje několik technologických postupů, přes které zkrátka nejede vlak. Jejich ignorování vede k jistému neúspěchu.

Teplotní šok zabíjí šťavnatost

Nikdy nedávejte na gril maso, které jste právě vytáhli z chladničky. Ledový střed v kombinaci s extrémním žárem způsobí u svalových vláken šok - křečovitě se stáhnou a vytlačí veškerou buněčnou šťávu ven na uhlí. Maso bude suché a tuhé. Vyjměte ho z chladničky alespoň 30 až 60 minut před grilováním (podle velikosti kusu), aby dosáhlo pokojové teploty.

Nepíchejte do masa vidličkou

Klasický nešvar českých zahrad: obracení masa pomocí velké vidličky. Pokaždé, když do masa píchnete, vytvoříte kanálek, kterým pod tlakem uniká drahocenná šťáva. Používejte výhradně grilovací kleště nebo obracečku.

Nechte maso odpočinout

Tohle je vůbec nejdůležitější a nejčastěji opomíjený krok. Když maso sundáte z grilu, svalová vlákna jsou vlivem žáru stažená a šťáva je vytlačena do středu řezu. Pokud do něj okamžitě zakrojíte, všechna šťáva vyteče na prkénko a maso zůstane suché.

Pravidlo šéfkuchařů: Maso musí po grilování odpočívat na teplém místě (např. na dřevěném prkénku mimo přímý oheň) tak dlouho, jak dlouho se grilovalo. Během této doby se teplota v mase vyrovná, svalová vlákna se uvolní a šťáva se rozlije zpět do celého kousku.

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Témata: grilování, Maso

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