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Máslo je nejlevnější od roku 2010, mléko na historickém minimu. Proč ceny prudce klesly?

  11:45

Vývoj spotřebitelských cen červenec 2026 | foto: Canva.com

Více než dvanáctiprocentní pokles ceny másla za měsíc a trvanlivé mléko na historickém minimu. Data ČSÚ ukazují prudký propad cen základních potravin, za kterým stojí evropské trhy i promoční strategie supermarketů. Výrazně dolů šly také ceny vajec, brambor a vepřového masa.

Máslo levnější o 12 procent

Jedním z nejvýraznějších červencových pohybů na trhu potravin se stala cena másla. Podle indexu spotřebitelských cen meziměsíčně klesla o 12,2 procent a v porovnání s loňským červencem dokonce o 41,2 procent.

Ještě zajímavější pohled nabízí oficiální statistika průměrné realizované ceny. Ta v červenci spadla na 117,54 korun za kilogram, což je podle Českého statistického úřadu nejnižší hodnota od června 2010. Při přepočtu na standardní čtvrtkilovou kostku to je asi 29,39 korun.

Trvanlivé mléko je nejlevnější v historii sledování

Ještě dramatičtější vývoj zaznamenalo polotučné trvanlivé mléko. Jeho průměrná cena klesla v červenci na 10,39 korun za litr. ČSÚ potvrzuje, že jde o absolutně nejnižší hodnotu od začátku sledování této položky.

Meziměsíčně mléko zlevnilo o 9 procent, meziročně pak o těžko uěřitelných 41,9 procent. Takto masivní propad ukazuje, že se situace v mlékárenském sektoru během pouhého roku od základu proměnila.

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Zlevňuje celá Evropa. Nejde jen o cenovou válku supermarketů

Pokles cen není výhradně českým specifikem. Ministerstvo zemědělství upozorňovalo již ve své červnové zprávě, že světové i západoevropské ceny másla byly začátkem léta meziročně nižší o zhruba 44 procent.

Červencová data monitorovaná Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) potvrdila další pokles exportních cen v západní Evropě. Globální vývoj tak dokazuje, že současné zlevňování není pouhou krátkodobou cenovou válkou tuzemských řetězců, ale důsledkem poklesu cen v celém dodavatelském řetězci.

To však neznamená, že by se obchodníci drželi stranou. Naopak: nižší nákupní ceny dávají supermarketům prostor pro agresivní letákové akce, aniž by musely obětovat veškerou svou marži.

Zlevnilo i maso, vejce a brambory

Máslo a mléko nejsou jedinými položkami, které potěšily peněženky zákazníků:

  • Vejce: meziměsíčně pokles o 11,3 procenta, meziročně o 14 procent
  • Brambory: meziměsíčně pokles o 9,8 procent
  • Vepřové maso: meziměsíčně pokles o 3,9 procent, meziročně 16,6 procent
  • Ovoce: meziměsíčně pokles o 3,1 procent

Vepřové maso kopíruje vývoj u prvovýrobců. Ceny u zemědělských výrobců klesly v červnu meziročně o 23,9 procent.

Naopak mírně zdražilo drůbeží maso, které meziměsíčně vzrostlo o více než dvě procenta, a nealkoholické nápoje, jejichž cena stoupla o 1,3 procenta.

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Zásadní změna ČSÚ: Statistiky už vycházejí z reálných dat z pokladen

Při hodnocení aktuálních čísel je nutné vzít v úvahu důležitou metodickou změnu. ČSÚ na konci roku 2025 definitivně ukončil starý systém ručního terénního šetření cen v prodejnách, který už neodpovídal realitě.

Průměrné ceny jsou nyní vypočítávány na základě takzvaných scanner dat: reálných údajů přímo z maloobchodních pokladen.

Právě u másla má tato změna klíčový dopad. Pokud je běžná cenovka na regálu 55 korun, ale většina lidí si máslo nakoupí v akci za 29,90 korun, nová metodika započítá do průměru skutečně prodané kusy za akční cenu. Udávaná cena 117,54 korun/kilogram tak představuje reálnou váženou cenu nákupů, nikoli regálovou cedulku.

Proč řetězce zlevňují hlavně základní potraviny?

Prohlédněte si aktuální akční letáky.

Položky jako máslo, mléko, vejce, cukr nebo mouka fungují v obchodní hantýrce jako cenové majáky. Běžný spotřebitel si nepamatuje ceny stovek položek v obchodě, ale velice citlivě vnímá, za kolik kupuje kostku másla nebo litr mléka. Pokud supermarket nabídne máslo pod 30 korun, vytvoří v zákazníkovi silný dojem, že je levný celý obchod. Nižší nákupní ceny z trhu tak řetězce využívají k tvorbě atraktivních letákových lákadel.

Levnější nákup neznamená levnější život

Ačkoliv ceny u pokladen supermarketů klesají, celkový rodinný rozpočet nárůst životních nákladů pociťuje i nadále.

Celková meziroční inflace dosáhla 1,7 procenta, přičemž ceny služeb vzrostly o 4,7 procenta, nájemné o 6,1 procenta a pohonné hmoty zdražily dokonce o 16,8 procenta. Více platíme i za ubytování, které podražilo o 6,4 procenta, či stravování v restauracích se vzrůstem o čtyři procenta.

Úspora při nákupu základních potravin tak většině domácností pouze kompenzuje rostoucí výdaje v jiných oblastech.

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