Luxusní zahrada za pár tisíc? Těchto 5 věcí z bazaru se vyplatí, za zbytek vyhazujete peníze

  15:20
Koupit nové, nebo zkusit bazar? Na první pohled může být odpověď jednoduchá: Proč utrácet, když můžu ušetřit? U zahradního vybavení se však často ukáže, že právě levnější varianta může být ve skutečnosti tou nejdražší. Které věci se tedy vyplatí koupit z druhé ruky a za které už byste zbytečně vyhazovali peníze?
ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Obsah

Chceme si pořídit značku, kterou si nemůžeme dovolit koupit novou za plnou cenu. Stylová zahrada za minimum peněz může znít lákavě, jenže bazarové nákupy dávají smysl pouze tehdy, pokud vybíráte chytře. Některé věci se totiž opotřebují tak rychle, že se z původně výhodné ceny může stát zbytečný výdaj.

Zahrada je extrémně náročné prostředí. UV záření, střídání teplot i vlhkost dokážou i z drahého kusu nábytku během krátké doby vytvořit křehkou a nespolehlivou konstrukci. Než se tedy rozhodnete koupit nový zahradní nábytek nebo bazarový gril, zjistěte si, co se opravdu vyplatí.

Jak pečovat o zahradní nábytek? Tipy pro dřevo, plast, kov i ratan

1. Kovový zahradní nábytek

Kov a hliník jsou v bazarech sázkou na jistotu. Hliník má tu obrovskou výhodu, že nerezaví, takže i po deseti letech na dešti bude strukturálně v pořádku. U železného nábytku se nenechte odradit povrchovou rzí.

Pokud není konstrukce výrazně zkorodovaná, stačí nábytek často jen přetřít a může vám sloužit další roky. Výhodou je i jeho jednoduchá údržba a odolnost vůči počasí.

2. Masivní dřevo

VÍTE, ŽE...?

Největším nepřítelem zahradního nábytku není déšť, ale UV záření. U levnějších plastů a umělého ratanu materiál ztrácí pružnost, stává se křehkým a při sebemenším zatížení praská.

Masivní dřevo jako teak, akácie nebo dub stárne s grácií. Teak obsahuje přirozené oleje, které ho chrání zevnitř. Mnoho lidí prodává teakový nábytek jen proto, že získal šedostříbrnou patinu.

Jestliže si však kupujete bazarový nábytek z masivu, měli byste vždy zkontrolovat spodní strany noh a spoje. Pokud stál nábytek dlouho ve vlhku, může dřevo měknout a plesnivět. Pokud jsou však spoje pevné, stačí dřevo vyčistit a ošetřit olejem a jeho hodnota tím okamžitě stoupne.

3. Kotlové grily

Klasické kotlové grily jsou mechanicky tak jednoduché, že na nich není téměř co zkazit. U prémiových značek se navíc v bazaru mnohdy dostanete i na třetinu původní ceny.

Klíčová je vana grilu a víko – pokud není smalt popraskaný nebo prorezlý, máte vyhráno. Rošty a palivové přepážky jsou spotřební zboží, které za pár stovek koupíte nové, a gril vám bude sloužit dalších dvacet let.

Grilovací sezona klepe na dveře. Víte, jaký typ grilu se hodí právě pro vás?

4. Keramika a kamenné dekorace

Doplňky dokážou vykouzlit luxusní dojem i za minimum peněz. Zatímco plastové truhlíky na slunci křehnou a praskají, poctivá keramika, terakota nebo kovové stojany jsou v podstatě věčné.

V bazarech často najdete luxusní velkoformátové květináče, které by v obchodě stály tisíce, za zlomek ceny. Stačí je omýt octovou vodou od vodního kamene a budou ozdobou terasy.

5. Slunečníky a stojany

U těchto věcí se zaměřte hlavně na technický stav ramen a kličky. Pokud mechanismus funguje hladce bez zadrhávání, může jít o výhodnou koupi.

I když je látka vyšisovaná od slunce, u kvalitnějších modelů se dá potah sejmout a vyprat, případně ušít nový. Můžete tak získat designový kousek na míru za cenu levného slunečníku z diskontu.

Co s nábytkem, který už člověk nevyužije? Stačí mu dopřát druhou šanci

Co z bazaru raději nebrat?

Ne všemu, co vypadá na fotce jako výhodná koupě, se však vyplatí dát druhou šanci. Existují materiály, u kterých se vyplatí koupit nové, a to i za cenu vyšší investice.

  • Umělý ratan
    Na první pohled působí elegantně, pokud byl ale nábytek vystaven slunci bez ochranných obalů, jeho životnost končí již po třech, maximálně čtyřech sezonách. Pokud u prodejce uvidíte, že se výplet na exponovaných místech začíná loupat nebo drolit, dejte ruce pryč.
  • Plynové grily
    Na rozdíl od kotlů na uhlí jde o sázku do loterie s vaší bezpečností. Uvnitř se totiž skrývají plynové rozvody, hořáky a ventily. Pokud jsou zanesené nebo prorezlé, oprava vás vyjde na tisíce. Staré těsnění navíc může propouštět plyn, což z grilování dělá nebezpečný hazard.
  • Látkové polstry a sedáky
    Textil do sebe nasakuje vlhkost, prach a pyl. Pokud nebyly polstry skladovány v suchu, mohou uvnitř skrývat plísně, kterých se praním nikdy úplně nezbavíte. Pokud nejsou polstry v perfektním stavu, počítejte s investicí do nových, což bývá nejdražší položka celého setu.

TIP Jak z bazaru vytěžit maximum?

  1. Chtějte fotky detailů
    Nespokojte se s jednou fotkou celku z dálky. Chtějte vidět detaily spojů, vnitřek grilu i spodní stranu nohou stolu.
  2. Osobní kontrola je nutnost
    U zahradních věcí platí pravidlo, že byste neměli kupovat nic, co jste před tím neviděli. Na místě si proto vždy sedněte na židli, zavyklejte stolem a u grilu vyzkoušejte všechny mechanické části.
  3. Ptejte se
    To, zda byl nábytek přes zimu v garáži, nebo pod hromadou sněhu, často rozhoduje o tom, jestli vám vydrží jeden rok nebo deset.
  4. Smlouvejte s rozumem
    Pokud najdete i jen drobnou vadu (například rez, chybějící šroub nebo špinavý polstr), můžete si říct o slevu. U materiálu jako hliník nebo teak jsou to jen kosmetické vady, které snadno vyřešíte.

Luxusní zahrada není otázkou vysokého rozpočtu, ale schopnosti rozeznat kvalitu pod nánosem času. Rozdíl mezi chytrou úsporou a vyhozenými penězi totiž poznáte až ve chvíli, kdy si na pořízený kousek poprvé sednete.

