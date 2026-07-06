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Lidl zlevnil sekačku Parkside o 5 000 korun. Je to tragédie, varují zákazníci

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  5:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Lidl zlevnil robotickou sekačku Parkside. Do neděle 12. července ji zákazníci koupí o pět tisíc korun levněji. Přestože jde o jeden z nejpropracovanějších modelů, panují kolem ní rozporuplné názory. Podle některých patří mezi nejhorší sekačky Parkside.

Do akčního letáku pro tento týden se mimo jiné produkty dostala i robotická sekačka Parkside Performance PPAMR 1250 A1 Smart & Free, která patří mezi technologicky nejvyspělejší modely značky Parkside. Oproti běžné ceně je nyní levnější o rovných pět tisíc korun.

Na první pohled jde o velmi dobře vybavenou robotickou sekačku. Nabízí moderní bezdrátovou navigaci bez obvodového drátu, ovládání přes mobilní aplikaci i plánování sekání podle potřeby. Výrobce ji doporučuje pro trávníky o rozloze až 1 250 metrů čtverečních.

Robotická sekačka Parkside Performance PPAMR 1250 A1 Smart & Free
ModelParkside Performance PPAMR 1250 A1 Smart & Free
TypRobotická sekačka
Doporučená plochaAž 1 250 m²
NavigaceBez obvodového drátu (Smart & Free)
OvládáníMobilní aplikace
FunkceAutomatické plánování sekání
NabíjeníNabíjecí stanice součástí balení
AkumulátorSoučástí balení
Akční cena11 999 korun*

Robotická sekačka na trávu PPAMR 1250 A1 Smart & Free - běžná cena 16 999 Kč, v akci 12 999 Kč. | Zdroj: lidl.cz

Přestože jde o vlajkovou loď nabídky Parkside, neměli bychom zapomenout zmínit její stinnou stránku.

V našem dřívějším přehledu skončila mezi třemi nejhoršími sekačkami Parkside, a to na základě hodnocení zákazníků na e-shopu Lidl.cz. Nejčastěji si zákazníci stěžují na problémy s navigací, orientací v členitější zahradě nebo spolehlivostí provozu.

Sekačky Parkside: které modely koupit a kterým se raději vyhnout

Na druhou stranu se však pořád najdou spokojení majitelé, kteří oceňují jednoduchou instalaci, tichý chod a především skutečnost, že za 11 999 korun nabízí funkce, se kterými se běžně setkáme až u výrazně dražších robotických sekaček.

*Sekačku koupíte v akci od pondělí 6. července do neděle 12. července na prodejnách Lidl Outlet. Pro uplatnění slevy musíte předložit platný QR kód v aplikaci Lidl Plus.

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