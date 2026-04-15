Stejně jako nedávno KFC, i McDonald’s přichází v dubnu s novinkou, o které se dodnes Česku mohlo jen zdát. Na rozdíl od svého konkurenta si však zvolil krapet odlišnější formát. Místo tradičního představení limitované edice produktů se rozhodl vyvolat povyk napříč celou republikou.
Novinku sice McDonald’s představil až o dnešní půlnoci, už od minulého týdne však lákal zákazníky na sociálních sítích na video, ve kterém naznačuje, že půjde o něco opravdu velkolepého. A taky že ano.
To nejlepší z celého světa
Hlavní tahák spočívá v tom, že zákazníci mohou „procestovat svět“ skrze chutě. McDonald’s totiž do nabídky přidal hned dvanáct produktů inspirovaných konkrétními zeměmi, které v českém menu běžně nenajdete. Nechybí například kanadský burger s javorovým sirupem či středomořská tortilla s krevetami.
„Loupež světového menu je hravý způsob, jak fanouškům splnit sen ochutnat světové hity McDonald’s bez nutnosti cestovat. Vycházíme z dlouhodobých přání našich zákazníků a přinášíme jim chutě, které znají ze zahraničí, ale dosud na ně museli čekat. Teď je mají přímo u nás,“ uvádí Jan Diehel, marketingový ředitel McDonald’s pro Česko, Slovensko a Ukrajinu.
Největší zastoupení si zde tentokrát ukradla Asie, která do menu přinesla rovnou sedm pochoutek. Hranolky si tak nově můžete dochutit třeba kořením s příchutí japonského rámenu nebo luxusnější variantou se sýrem a lanýži inspirovanou Singapurem.
|Země
|Produkt
|Cena (od)
|Kanada
|Maple BBQ & Bacon McRoyal
|175 Kč
|Kanada
|McCrispy Hot Honey
|139 Kč
|Japonsko
|McShaker Fries příchuť rámen
|75 Kč
|Singapur
|McShaker Fries příchuť sýra a lanýžů
|75 Kč
|Kypr
|Krevetový McWrap
|145 Kč
|Chorvatsko
|Krevety (3 ks)
|79 Kč
|Japonsko
|McFizz Sakura (0,4 l)
|75 Kč
|Mauricius
|McFizz Mango (0,4 l)
|75 Kč
|Indonésie
|McFlurry Popcorn Caramel
|89 Kč
|Chorvatsko
|Koktejlová omáčka
|25 Kč
|Čína
|Szechuan omáčka
|25 Kč
|Singapur
|Omáčka sýr a lanýž
|25 Kč
KANADA Hovězí burger s javorovým sirupem
Základem této novinky je ikonický McRoyal, který dostal nečekaný severoamerický upgrade. Nově je po vzoru Kanady dochucen BBQ omáčkou s javorovým sirupem, která v kombinaci s křupavou slaninou vytváří jedinečnou chuť.
Maple BBQ & Bacon Double McRoyal zaujme dvojitou porcí hovězího masa a pořádnou dávkou smažené cibulky. Burger je dále doplněn o čedar, sladkokyselé okurky a slaninu.
S takovou porcí není divu, že jde o nejdražší produkt v nabídce. Pokud jste se rozhodli, že mu dáte šanci, připravte se na to, že se s cenou nedostanete pod 175 korun.
KANADA Kuřecí burger v pálivém medu
Zatímco se KFC stále snaží vzpamatovat z nedávné kauzy a znovu si získat důvěru zákazníků, McDonald’s přichází s limitovanou nabídkou McCrispy Hot Honey, která nastavuje laťku pálivých burgerů o poznání výše. Na rozdíl od konkurenčních klasik je kuřecí maso v McCrispy výrazně větší, šťavnatější a překvapivě nabízí i intenzivnější pálivost.
Právě unikátní Hot Honey omáčka dodává celému burgeru ten pravý sladko-chilli říz, který v kombinaci s křupavým obalováním skvěle funguje. Ačkoliv si za něj oproti Texas Granderu připlatíte osm korun, rozdíl v kvalitě surovin a komplexnosti chutí je natolik markantní, že McCrispy Hot Honey vychází jako jednoznačný vítěz.
Šťavnaté kuřecí maso v křupavém obalu je kromě sladce pálivé omáčky doplněno ještě o sandwich omáčku, ledový salát a smaženou cibulku. Na rozdíl od hovězí limitky ho navíc koupíte již od 139 korun.
JAPONSKO A SINGAPUR Luxusní hranolky
Většina z nás si hranolky spojí s kečupem nebo tatarkou, větší labužníci pak třeba s cajunským kořením nebo sladkými brusinkami. S čím jsme se však v Česku dosud nesetkali, jsou hranolky s příchutí Asie. Stačí nasypat koření do sáčku a protřepat.
Vybrat si můžete rovnou ze dvou variant: Japonsko nebo Singapur. Japonská varianta McShaker Fries se prodává s exotickým kořením tokijského Ramenu, verze ze Singapuru pak s prémiovým kořením připomínající sýr s lanýži. Obě varianty pořídíte od 75 korun.
CHORVATSKO A KYPR Krevety a zase krevety
Pro ty, kteří chtějí v rámci „loupeže“ zkusit něco lehčího, jsou tu krevety v křupavém těstíčku. Vychutnat si je můžete buď jako samostatný snack s omáčkou, nebo zabalené v tortille se svěžím salátem. Je to vítané osvěžení, které v českém menu nebývá standardem.
Tři krevety seženete od 79 korun, ve wrapu pak od 145 korun. Krevetový McWrap z Kypru je dále doplněn o salátové okurky, sandwich omáčku a omáčku sweet chilli.
JAPONSKO A MAURICIUS Perlivé osvěžení
U takové nálože jídla byste neměli zapomínat na pitný režim. O ten se postaralo pro změnu Japonsko a Mauricius. Každá ze zemí nabízí vlastní příchuť osvěžujícího perlivého nápoje McFizz.
Japonská varianta McFizz Sakura, jak už název napovídá, zaujme jemnou příchutí proslulých třešňových květů, McFizz Mango z Mauricia zase příchutí vyzrálého manga. Obě varianty se prodávají ve středně velkém kelímku o objemu 0,4 l od 75 korun.
INDONÉSIE Zmrzlina, karamel a popcorn
Ještě máte v žaludku místo? Pak si můžete osladit život indonéskou zmrzlinou McFlurry Popcorn Caramel. McDonald’s tuhle exotickou novinku vystihl naprosto přesně: Je to sladké, křupavé a naprosto návykové.
Na kolik taková zmrzlina zalitá sladkým karamelem a posypaná křupavým popcornem vyjde? 89 korun a výše. Je to sice poměrně dost, na druhou stranu, klasická McFlurry vyjde jen o deset korun levněji.
CHORVATSKO, ČÍNA A SINGAPUR Ještě omáčku
Zapomněli jsme ale na to hlavní. Všechny tyto pochoutky si můžete namočit do některé ze tří světových omáček za 25 korun.
Krevety skvěle dochutí krémová koktejlová omáčka z Chorvatska, hranolky pro změnu sladkoslaná umami Szechuan omáčka z Číny. A pokud si chcete dopřát něco extra luxusního, sáhněte po omáčce s příchutí sýra a lanýžů ze Singapuru.
Burger s ananasem i smažené těstoviny
Kampaň World Menu Heist se však zdaleka neproslavila jen v Česku a na Slovensku. Například v Americe přinesla kromě kořeněných hranolek či nugetek mnohonásobně šílenější kombinaci než u nás.
Pochutnat jste si mohli například na Pineapple McSpicy, tedy kuřecím burgeru s velkým plátkem ananasu, nebo Mac & Cheese Triangles, těstovinách v čedarové omáčce, obalených v křupavé strouhance ve tvaru trojúhelníčků s kečupovým dipem.
V Německu zase pro změnu prodávali ananasovou taštičku z Thajska, hranolky s příchutí cheeseburgeru z Austrálie či africkou omáčku Peri Peri. V Kanadě pak italské pizza taštičky, německý burger s rösti či kuřecí burger s japonskou omáčkou teriyaki.