Loupež světového menu v McDonald’s. Řetězec přivezl pochoutky z osmi zemí

  18:25
Pokud jste někdy toužili ochutnat speciality, za kterými byste běžně museli cestovat tisíce kilometrů, přišla vaše chvíle. McDonald’s v rámci kampaně Loupež světového menu představil novinku o dvanácti pochoutkách. Na své si přijdou nadšenci do asijské kuchyně i milovníci mořských plodů.
foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Stejně jako nedávno KFC, i McDonald’s přichází v dubnu s novinkou, o které se dodnes Česku mohlo jen zdát. Na rozdíl od svého konkurenta si však zvolil krapet odlišnější formát. Místo tradičního představení limitované edice produktů se rozhodl vyvolat povyk napříč celou republikou.

Novinku sice McDonald’s představil až o dnešní půlnoci, už od minulého týdne však lákal zákazníky na sociálních sítích na video, ve kterém naznačuje, že půjde o něco opravdu velkolepého. A taky že ano.

Loupež světového menu odstartovala 15. dubna 2026 | Zdroj: McDonald’s

To nejlepší z celého světa

Hlavní tahák spočívá v tom, že zákazníci mohou „procestovat svět“ skrze chutě. McDonald’s totiž do nabídky přidal hned dvanáct produktů inspirovaných konkrétními zeměmi, které v českém menu běžně nenajdete. Nechybí například kanadský burger s javorovým sirupem či středomořská tortilla s krevetami.

„Loupež světového menu je hravý způsob, jak fanouškům splnit sen ochutnat světové hity McDonald’s bez nutnosti cestovat. Vycházíme z dlouhodobých přání našich zákazníků a přinášíme jim chutě, které znají ze zahraničí, ale dosud na ně museli čekat. Teď je mají přímo u nás,“ uvádí Jan Diehel, marketingový ředitel McDonald’s pro Česko, Slovensko a Ukrajinu.

Marketing bez jídla. Německý McDonald’s spustil kampaň zaměřenou na ramadán

Největší zastoupení si zde tentokrát ukradla Asie, která do menu přinesla rovnou sedm pochoutek. Hranolky si tak nově můžete dochutit třeba kořením s příchutí japonského rámenu nebo luxusnější variantou se sýrem a lanýži inspirovanou Singapurem.

ZeměProduktCena (od)
KanadaMaple BBQ & Bacon McRoyal175 Kč
KanadaMcCrispy Hot Honey139 Kč
JaponskoMcShaker Fries příchuť rámen75 Kč
SingapurMcShaker Fries příchuť sýra a lanýžů75 Kč
KyprKrevetový McWrap145 Kč
ChorvatskoKrevety (3 ks)79 Kč
JaponskoMcFizz Sakura (0,4 l)75 Kč
MauriciusMcFizz Mango (0,4 l)75 Kč
IndonésieMcFlurry Popcorn Caramel89 Kč
ChorvatskoKoktejlová omáčka25 Kč
ČínaSzechuan omáčka25 Kč
SingapurOmáčka sýr a lanýž25 Kč

KANADA Hovězí burger s javorovým sirupem

Základem této novinky je ikonický McRoyal, který dostal nečekaný severoamerický upgrade. Nově je po vzoru Kanady dochucen BBQ omáčkou s javorovým sirupem, která v kombinaci s křupavou slaninou vytváří jedinečnou chuť.

Maple BBQ & Bacon Double McRoyal zaujme dvojitou porcí hovězího masa a pořádnou dávkou smažené cibulky. Burger je dále doplněn o čedar, sladkokyselé okurky a slaninu.

S takovou porcí není divu, že jde o nejdražší produkt v nabídce. Pokud jste se rozhodli, že mu dáte šanci, připravte se na to, že se s cenou nedostanete pod 175 korun.

Maple BBQ & Bacon McRoyal - Kanada | Zdroj: McDonald’s

KANADA Kuřecí burger v pálivém medu

Zatímco se KFC stále snaží vzpamatovat z nedávné kauzy a znovu si získat důvěru zákazníků, McDonald’s přichází s limitovanou nabídkou McCrispy Hot Honey, která nastavuje laťku pálivých burgerů o poznání výše. Na rozdíl od konkurenčních klasik je kuřecí maso v McCrispy výrazně větší, šťavnatější a překvapivě nabízí i intenzivnější pálivost.

Legendární burger z KFC míří do Čech. Ve světě sklidil úspěch, u nás moc nenadchl

Právě unikátní Hot Honey omáčka dodává celému burgeru ten pravý sladko-chilli říz, který v kombinaci s křupavým obalováním skvěle funguje. Ačkoliv si za něj oproti Texas Granderu připlatíte osm korun, rozdíl v kvalitě surovin a komplexnosti chutí je natolik markantní, že McCrispy Hot Honey vychází jako jednoznačný vítěz.

Šťavnaté kuřecí maso v křupavém obalu je kromě sladce pálivé omáčky doplněno ještě o sandwich omáčku, ledový salát a smaženou cibulku. Na rozdíl od hovězí limitky ho navíc koupíte již od 139 korun.

McCrispy Hot Honey - Kanada | Zdroj: McDonald’s

JAPONSKO A SINGAPUR Luxusní hranolky

Většina z nás si hranolky spojí s kečupem nebo tatarkou, větší labužníci pak třeba s cajunským kořením nebo sladkými brusinkami. S čím jsme se však v Česku dosud nesetkali, jsou hranolky s příchutí Asie. Stačí nasypat koření do sáčku a protřepat.

Vybrat si můžete rovnou ze dvou variant: Japonsko nebo Singapur. Japonská varianta McShaker Fries se prodává s exotickým kořením tokijského Ramenu, verze ze Singapuru pak s prémiovým kořením připomínající sýr s lanýži. Obě varianty pořídíte od 75 korun.

McShaker Fries příchuť rámen - Japonsko | Zdroj: McDonald’s

McShaker Fries příchuť sýra a lanýžů - Singapur | Zdroj: McDonald’s

CHORVATSKO A KYPR Krevety a zase krevety

Pro ty, kteří chtějí v rámci „loupeže“ zkusit něco lehčího, jsou tu krevety v křupavém těstíčku. Vychutnat si je můžete buď jako samostatný snack s omáčkou, nebo zabalené v tortille se svěžím salátem. Je to vítané osvěžení, které v českém menu nebývá standardem.

Tři krevety seženete od 79 korun, ve wrapu pak od 145 korun. Krevetový McWrap z Kypru je dále doplněn o salátové okurky, sandwich omáčku a omáčku sweet chilli.

Krevetový McWrap - Kypr | Zdroj: McDonald’s

Krevety - Chorvatsko | Zdroj: McDonald’s

JAPONSKO A MAURICIUS Perlivé osvěžení

U takové nálože jídla byste neměli zapomínat na pitný režim. O ten se postaralo pro změnu Japonsko a Mauricius. Každá ze zemí nabízí vlastní příchuť osvěžujícího perlivého nápoje McFizz.

Japonská varianta McFizz Sakura, jak už název napovídá, zaujme jemnou příchutí proslulých třešňových květů, McFizz Mango z Mauricia zase příchutí vyzrálého manga. Obě varianty se prodávají ve středně velkém kelímku o objemu 0,4 l od 75 korun.

McFizz Sakura - Japonsko | Zdroj: McDonald’s

McFizz Mango - Mauricius | Zdroj: McDonald’s

INDONÉSIE Zmrzlina, karamel a popcorn

Ještě máte v žaludku místo? Pak si můžete osladit život indonéskou zmrzlinou McFlurry Popcorn Caramel. McDonald’s tuhle exotickou novinku vystihl naprosto přesně: Je to sladké, křupavé a naprosto návykové.

Na kolik taková zmrzlina zalitá sladkým karamelem a posypaná křupavým popcornem vyjde? 89 korun a výše. Je to sice poměrně dost, na druhou stranu, klasická McFlurry vyjde jen o deset korun levněji.

McFlurry Popcorn Caramel - Indonésie | Zdroj: McDonald’s

CHORVATSKO, ČÍNA A SINGAPUR Ještě omáčku

Zapomněli jsme ale na to hlavní. Všechny tyto pochoutky si můžete namočit do některé ze tří světových omáček za 25 korun.

Krevety skvěle dochutí krémová koktejlová omáčka z Chorvatska, hranolky pro změnu sladkoslaná umami Szechuan omáčka z Číny. A pokud si chcete dopřát něco extra luxusního, sáhněte po omáčce s příchutí sýra a lanýžů ze Singapuru.

Koktejlová omáčka - Chorvatsko | Zdroj: McDonald’s

Sýrová omáčka s lanýži - Singapur | Zdroj: McDonald’s

Szechuan omáčka - Čína | Zdroj: McDonald’s

Burger s ananasem i smažené těstoviny

Kampaň World Menu Heist se však zdaleka neproslavila jen v Česku a na Slovensku. Například v Americe přinesla kromě kořeněných hranolek či nugetek mnohonásobně šílenější kombinaci než u nás.

Pochutnat jste si mohli například na Pineapple McSpicy, tedy kuřecím burgeru s velkým plátkem ananasu, nebo Mac & Cheese Triangles, těstovinách v čedarové omáčce, obalených v křupavé strouhance ve tvaru trojúhelníčků s kečupovým dipem.

V Německu zase pro změnu prodávali ananasovou taštičku z Thajska, hranolky s příchutí cheeseburgeru z Austrálie či africkou omáčku Peri Peri. V Kanadě pak italské pizza taštičky, německý burger s rösti či kuřecí burger s japonskou omáčkou teriyaki.

Z nuly k luxusu na Bali. Češi vybudovali resort, který milují i celebrity

Některé chatky mají i soukromý bazén.

Když se Michaela s manželem vydala vybavena jen základní znalostí angličtiny na Bali, netušila, že jednoho dne bude majitelkou prosperujícího resortu. Jak složité je na Bali budovat téměř od nuly a...

Stylistka radí: Jak na jarní detox šatníku a kombinování outfitů

Podle osobní stylistky Petry Kasalové má móda kouzelnou moc. Dokáže zlepšit...

Možná to znáte taky. Komoda je nacpaná k prasknutí, ale vy přesto každé ráno marně hledáte, co na sebe. Jarní detox domácnosti je ideální příležitostí ke změně. Přinášíme vám osvědčené tipy, jak...

Konec slev na litr. Vládní stropy změnily věrnostní aplikace, MOL ruší slevy na palivo

Ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích v Praze (2. dubna 2026)

Vládní cenové stropy na pohonné hmoty začínají měnit marketingové akce čerpacích stanic. Zatímco některé řetězce slevy přes věrnostní aplikace upravují nebo zcela ruší, jiné je zatím zachovávají....

Legendární burger z KFC míří do Čech. Ve světě sklidil úspěch, u nás moc nenadchl

KFC představilo Double Down

Místo housky pořádná porce kuřete. KFC vrací do nabídky svůj kontroverzní hit zvaný Double Down, v Česku je poprvé. Vyrazili jsme zjistit, zda se tento „masitý extrém“ opravdu vyplatí, nebo jestli...

Řez švestek se nesmí podcenit. Špatný termín nebo technika zničí celý strom

Švestkám se letos dařilo jen někde, hlásí ovocnáři i palírny. Leckde švestky...

Mnoho zahrádkářů se dopouští osudové chyby: nechávají švestky růst nadivoko v domnění, že si příroda poradí sama. Realita je však neúprosná. Zanedbaný řez vede k postupnému prosychání koruny,...

Loupež světového menu v McDonald's. Řetězec přivezl pochoutky z osmi zemí

Šťavnatý McCrispy Hot Honey inspirovaný Kanadou

Pokud jste někdy toužili ochutnat speciality, za kterými byste běžně museli cestovat tisíce kilometrů, přišla vaše chvíle. McDonald’s v rámci kampaně Loupež světového menu představil novinku o...

15. dubna 2026  18:25

Lidl srazil cenu másla na dvacku. Akce platí od čtvrtka pro všechny

Lidl v Jihlavě (9. října 2023)

Od čtvrtka vypukne v obchodech nákupní šílenství. Cena nejoblíbenější potraviny padá na absolutní dno a lidé už teď plánují nájezdy na regály. Zatímco jinde zaplatíte za stejnou položku i jednou...

15. dubna 2026  15:20

Vyhazujete jídlo z akce do koše? Mikrotenový sáček je zabiják čerstvosti, zkuste tento trik

Řezník František Kšána starší hodnotil balíčkované maso.

Průměrná česká domácnost vyhodí ročně desítky kilogramů potravin a s nimi i tisíce korun. Kvůli špatnému skladování končí potraviny v koši úplně zbytečně. Přitom existuje jednoduchý způsob, kterým...

15. dubna 2026  11:45

Biohacking pro zdravé oči: Vyzkoušejte oční gymnastiku a nezapomeňte na mrkev

Ilustrační fotografie

Přestože žijeme v digitální době, náš zrak není nastavený na dlouhodobé zírání do obrazovek. Modré světlo a fixní pohled na displeje oči přetěžují více, než si připouštíme. Naštěstí existují pomůcky...

15. dubna 2026  8:30

Kuřecí pod stovku, pivo za 9 korun. Nejlepší akce v Kauflandu, Tescu i Lidlu

Ilustrační snímek

Po období svátečního hodování bychom měli svůj jídelníček odlehčit a zaměřit se na zdravější stravu. Vyplatí se sáhnout po bílkovinách, zapomínat by se však nemělo ani na vlákninu. Naštěstí tento...

15. dubna 2026

Jak úsporně vytápět v roce 2026? Experti na Veletonu srovnali plyn, čerpadla i dřevo

Ve spolupráci
Jak vytápět úsporně v roce 2026? Tepelné čerpadlo, plyn, nebo dřevo

Osmý ročník online stavebního festivalu Veleton odstartoval živou panelovou diskuzí. Ta se zaměřila na to nejpalčivější: Jaký zdroj tepla zvolit v džungli měnící se legislativy a kolísajících cen...

15. dubna 2026

Tenisky v pračce nemusí skončit katastrofou. Záleží na otáčkách a teplotě vody

Každý druhý je hledá v bílé barvě, ukazují data.

Hodit špinavé boty do bubnu pračky, otočit knoflíkem a doufat v zázrak je hazard, který se nevyplácí. Stačí jedna chyba v teplotě nebo nevhodný prací program a z vašich oblíbených tenisek se stane...

14. dubna 2026  18:20

Většina zahradníků volí špatně. Který typ nůžek se hodí na jakou práci?

Mechanické nůžky na živý plot zvládnou přesný střih, ale při větších plochách...

Výběr zahradních nůžek není jen o značce nebo ceně. Každý typ, od klasických nůžek přes elektrické až po akumulátorové, má své specifické využití. Špatně zvolené nůžky mohou způsobit poškození větví,...

14. dubna 2026  15:20

Matcha slibuje energii a antioxidanty. Víte, kdy vám může naopak škodit?

Matcha, japonský práškový zelený čaj z jemně mletých listů čajovníku.

Jemný zelený prášek, který dokáže víc než jen povzbudit. Matcha je čaj, který podporuje soustředění i energii. Tento zelený zázrak má ale svá pravidla. Při nesprávném pití se mohou projevit nežádoucí...

14. dubna 2026  11:45

Neobvyklá soutěž hledá nejhorší fotografy. Odměna přesahuje milion korun

Vidět polární záři na Islandu je zážitkem na celý život.

Umíte fotit jen rozostřené šmouhy? Gratulujeme, možná jste právě vyhráli jackpot. Islandská letecká společnost Icelandair spustila kampaň, ve které hledá ty nejhorší fotografy na světě. Vítězi nabízí...

14. dubna 2026  8:30

Vyhazujete starý nábytek? Tyto vychytávky ho změní k nepoznání i za pár korun

Je vaše domácnost minimalistická a není v ní nic víc než to, co skutečně...

Chcete, aby váš byt vypadal luxusně, ale nechce se vám investovat do nového nábytku? Dobrou zprávou je, že často stačí pár drobných úprav. Nové úchytky, LED podsvícení nebo stylové panely dokážou...

14. dubna 2026

Čištění spár v koupelně bez námahy. Stačí dvě věci, které máte v kuchyni

Koupelna je celá stylizovaná do modré barvy, připomínající Řecko.

Pohled na zašedlé nebo nažloutlé spáry mezi kachličkami dokáže pokazit radost i z té nejčistší koupelny. Usazená mastnota, zbytky mýdla a vodní kámen vytvářejí ideální živnou půdu pro neviditelné...

13. dubna 2026  18:25

