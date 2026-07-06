Do akčního letáku pro tento týden se mimo jiné produkty dostala i robotická sekačka Parkside Performance PPAMR 1250 A1 Smart & Free, která patří mezi technologicky nejvyspělejší modely značky Parkside. Oproti běžné ceně je nyní levnější o rovných pět tisíc korun.
Na první pohled jde o velmi dobře vybavenou robotickou sekačku. Nabízí moderní bezdrátovou navigaci bez obvodového drátu, ovládání přes mobilní aplikaci i plánování sekání podle potřeby. Výrobce ji doporučuje pro trávníky o rozloze až 1 250 metrů čtverečních.
|Model
|Parkside Performance PPAMR 1250 A1 Smart & Free
|Typ
|Robotická sekačka
|Doporučená plocha
|Až 1 250 m²
|Navigace
|Bez obvodového drátu (Smart & Free)
|Ovládání
|Mobilní aplikace
|Funkce
|Automatické plánování sekání
|Nabíjení
|Nabíjecí stanice součástí balení
|Akumulátor
|Součástí balení
|Akční cena
|11 999 korun*
Přestože jde o vlajkovou loď nabídky Parkside, neměli bychom zapomenout zmínit její stinnou stránku.
V našem dřívějším přehledu skončila mezi třemi nejhoršími sekačkami Parkside, a to na základě hodnocení zákazníků na e-shopu Lidl.cz. Nejčastěji si zákazníci stěžují na problémy s navigací, orientací v členitější zahradě nebo spolehlivostí provozu.
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Sekačky Parkside: které modely koupit a kterým se raději vyhnout
Na druhou stranu se však pořád najdou spokojení majitelé, kteří oceňují jednoduchou instalaci, tichý chod a především skutečnost, že za 11 999 korun nabízí funkce, se kterými se běžně setkáme až u výrazně dražších robotických sekaček.
*Sekačku koupíte v akci od pondělí 6. července do neděle 12. července na prodejnách Lidl Outlet. Pro uplatnění slevy musíte předložit platný QR kód v aplikaci Lidl Plus.