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Cena másla se před Vánoci dala do pohybu. Na kolik vyjde pečení cukroví?

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  13:01
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Cena másla tento týden opět klesla. Některé řetězce nabízejí kostku másla pod 25 korun, výjimkou není ani cena na dvaceti korunách. Loni touto dobou přitom přesahovala i 70 korun. Předvánoční zdražování se zatím nekoná. Někteří zákazníci se však obávají, že jde jen o ticho před bouří.

Do Vánoc zbývají dva měsíce a domácnosti už se pomalu začínají připravovat na sváteční pečení. Máslo patří mezi suroviny, které se v tomto období spotřebovávají ve větším množství. Kdo nechce nechávat všechny nákupy na poslední chvíli, může do obchodu vyrazit už nyní.

Obchodní řetězce tento týden nabízejí máslo za částky, které by loni touto dobou působily až pohádkově. Nejlevnější máslo v akci nabízí Albert, do 25 korun se vešlo také akční máslo z Penny.

Obsah

PŘEHLED Kdo nabízí nejlevnější máslo v akci?

Akční ceny másla pro tento týden (20.–25.10. 2026)
ObchodAkční cena
Albert19,90 Kč
Penny24,90 Kč
Billa27,90 Kč*
Kaufland32,90 Kč

*Cena platí pouze s věrnostní aplikací. Běžná cena činí 42,90 Kč.

Rozdíl mezi nejlevnější a nejdražší nabídkou činí 13 korun na jednu kostku. Pokud jich na vánoční pečení potřebujete šest, můžete nákupem v Albertu ušetřit na jediné surovině až 78 korun.

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Loni stálo máslo dvojnásobek, někde i 70 korun

V rámci srovnání cen jsme se podívali na akční letáky z období od 20. října do 1. listopadu 2025 a porovnali, jak vypadaly ceny tou dobou. A rozdíl je to opravdu výrazný.

Zatímco dnes stojí máslo v akci okolo 20 až 40 korun, před rokem jste v obchodě běžně narazili na až dvojnásobnou cenu. Například v Albertu, který tento týden nabízí máslo v akci za dvacet korun, stála stejná kostka másla 33 korun s aplikací a běžná cena bez aplikace vycházela na 38 korun.

V Penny loni máslo stálo 40 korun, tento týden pouhých 25 korun. Nižší cenou se může pochlubit i Kaufland. Zatímco loni prodával máslo za 55 korun, tento týden stojí 33 korun.

Ještě většího rozdílu jsme si všimli v akčním letáku řetězce Billa. Loni tam máslo stálo 46 korun, a to navíc pouze pro zákazníky s věrnostní kartou. Pokud jste kartu neměli, museli jste si připlatit dalších 29 korun navíc. Oproti loňsku je dnes máslo z Billy levnější o 47 korun.

Srovnání cen másla: 2026 vs. 2025*
ObchodCena 2026Cena 2025
Albert19,90 Kč37,90 Kč
Penny24,90 Kč39,90 Kč
Kaufland32,90 Kč54,90 Kč
Billa42,90 Kč74,90 Kč

*Jde o srovnání uvedených cen z loňského a letošního období, nikoli o celoroční průměr. V tabulce jsou uvedeny běžné ceny bez aplikace.

Rozdíl je znát i při větším nákupu. Zatímco loni v Bille zákazníci s věrnostní kartou za šest kostek másla zaplatili 275 korun, letos je stejné množství vyjde na 167 korun. Bez věrnostní karty je cenový rozdíl ještě vyšší. Loni vyšlo šest kostek na 449 korun, letos na 257 korun. Jen na másle tak mohou zákazníci letos ušetřit téměř 200 korun.

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Je to jen ticho před bouří, obávají se zákazníci

Současné ceny másla jsou ve srovnání s loňskem výrazně příznivější. Ne všichni zákazníci však počítají s tím, že takto nízké vydrží až do Vánoc. Někteří si stále pamatují, na kolik je pečení vyšlo před rokem.

„Peču každý rok, pro děti a vnoučata klidně deset druhů. Loni jsem za něj dávala hrozné peníze. Bála jsem se vzít víc než dvě kostky. Letos je to lepší, ale kdo ví, co bude za měsíc,“ popisuje jedna z námi oslovených zákaznic, která se rozhodla včas předzásobit.

„Člověk nikdy neví. Třeba ještě zdraží, vůbec bych se tomu nedivila. Zatím beru jen to, co opravdu spotřebujeme,“ myslí si o cenách další z nakupujících.

Loni se máslo prodávalo za více než dvojnásobek letošní ceny. Jestli jde pouze o dočasné zlevnění, nebo si máslo udrží příznivou cenu i v předvánoční sezoně, ukážou až další týdny.

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