Fanoušci vrtaček Parkside si tento týden přijdou na své. Lidl totiž od čtvrtka 6. srpna zlevnil aku vrtací šroubovák Parkside Performance PABSP 20 Li C4. Až do neděle 9. srpna ho na prodejnách i na e-shopu Lidl.cz koupíte za akční cenu 999 korun. Běžně přitom stojí o 1 500 korun více.
Vrtací šroubovák na e-shopu získal úctyhodných 4,5 z 5 hvězdiček a podle dostupných informací by ho doporučilo 93 procent zákazníků. Přesto však nejde o nejlepší vrtačku z Lidlu. Na záda mu šlapou dokonce i levnější modely Parkside.
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SROVNÁNÍ Je lepší Parkside nebo Performance?
Spousta lidí si myslí, že Performance je jen dražší verze klasického Parkside, která se liší delším názvem a vylepšeným designem. Ve skutečnosti jde ale o řadu nářadí určenou pro náročnější uživatele, která nabízí vyšší výkon, delší životnost a sem tam i nějakou tu funkci navíc. To ovšem neznamená, že je lepší volbou pro každého.
|Parkside PABS 20-Li I9
|Parkside Performance PABSP 20 Li C4
|Cena
|1 899 Kč
|999 Kč
|Hodnocení
|4,8 z 5
|4,5 z 5
|Doporučuje
|98 %
|93 %
|Motor
|klasický
|bezkartáčový
|Max. točivý moment
|45 Nm
|60 Nm
|Otáčky
|0–430 / 0–1 500 min⁻¹
|0–500 / 0–2 000 min⁻¹
|Vrtání do dřeva
|30 mm
|38 mm
|Kontrola zpětného rázu
|ne
|ano
|Záruka
|3 roky
|5 let
|Hmotnost
|1,27 kg
|1,10 kg
Pokud vrtačku vytáhnete ze skříně několikrát do roka kvůli montáži nábytku, přivrtání poličky nebo drobným opravám v domácnosti, klasický Parkside PABS 20-Li I9 vám pravděpodobně poslouží stejně dobře. Ostatně není náhodou, že patří mezi nejlépe hodnocené modely. Zákazníci mu udělili 4,8 z 5 hvězdiček a 98 procent z nich by ho doporučilo.
Jestli ale vrtáte častěji nebo pracujete s tvrdšími materiály, dává větší smysl sáhnout po řadě Parkside Performance. Nabízí totiž vyšší výkon, rychlejší vrtání a bezkartáčový motor, který se oproti klasickému řešení méně opotřebovává.
Zajímavé přitom je, že současná akční nabídka trochu obrací zavedená pravidla. Aku vrtací šroubovák Parkside Performance totiž nyní vychází o rovných 900 korun levněji než klasický Parkside.
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Čím se Performance liší od klasického Parkside?
Největší rozdíl se skrývá uvnitř samotné vrtačky. Zatímco klasický Parkside využívá běžný motor, modely Performance jsou vybaveny bezkartáčovým motorem, který nabízí vyšší účinnost a delší životnost. Podle výrobce mají až desetkrát delší životnost oproti starším modelům.
Vyšší je také maximální točivý moment. Klasický Parkside nabízí 45 Nm, Performance zvládne až 60 Nm. V praxi si tak lépe poradí například s většími vruty nebo náročnějším vrtáním.
Rozdíl je patrný i v rychlosti vrtání. Performance dosahuje až 2 000 otáček za minutu, klasický model končí už na 1 500 otáčkách. Součástí vrtacího šroubováku je navíc kontrola zpětného rázu. Příjemným bonusem je také delší pětiletá záruka.