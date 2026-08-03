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Lidl zlevnil vrtačku Parkside Performance. Je ale lepší než základní verze?

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  5:00

Aku vrtací šroubovák Parkside PABSP 20 Li C4, Smart 4 Ah. | Zdroj: Lidl.cz | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Parkside Performance patří mezi nejoblíbenější značky aku vrtaček z Lidlu. Tento týden jednu z nich navíc seženete o 900 korun levněji než na první pohled podobný model Parkside. Nabízí ale skutečně vyšší kvalitu, nebo se Parkside vyplatí více?

Fanoušci vrtaček Parkside si tento týden přijdou na své. Lidl totiž od čtvrtka 6. srpna zlevnil aku vrtací šroubovák Parkside Performance PABSP 20 Li C4. Až do neděle 9. srpna ho na prodejnách i na e-shopu Lidl.cz koupíte za akční cenu 999 korun. Běžně přitom stojí o 1 500 korun více.

Vrtací šroubovák na e-shopu získal úctyhodných 4,5 z 5 hvězdiček a podle dostupných informací by ho doporučilo 93 procent zákazníků. Přesto však nejde o nejlepší vrtačku z Lidlu. Na záda mu šlapou dokonce i levnější modely Parkside.

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SROVNÁNÍ Je lepší Parkside nebo Performance?

Spousta lidí si myslí, že Performance je jen dražší verze klasického Parkside, která se liší delším názvem a vylepšeným designem. Ve skutečnosti jde ale o řadu nářadí určenou pro náročnější uživatele, která nabízí vyšší výkon, delší životnost a sem tam i nějakou tu funkci navíc. To ovšem neznamená, že je lepší volbou pro každého.

Aku šroubovák Parkside PABS 20 Li I9, 4 Ah. | Zdroj: Lidl.cz

Aku vrtací šroubovák Parkside Performance PABSP 20 Li C4. | Zdroj: Lidl.cz

Srovnání – aku vrtací šroubováky Parkside vs. Parkside Performance
Parkside PABS 20-Li I9Parkside Performance PABSP 20 Li C4
Cena1 899 Kč999 Kč
Hodnocení4,8 z 54,5 z 5
Doporučuje98 %93 %
Motorklasickýbezkartáčový
Max. točivý moment45 Nm60 Nm
Otáčky0–430 / 0–1 500 min⁻¹0–500 / 0–2 000 min⁻¹
Vrtání do dřeva30 mm38 mm
Kontrola zpětného rázuneano
Záruka3 roky5 let
Hmotnost1,27 kg1,10 kg

Pokud vrtačku vytáhnete ze skříně několikrát do roka kvůli montáži nábytku, přivrtání poličky nebo drobným opravám v domácnosti, klasický Parkside PABS 20-Li I9 vám pravděpodobně poslouží stejně dobře. Ostatně není náhodou, že patří mezi nejlépe hodnocené modely. Zákazníci mu udělili 4,8 z 5 hvězdiček a 98 procent z nich by ho doporučilo.

Jestli ale vrtáte častěji nebo pracujete s tvrdšími materiály, dává větší smysl sáhnout po řadě Parkside Performance. Nabízí totiž vyšší výkon, rychlejší vrtání a bezkartáčový motor, který se oproti klasickému řešení méně opotřebovává.

Zajímavé přitom je, že současná akční nabídka trochu obrací zavedená pravidla. Aku vrtací šroubovák Parkside Performance totiž nyní vychází o rovných 900 korun levněji než klasický Parkside.

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Čím se Performance liší od klasického Parkside?

Největší rozdíl se skrývá uvnitř samotné vrtačky. Zatímco klasický Parkside využívá běžný motor, modely Performance jsou vybaveny bezkartáčovým motorem, který nabízí vyšší účinnost a delší životnost. Podle výrobce mají až desetkrát delší životnost oproti starším modelům.

Vyšší je také maximální točivý moment. Klasický Parkside nabízí 45 Nm, Performance zvládne až 60 Nm. V praxi si tak lépe poradí například s většími vruty nebo náročnějším vrtáním.

Rozdíl je patrný i v rychlosti vrtání. Performance dosahuje až 2 000 otáček za minutu, klasický model končí už na 1 500 otáčkách. Součástí vrtacího šroubováku je navíc kontrola zpětného rázu. Příjemným bonusem je také delší pětiletá záruka.

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