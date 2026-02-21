Makro Czech Gastro Fest 2026: Dva dny, které promění českou gastronomii

Největší gastronomická událost roku se vrací do Prahy a slibuje dosud nejambicióznější ročník. Makro Czech Gastro Fest 2026 propojí špičkové šéfkuchaře, barmany, studenty i veřejnost a nabídne program, který může změnit pohled na českou gastronomii i kariéru v oboru.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.

Největší gastro akce roku míří znovu do Prahy

Makro Czech Gastro fest 2026

  • Termín: 10.–11. dubna 2026
  • Místo: O2 universum, Praha

Vstupné:

  • Dvoudenní: 999 Kč
  • Jednodenní: 699 Kč
  • Zvýhodněné (1 den): 299 Kč
  • Doprovod ZTP / Dítě do 12 let (jednodenní): 1 Kč

Makro Czech Gastro Fest si během posledních let vybudoval pověst výjimečné události, která spojuje celý gastronomický svět – od michelinských ambicí až po studentské talenty. Ročník 2026 posouvá laťku ještě výš. Ve dnech 10. a 11. dubna 2026 se pražské O2 universum stane místem, kde se bude mluvit o budoucnosti české gastronomie.

Festival tradičně propojuje profesionály z oboru s širokou veřejností. V jednom prostoru se tak setkávají šéfkuchaři, barmani, someliéři, hoteliéři, dodavatelé, studenti gastronomických škol i běžní návštěvníci, kteří chtějí ochutnat to nejlepší, co současná kuchyně nabízí.

Ambasadory letošního ročníku jsou výrazné osobnosti české scény – Zdeněk Pohlreich, Karel „Kovy“ Kovář a Lukáš Hejlík. Organizátoři zároveň avizují účast zahraničních kulinářských hvězd, jejichž jména budou postupně odhalována.

Pátek 10. dubna: den pro profesionály a budoucí hvězdy

První festivalový den je tradičně vyhrazen odborné veřejnosti. Cíl je jasný – nabídnout prostor pro vzdělávání, inspiraci a obchodní spolupráci.

Odborné workshopy a trendy roku 2026

Program nabídne přednášky a workshopy zaměřené na aktuální trendy, moderní technologie i nové přístupy v gastronomii. Řešit se budou témata jako:

  • efektivní provoz restaurací v době rostoucích nákladů,
  • inovace v oblasti surovin a udržitelnosti,
  • digitalizace gastro provozů,
  • moderní přístup k zákaznickému servisu.

Pro provozovatele restaurací a hotelů může jít o cenný zdroj konkrétních informací, které mají přímý dopad na podnikání v českém prostředí – od cen energií až po legislativní požadavky na hygienu a evidenci.

Networking a B2B setkání

Festival nabízí i významný obchodní rozměr. Networkingová část umožní propojit profesionály z Česka i zahraničí, dodavatele technologií, výrobce potravin a provozovatele podniků. V praxi jde o prostor, kde mohou vznikat nové spolupráce, dodavatelské vztahy i pracovní příležitosti.

Soutěž T-Tender a premiéra MAKRO GASTRO CUP

Silným bodem pátečního programu bude prestižní soutěž T-Tender, pořádaná Českou barmanskou asociací. Ta každoročně přitahuje špičku české barmanské scény.

Novinkou roku 2026 je soutěž MAKRO GASTRO CUP, určená studentům hotelových a gastronomických škol. Cílem je podpora mladých talentů a jejich přímé propojení s praxí. Pro studenty může jít o zásadní příležitost, jak se zviditelnit před budoucími zaměstnavateli.

Sobota 11. dubna: den chutí pro širokou veřejnost

Druhý festivalový den bude patřit milovníkům jídla a pití. O2 universum se promění v obří gastronomickou scénu otevřenou rodinám, foodies i všem, kdo chtějí ochutnat něco výjimečného.

Ochutnávky a cooking show

Návštěvníci se mohou těšit na ochutnávky delikates od předních českých, slovenských i zahraničních kuchařů. Součástí programu budou i cooking show, během nichž špičkoví šéfkuchaři představí své recepty, postupy i osobní zkušenosti z profesionálních kuchyní.

Zdeněk Pohlreich zde vystoupí nejen jako ambasador, ale i jako výrazná osobnost, která dlouhodobě ovlivňuje českou gastronomickou scénu. Vedle něj se představí také Lukáš Hejlík, známý propagátor kvalitních restaurací a autor gastronomických projektů.

Tematické zóny a venkovní program

Organizátoři připravují tematické zóny zaměřené na různé typy kuchyní a stylů vaření. Rozšířený venkovní program má nabídnout ještě širší spektrum chutí a zážitků – od street food konceptů po moderní fine dining inspiraci.

Finále Master Bartender od Pilsner Urquell

Jedním z vrcholů soboty bude finále soutěže Pilsner Urquell Master Bartender. O titul nejlepšího výčepního roku se utkají finalisté z České republiky i Slovenska. Soutěž je dlouhodobě vnímána jako měřítko kvality práce s pivem v regionu.

Pro návštěvníky jde o jedinečnou možnost sledovat profesionální práci výčepních z bezprostřední blízkosti a pochopit, jak zásadní roli hraje správná technika při čepování.

Proč je Makro Czech Gastro Fest důležitý i pro běžného návštěvníka

Festival není jen přehlídkou známých tváří. Má i širší význam pro českou gastronomii.

  1. Ukazuje aktuální trendy a směry, kterými se obor ubírá.
  2. Podporuje mladé talenty a vzdělávání.
  3. Propojuje praxi s veřejností.
  4. Posiluje prestiž české kuchyně v mezinárodním kontextu.

Pro běžného návštěvníka to znamená možnost ochutnat jídla, která by jinak byla dostupná jen v prémiových restauracích. Pro studenty a profesionály může jít o důležitý kariérní impuls.

Vstupenky a praktické informace

Makro Czech Gastro Fest 2026 se uskuteční 10. a 11 dubna v pražském O2 universu. Kapacita festivalu je omezená, proto organizátoři doporučují zajistit si vstupenky včas. Oficiálními prodejci jsou Ticketmaster a Ticketportal.

Pro návštěvníky z regionů je výhodou dobrá dostupnost O2 universa městskou hromadnou dopravou i automobilem.

21. února 2026

