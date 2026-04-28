Maso, med i víno: Inspekce odhalila podvody v obchodech. Šidí se víc, než si myslíte

Autor:
  11:45
Kupujete kvalitní hovězí, poctivý český med nebo výběrové víno? Realita na pultech českých obchodů vás možná šokuje. SZPI totiž zveřejnila seznam, ze kterého mrazí. Kontroloři při svých raziích narážejí na stále drzejší metody, jak vytáhnout z kapes zákazníků peníze za zboží, které parametry kvality nesplňuje ani zdaleka. O kterých potravinách je konkrétně řeč?
foto: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Při nákupu potravin často věříme lákavým obalům, ale kontrolní testy mluví jasně: podvádění s obsahem klíčových složek je i v dnešní době, bohužel, stále běžnou praxí.

Tentokrát se inspektoři zaměřili na tři potraviny, u kterých se podvody objevují nejčastěji. Výsledky nejsou pro české obchody dobrou vizitkou.

Nižší podíl masa, než slibovala etiketa

U masných výrobků patří mezi časté prohřešky nižší obsah masa, než je uvedeno. Inspektoři opakovaně upozorňují na výrobky, kde podíl masa neodpovídá deklaraci, někdy i poměrně výrazně.

Nedávno SZPI v pelhřimovské pobočce obchodního řetězce Lidl narazila na Chalupářské vepřové maso značky Pikok (šarže L 509717) s podstatně nižším obsahem masa, než kolik výrobce sliboval na etiketě. Zákazník tak místo poctivé konzervy plné masa platil za levnější náhražky.

Sladký, ale ne vždy pravý

Med patří mezi nejčastěji falšované potraviny vůbec. Problémem bývá především ředění nebo přimíchávání levnějších složek. Takové výrobky sice splňují základní vzhled i chuť, ale ztrácejí svou přirozenou hodnotu. Zákazník pak kupuje produkt, který se pouze tváří jako med, ale jeho složení tomu neodpovídá.

Na šokující nálezy narazila SZPI u mnoha případů. Za zmínku stojí například Včelí med květový lesní (šarže 25L86)či Med květový s lipovým (šarže MM24L141).

V obou případech laboratorní rozbory odhalily přítomnost cizích amyláz, tedy enzymů, které se v pravém medu přirozeně vůbec nevyskytují. V podstatě se tak nejednalo o med, ale o uměle vytvořenou sladkou směs.

Hra s původem i složením

Víno je kategorií samo o sobě, zejména u sudových variant a levných dovozů, přičemž nejčastěji se podvody týkají deklarovaného původu nebo kvality. Inspekce řeší případy, kdy víno neodpovídá označení na etiketě – například obsahuje nepovolené přídavky vody, syntetických aromat nebo dokonce zakázaných látek.

Jasným příkladem je španělské bílé víno Viňa Mercedes Chardonnay 2023 (šarže L-09.12.24), u kterého inspektoři zjistili, že bylo falšováno nepovoleným přídavkem vody. Místo čistého odrůdového vína tak spotřebitelé dostali naředěný nápoj.

Poměrně častým prohřeškem je však i klamání ohledně původu, kdy se víno vydává za moravské, ačkoliv pochází z úplně jiného konce světa.

TIP Jak postupovat při koupi vadného produktu?

Takových prohřešků je však bohužel mnohem více. Právě u masa, medu a vína dochází k falšování nejčastěji, jelikož marže z podvodu jsou pro výrobce nejlákavější. Pokud narazíte na podezřele nízkou cenu u produktů, které se tváří jako „premium“ nebo „bio“, mějte se na pozoru.

Koupili jste „šmejd“? Braňte se! Tento návod vám pomůže krok za krokem:

  1. S výrobkem a účtenkou zajděte zpět na prodejnu.
    Potraviny podléhající rychlé zkáze musíte reklamovat do 24 hodin, u ostatních bez zbytečného odkladu. Máte nárok na vrácení peněz nebo výměnu za bezvadný kus.
  2. Podejte podnět ke kontrole přímo na webu SZPI.
    Inspektoři na základě vašeho tipu mohou provést v dané prodejně kontrolní nákup a případnou vadu zveřejnit.
  3. Nahlaste vadu Státní veterinární správě.
    V případě čerstvého masa, vajec nebo mléčných výrobků spadá dozor pod SVS. Podnět můžete podat online přes jejich webový formulář.
  4. Nepoužívejte produkt, ani ho nejezte.
    I když jde „jen“ o klamání spotřebitele, falšované potraviny, u kterých neznáte skutečné složení, mohou být i zdravotním rizikem.

V každém případě si vždy schovávejte účtenky z nákupu, nebo si je alespoň foťte do mobilu. Bez dokladu o koupi budete své právo na odškodnění vymáhat mnohem složitěji.

