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Lžička do ranní kaše může zkrotit vlčí hlad. Rozhoduje druh skořice

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  15:20

Skořice v ranní kaši | foto: Canva.com

Dáte si ráno zdravou kaši a za hodinu vám kručí v břiše? Rychlý nástup hladu a únavy po snídani zažívá spousta lidí. Přitom stačí drobná změna v přípravě a jedno běžné koření, které zajistí příjemnou sytost na celé dopoledne.

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Ranní vločky mohou nastartovat únavu

Ranní miska ovesné kaše s medem a banánem nebo sladké cereálie sice chutnají skvěle, ale energii dodají jen na chvíli. Rychlé cukry organismus sice bleskově nastartují, jenže stejně rychle následuje prudký útlum, únava a nový nával hladu už hodinu po jídle. Snídaně přitom může být nejen chutná a komfortní, ale s jedním malým trikem vás udrží v plné síle a syté po celé dopoledne.

Tajemství ze spíže Obyčejná skořice změní den

Řešení nestojí tisíce korun a neschovává se v drahých doplňcích stravy. Najdete ho přímo v kořenkách. Je jím skořice. Toto aromatické koření, které máme většinou spojené s pečením nebo jablečným štrúdlem, je skvělým gastronomickým pomocníkem pro každého, kdo chce mít ranní energii pod kontrolou.

Skořice obsahuje cenné přírodní látky, které pomáhají zpomalit zpracování cukrů v těle. Když si dáte skořici společně se sacharidovým jídlem, pomáhá tělu nakládat s energií rovnoměrněji. Výsledkem je, že ranní elán po jídle nevyskočí tak prudce a následně ani drasticky neklesne. Křivka je pozvolná, což znamená jediné: stabilní a vyvážený přísun energie bez náhlých pocitů hladu po celé dopoledne.

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Není skořice jako skořice Pozor na levné náhražky

Tip Spotřebitele

Pokud si chcete dopřát skutečný luxus, poohlédněte se po cejlonské skořici s označením Alba, která je považována za nejdražší na světě.

Kilogram stojí v nákupních cenách až sedm tisíc korun a kupují ji především michelinské restaurace.

Důvodem extrémní ceny je fakt, že tvoří méně než procento z celkové sklizně a mistři sběrači ji musí z mladých výhonků ručně loupat a balit do svitků o tloušťce šesti milimetrů.

Pod běžným názvem „skořice“ se v regálech nejčastěji skrývá skořice Cassia, která pochází většinou z Číny nebo Indonésie. Je levná, má ostřejší chuť a tmavší barvu. Pro občasné pečení je naprosto v pořádku, ale pro každodenní pravidelné zařazení do jídelníčku se příliš nehodí kvůli vyššímu podílu přírodních látek kumarinu, které by ve velkém množství mohly zbytečně zatěžovat organismus.

Pro pravidelné ranní využití a jemné doladění chuti je ideální vyhledat skořici cejlonskou (Cinnamomum verum). Bývá označována jako „pravá skořice“. Má světlejší barvu, jemnější, lehce nasládlou chuť a její složení je pro každodenní zpestření snídaní naprosto ideální a bezpečné.

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Jak správně skořici kombinovat

Aby ranní kaše opravdu zasytila, nestačí ji jen symbolicky poprášit. Ideální množství se pohybuje kolem jedné čajové lžičky, což jídlu dodá skvělé aroma i funkčnost.

Skořice sama o sobě funguje výborně, ale její efekt na delší sytost nejlépe podpoříte správným poskládáním celého ranního talíře. Pokud ji přidáte do čistě sacharidové kaše plné ovoce, výkyv sice zmírníte, ale nezaženete ho úplně. Klíčem je vyvážená kombinace tří základních složek: komplexních sacharidů, zdravých tuků a kvalitních bílkovin.

Tip na vyváženou ranní kaši

  • Základ: Ovesné nebo špaldové vločky.
  • Bílkovina: Lžíce neochuceného proteinu nebo hustého řeckého jogurtu vmíchaná až po uvaření.
  • Zdravý tuk: Lžíce mandlového másla nebo hrst vlašských ořechů.
  • Tečka na závěr: Jedna celá čajová lžička mleté cejlonské skořice.

Tato kombinace zajistí, že se energie bude do oběhu uvolňovat doslova po kapkách, nezatížíte žaludek a budete se cítit plní síly a soustředění klidně 4 až 5 hodin.

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Další plusy skořice

Příjemný pocit sytosti a konec ranního kručení v břiše jsou hlavními důvody, proč skořici ráno vyzkoušet. Toto koření má však i další skvělé vlastnosti:

  • Zahřeje a nastartuje den: Skořice má přirozeně zahřívací efekt, příjemně nastartuje žaludek a pomáhá předcházet pocitům těžkosti a nadýmání po jídle.
  • Vitální vzpruha: Cejlonská skořice je plná polyfenolů, které přirozeně chrání buňky před oxidačním stresem a přispívají k celkové vitalitě organismu.
  • Méně chuti na sladké bez přidaného cukru: Výrazná, hřejivá vůně skořice a její přirozeně nasládlá chuť dokážou skvěle ošálit smysly. Snídaně vám bude připadat dostatečně sladká i bez toho, aniž byste museli přidávat rafinovaný cukr nebo sirupy.
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Témata: skořice, energie, jídlo, Cukr

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