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Masové lízátko IKEA
Začalo to jako aprílový vtip. IKEA na svých sociálních sítích představila 1. dubna 2026 lízátko s příchutí masových kuliček. Přestože sledující rychle poznali, že jde o nadsázku, zájem o neobvyklý produkt byl natolik velký, že se IKEA rozhodla proměnit nápad ve skutečnost ve spolupráci se značkou Chupa Chups. Masové lízátko budou moci získat návštěvníci, kteří v sobotu 13. června zavítají do obchodních domů IKEA v České republice a využijí službu Skenuj a nakupuj spolu s kartou IKEA Family nebo IKEA Business Network.
Jak vyhrát lízátko s masovou příchutí?
Limitovanou edici lízátek s příchutí masových kuliček, omáčky a brusinek bude možné získat pouze v sobotu 13. června 2026. O lízátka se bude losovat.
- Šanci vyhrát masové lízátko budou mít ti, kteří v sobotu 13. června 2026 využijí službu Skenuj a nakupuj společně s kartou a IKEA Family nebo IKEA Business Network, a to v některém z obchodních domů IKEA v České republice.
- Po předložení účtenky na specializovaném místě u vchodu do obchodního domu si zákazníci budou moci zatočit kolem štěstí, které rozhodne o příchuti lízátka.
- Losovat se bude ze dvou příchutí – jahodová a masokuličková.
- Masová lízátka nejsou běžně v prodeji a neobsahují maso.
Více informací je možné zjistit z podmínek akce.
Jak získat slevu v IKEA?
Kromě lízátkové loterie je na sobotu 13. června připravena také speciální akce, během které bude možné získat slevový kupon v hodnotě 500 korun pro prvních 500 návštěvníků, kteří dorazí v květovaném oblečení nebo s ozdobou květin.
- Akce bude probíhat ve všech obchodních domech IKEA v Česku od 9:30 hodin.
- Součástí sobotního programu je také ochutnávka tradičních švédských specialit zdarma.
Co je svátek Midsommar
Midsommar, v angličtině zvaný také midsummer, je jedním z nejdůležitějších švédských svátků, který oslavuje letní slunovrat a příchod léta. Je spojený s pobytem v přírodě, veselením, tancem, zpěvem, hostinami, zapalování ohňů či sběrem květin. Ve Švédsku je také typické stavění májek.
- Na stavění májky mysleli i v IKEA Zličín. Od pátku 12. června do úterý 30. června 2026 bude v tomto obchodním domě stát Májka přání.
- Zákazníci budou moci napsat na lístek svůj vysněný výrobek do 5 tisíc korun a pověsit jej na májku.
- Ve středu 1. července budou podle informací o akci vylosováni tři výherci.