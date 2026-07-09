Když se v akčním letáku pro tento týden objevilo máslo za 11 korun, bylo více než jasné, že akce vzbudí velký zájem i za hranicemi. Polský obchodní řetězec Biedronka proto zařadil do akce hned několik druhů másla, aby se dostalo na všechny. Všechny navíc nabídl za ceny, o kterých si v Česku můžeme nechat jen zdát.
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Největší pozornost vzbudilo Masło ekstra z Polskiej Mleczarni s 82 procenty tuku. Kostku s gramáží 200 gramů nabídl za 1,99 zlotých, tedy v přepočtu za 11 korun. Na tuto cenu měli ovšem nárok pouze zákazníci s věrnostní kartičkou Moja Biedronka, kteří si zakoupili tři kostky másla. Tři kostky byly zároveň maximální počet kostek na osobu na den.
V akci byly také další značky másel, konkrétně Masło ekstra Mleczna Dolina a Masło Mlekovita. Pro tyto dvě značky platila akce 1+1 zdarma. Minimální počet byl 2 kostky, maximální pak 6 kostek na den.
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Takto výhodná akce ovšem platila jen jeden jediný den. Všechny tři akce mohli zákazníci využít pouze v pondělí 6. července. Akce se navíc vztahovala pouze na prodejny v Polsku.
PŘEHLED Kde koupíte nejlevnější máslo v ČR?
Pokud jste akci nestihli, nebo to do Polska máte daleko, nezoufejte. Máslo v akci seženete i v našich obchodech. Aktuálně nejlevnější máslo nabízí Tesco a Globus. Ceny v jednotlivých obchodech se přitom mohou lišit i o více než deset korun za kostku.
|Obchod
|Akční cena
|Tesco
|19,90 Kč
|Globus
|19,90 Kč*
|Billa
|22,90 Kč
|Albert
|26,90 Kč
|Kaufland
|29,90 Kč
|Lidl
|29,90 Kč
*Pouze pro zákazníky s věrnostní kartou.