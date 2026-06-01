Malý balkon může vypadat jako z katalogu. Vertikální zahrady vám ušetří místo, čas i práci

Komerční sdělení   8:30
Městské balkony často plní několik funkcí najednou. Slouží jako místo, kde si vychutnáváme kávu, úložný prostor pro vše, co se nám nevešlo do bytu, ale i jako malá oáza zeleně. Stačí si však pořídit pár květináčů a i větší balkon začne působit stísněně, neprakticky a složitě na údržbu. Nejen z tohoto důvodu si stále více lidí pořizuje vertikální zahradu.

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem.

Vertikální zahrada na balkoně šetří místo i práci. | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Vertikální zahrady totiž umožňují využít i prostor, který by na běžném balkoně zůstal prázdný, tedy stěny, boční konstrukce nebo jiné svislé plochy. Místo několika truhlíků zabírajících podlahu tak může vzniknout souvislá zelená stěna plná květin, bylinek, jahod nebo třeba salátů. Balkon pak nepůsobí přeplněně, ale útulně a organizovaně.

Velkou výhodou vertikálních zahrad je i jejich praktičnost. Klasické pěstování bývá náročné na pravidelné zalévání a údržbu, obzvlášť během horkých letních dnů. Moderní samozavlažovací systémy dokážou péči výrazně usnadnit a umožní vám tak pěstovat více druhů zeleně, aniž byste se o ni museli každý den starat.

Proč si na balkon pořídit vertikální zahradu?

Klasické pěstování na balkoně má jednu velkou nevýhodu, a to tu, že každá další nádoba zabírá místo. Lidem s úzkým městským balkonem tak pak často nezbyde prostor pro posezení ani pohodlný pohyb.

Řešením může být právě již zmiňovaná vertikální zahrada na balkon, která promění prázdnou stěnu v živý zelený prostor. Rostliny jsou uspořádány pěkně nad sebou, takže vám balkon značně zkrášlí, aniž by zabíraly další prostor na podlaze.

Co patří mezi největší výhody vertikálního pěstování?

  • šetří místo pro pěstování dalších rostlin
  • umožňují pěstovat více rostlin na menší ploše
  • usnadňují organizaci prostoru
  • starají se o příjemnější klima na balkoně
  • přirozeně stíní a přináší větší soukromí
  • jsou esteticky pěkné na pohled

Zeleň na malém prostoru dokáže balkon výrazně proměnit. I obyčejný panelákový balkon tak může díky pár úpravám působit útulněji a živěji.

S vertikální zahradou si můžete na balkoně vychutnat ranní kávu, aniž byste byli limitovaní prostorem.

Co můžete ve vertikální zahradě pěstovat?

Velkou výhodou vertikálního systému je jeho univerzálnost. Zdaleka totiž není určen jen pro okrasné květiny. V rámci vertikální zahrady můžete kombinovat jak balkonovky, tak i jedlé rostliny či převislé druhy.

Velmi oblíbené jsou klasické balkonové květiny do truhlíku, například:

  • petúnie
  • surfinie
  • muškáty
  • lobelky
  • verbeny

Dobře však fungují i převislé rostliny do truhlíku, které vytvoří bohatý zelený efekt a balkon opticky zútulní. Moderní zelená stěna na terasu navíc umožňuje kombinovat letničky a trvalky tak, aby balkon vypadal dobře během celé sezony.

Vertikální systém může fungovat i jako praktická mini zahrádka. Kromě květin můžete na balkoně pěstovat také:

  • bylinky
  • jahody
  • listové saláty
  • cherry rajčata
  • jedlé květy

Obrovskou výhodou vertikálních zahrad je, že díky nim může vzniknout plnohodnotný prostor pro každodenní pěstování na balkoně bez nutnosti shánět velké květináče, a to i na menších městských balkonech. Praktické jsou zejména bylinky do vertikální zahrady. Nejenže vám krásně provoní celý balkon, navíc je můžete využít i při vaření.

Stále více lidí pěstuje ve vertikální zahradě také jahody či salát. Rostliny jsou díky vertikálnímu systému přehledně uspořádané, neleží na zemi a mnohem pohodlněji se sklízí. To ocení zejména starší lidé, kterým už časté shýbání se pro květináče může dělat obtíže.

Díky vertikální zahradě můžete pěstovat jahody a salát i na balkoně ve velkoměstě.

Tato vychytávka vám ušetří čas i práci

Měli jste někdy na balkoně více truhlíků? Pak jistě dobře víte, kolik času zabere pravidelné zalévání. V létě musíte zalévat každý den, někdy dokonce ráno i večer. To se může časem podepsat na vašich zádech i kolenou. Pokud si chcete ušetřit práci, je pro vás samozavlažovací vertikální zahrada jako stvořená.

Každý modul funguje jako samozavlažovací truhlík s vlastním zásobníkem vody. Voda se postupně dostává ke kořenům pomocí kapilárního systému a rostliny si ji odebírají jednoduše podle potřeby. Nemusíte se tak neustále chodit ujišťovat, zda už vám nezvadly.

Velmi praktický je i truhlík se zásobníkem vody pro rostliny citlivější na nepravidelnou zálivku.

Jak funguje samozavlažovací systém?

PlantBox využívá chytré propojení jednotlivých modulů, kdy:

  1. Každý truhlík má vlastní zásobník vody,
  2. voda protéká z horních modulů do spodních,
  3. není nutné zalévat každý truhlík zvlášť
  4. a hladinu vody lze kontrolovat ukazatelem.

Díky tomu vám odpadne spousta času, který byste jinak strávili každodenním zaléváním, a pečovat o rostliny pro vás bude výrazně jednodušší. Právě balkon je místo, kde se tato výhoda projeví nejvíce, obzvlášť během horkých letních dnů, kdy si budete chtít vyjet na delší dovolenou a nebudete mít koho požádat o pomoc se zalíváním.

Vertikální zahradou si můžete zkrášlit také interiér. Skvěle provzdušní například obývací pokoj.

Modulární systém umožní růst podle prostoru

Ne každý balkon má stejné možnosti. Někdo si vystačí s malým zeleným koutem, jiný by si chtěl vytvořit souvislou živou stěnu přes celou terasu. Výhodou PlantBoxu je, že jednotlivé části můžete skládat a rozšiřovat podle potřeby.

Můžete si tak vytvořit menší sestavu pro úzký balkon, kombinovat okrasné i užitkové rostliny, přizpůsobit výšku a šířku prostoru a postupně systém rozšiřovat. Můžete si také pořídit sadu pro vertikální zahradu, která vám usnadní první instalaci a pomůže vám vytvořit jednoduchou funkční zelenou stěnu, i pokud jste naprostí začátečníci.

Kam vertikální zahradu umístit?

Vertikální systém se nejčastěji montuje:

  • na balkonovou stěnu
  • ke stěně terasy
  • na plot
  • ke zdi u posezení
  • na jinou pevnou svislou plochu

Důležité je sledovat množství světla, které na zahradu dopadá. Některé balkonovky milují přímé slunce, jiné naopak lépe prospívají v polostínu. Při plánování se vyplatí poohlédnout se také po návodu, jak kombinovat rostliny podle orientace balkonu.

Vertikální zahrada na plotě vám zajistí dostatek stínu a soukromí.

Přetvořte obyčejný balkon na jedinečné místo

Mnoho lidí využívá balkon pouze prakticky. Sušíme na něm prádlo, schováváme nevyužité úložné boxy nebo sezonní věci. Přitom právě zeleň dokáže z obyčejného prostoru vytvořit příjemné místo k odpočinku.

Vertikální zahrada pomáhá balkon zútulnit, opticky oddělit od okolí, vytvořit příjemnější klima, získat více soukromí díky přirozenému stínu a především pěstovat všechny možné rostliny, aniž by vám zabíraly místo.

Zdaleka však nejde jen o estetiku. Pěstování bylinek, jahod nebo salátů přináší i praktický užitek a často vede k tomu, že lidé začnou balkon využívat mnohem častěji než dřív.

Právě kombinace snadné údržby, úspory prostoru a možnosti pěstovat okrasné i jedlé rostliny dělá z vertikálních systémů jedno z nejpraktičtějších řešení pro moderní městské bydlení.

