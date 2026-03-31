Luxusní Velikonoce za zlomek ceny? Dopřejte si něco exkluzivního

  19:00
Velikonoce jsou časem hojnosti a dobrého jídla. Zatímco naše babičky trávily celé dny pečením mazanců a barvením vajíček, dnes si díky obchodům můžeme užít svátky v klidu a společně, a to i bez vaření.
ilustrační snímek | foto: Archiv Vojtěch Tesárek

Nebojíme se utratit nemalé peníze za donášku jídla, ty největší delikatesy si chodíme vychutnávat do restaurací. Co kdybychom vám ale řekli, že si můžete dopřát exkluzivní kulinářský zážitek, aniž byste museli pohnout vařečkou, a to za zlomek ceny, kterou byste zaplatili v restauraci?

Tajemství tkví v něčem, co možná denně míjíte v supermarketech – v prémiových privátních značkách obchodních řetězců.

Finest nebo Excellent? Češi mají privátní značky rádi, ovšem slevy ještě víc

Exkluzivní kvalita za rozumnou cenu

Obchodní řetězce pod svými značkami už dávno nenabízejí jen základní potraviny. V jejich regálech najdete výběrové řady jako Albert Excellent, Lidl Deluxe, Tesco Finest či Penny Selection, které jsou zaměřeny na náročnější zákazníky hledající exkluzivní kvalitu za rozumnou cenu. Tyto produkty často vznikají ve spolupráci s vyhlášenými šéfkuchaři nebo regionálními dodavateli a procházejí přísnými kontrolami kvality.

V čem tkví kouzlo luxusu? Mimo jiné v ušetřeném čase. Místo toho, abyste museli zdlouhavě vařit a připravovat občerstvení pro celou rodinu, můžete se věnovat ostatním. Lahůdky stačí jen naservírovat, případně ohřát, a co víc, cena se za tyto gurmánské zážitky drží překvapivě nízko.

TIP Jak si poskládat luxusní velikonoční menu

Zapomeňte na krájení chlebíčků. Raději sáhněte po výběru drobných specialit, které si každý nakombinuje podle chuti přímo na talíři. S těmito produkty se s přehledem vejdete do sto korun, a přesto si budete připadat jako v prémiovém bistru.

Na toto si dejte pozor

Nezapomeňte, že na Velikonoční pondělí musí mít obchody nad 200 m² ze zákona zavřeno. Pro tyto dobroty se tedy zastavte nejpozději v neděli.

Většina prémiových uzenin a sýrů má navíc díky vakuovému balení delší trvanlivost.

Milovníky sýrů potěší vyzrálý kozí sýr z Nizozemska. K němu se pak skvěle hodí různé druhy chutney, které pozvednou chuť na úroveň luxusní vinotéky. Pokud dáváte přednost uzeninám, sáhněte po poctivém maďarském salámu či italské šunce.

Rádi přikusujete něco slanějšího?
Pak místo klasických brambůrků vyzkoušejte lanýžové chipsy.
Jejich vůně a chuť vás zaručeně překvapí. Stejně tak si zajisté pochutnáte i na výběrových paštikách či tapas, které lze navíc sehnat výhodně v akci 2+1 zdarma.

Tím, čím však privátní značky excelují nejvíce, jsou dezerty. Za cenu jednoho zákusku v cukrárně totiž seženete pohoštění hned pro několik lidí. Skvělou volbou je například jemná panna cotta nebo čokoládový lávový dort. Milovníky klasiky pak potěší kávové tiramisu.

K dobrému jídlu neodmyslitelně patří i dobré víno. V Albertu v rámci řady Sommelier Collection koupíte poctivé Veltínské zelené jen za 99,90 Kč. Ještě zajímavější nabídkou se však může pochlubit Tesco, kde při nákupu čtyř lahví vín v akci zaplatíte pouze za tři. Ceny přitom začínají už na pětapadesáti korunách za jednu lahev.

Produkt (Gramáž / Počet)Obchodní řetězecCena
Vyzrálý kozí sýr z Nizozemska (100 g)Albert Excellent39,90 Kč
Chutney – různé druhy (220 g)Albert Excellent34,90 Kč
Tapas – různé druhy (akce 2+1 zdarma, )Albert Excellentod 69,00 Kč
Maďarské salámy – různé druhyAlbert Excellentod 39,90 Kč
Panna cotta (2x 110 g)Albert Excellent49,90 Kč
Sommelier Collection Veltínské zelené (0,75 l)Albert Excellent99,90 Kč
Tiramisu Amaretto a káva (400 g)Tesco Finest89,90 Kč
Výběr předkrmů (210 g)Tesco Finest89,90 Kč
Vína v akci 4 za cenu 3 (1 ks)Tesco Finestod 54,90 Kč
Výběr paštik (10x 20 g)Lidl Deluxe59,90 Kč
Čokoládový lávový dort (180 g)Penny Selection49,90 Kč
Lanýžové brambůrky (150 g)Penny Selection29,90 Kč

Za co se vyplatí si připlatit?

I když se v našem výběru držíme převážně limitu do sto korun, existují položky, u kterých se vyplatí sáhnout do kapsy o něco hlouběji. Často totiž ve výsledku ušetříte víc, než kdybyste kupovali několik menších balení, navíc tím vyřešíte pohoštění pro celou rodinu najednou.

