Na tyto ceny jsme čekali měsíce
Tento týden na sebe pozornost upoutala Billa, která přišla hned s několika extrémně vysokými slevami. Určitě byste do ní měli zamířit, pokud vám došly základní potraviny jako máslo nebo vejce. Obojí zde pořídíte za bezkonkurenční ceny, které jen tak jinde nenajdete. Počítejte však s tím, že budete muset u pokladny načíst věrnostní kartičku - bez té by se vám totiž nákup prodražil o více než 120 korun.
Co ovšem koupíte výhodně i bez kartičky (na rozdíl od Lidlu, kde je kartička nutná), jsou banány a cherry rajčátka. Obojí pořídíte za pouhých dvacet korun. U ovoce a zeleniny ještě zůstaneme. Tesco nabízí meloun v akci za 21,90 korun, Lidl pak svazek ředkviček za sedm korun.
TOP 10 slev týdne (18. 5. – 24. 5. 2026)
|Produkt
|Obchod
|Akční cena
|Sleva
|Florian (150 g)
|Penny
|4,90 Kč
|-69 %
|Máslo (250 g)
|Billa
|19,90 Kč
|-56 %
|Meloun (1 kg)
|Tesco
|21,90 Kč
|-56 %
|Ředkvičky (svazek)
|Lidl
|6,90 Kč
|-53 %
|Rajčata cherry (250 g)
|Billa
|19,90 Kč
|-50 %
|Banány (1 kg)
|Billa
|19,90 Kč
|-50 %
|Vejce (30 ks)
|Billa
|128,90 Kč
|-44 %
|Mléko (1 l)
|Tesco
|8,90 Kč
|-40 %
|Olej (1 l)
|Penny
|29,90 Kč
|-40 %
|Krušovice (0,5 l)
|Kaufland
|10,90 Kč
|-35 %
Asijský týden, protein i levné rychlovky
Vedle klasických slev pokračují i tematické akce. V Lidlu a Penny probíhá oblíbený asijský týden, v rámci něhož můžete sehnat například nudle, různé druhy omáček, ingredience na domácí sushi nebo něco malého k zakousnutí, pro co byste jindy museli běžet do večerky.
Pokud si chcete udržet figuru nebo dodat tělu potřebné bílkoviny, v Tescu, Lidlu a Albertu nyní seženete širokou škálu proteinových potravin v akci.
V opačném případě, tedy pokud vás bude honit mlsná, můžete sáhnout po zmrzlině. Tu najdete v akci prakticky ve všech obchodech - nejchutnější kornouty a nanuky za opravdu nejnižší cenu nabízí Lidl, kde cena za jeden nanuk začíná již na neuvěřitelných čtyřech korunách.
A jestliže nevíte, co si dát k večeři, skočte si do Penny pro mraženou pizzu Margherita za pětadvacet korun. Pokud ji ozdobíte pár plátky šunky a kukuřicí a necháte rozpéct v troubě, věřte, že si pochutnáte jako v restauraci, a to klidně i ve dvou.