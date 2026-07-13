Tepovače slouží k hloubkovému čištění koberců, čalounění, matrací nebo interiéru auta. Na rozdíl od běžného vysavače povrch vysají a pomocí čistícího roztoku odstraní i usazené nečistoty z vláken.
Na internetu běžně seženete tepovače od pár jednotek tisíc korun až po značkové tepovače za osmnáct tisíc. Většinou se však s novým modelem nevejdete pod 2 300 korun.
O to víc lákavá je aktuální akční nabídka Lidlu. Ten totiž nabízí tepovač Parkside PWS 20 F5 jen za 1 499 korun. Sleva platí pro všechny zákazníky od pondělí 13. července do neděle 19. července v kamenných prodejnách i na e-shopu Lidl.cz.
Obsah
Poradí si s mokrým i suchým čištěním
Na rozdíl od běžných tepovačů nejde pouze o zařízení na mokré čištění. Tepovač Parkside můžete využít také na mokré a suché vysávání. Podle výrobce nabízí sací výkon až 250 airwattů a plynule nastavitelný výkon.
S kabelem a hadicí navíc dosáhnete až do vzdálenosti 9,5 metru, takže snadno vyčistíte celé auto na příjezdové cestě nebo koberec v pokoji do 25 metrů čtverečních, aniž byste museli přepojovat zástrčku.
Součástí balení je také:
- 1 mycí hubice na čištění polstrování
- 1 mycí hubice s nástavcem na tvrdé podlahy
- 1 standardní podlahová hubice, 1× hubice na polstrování a 1× štěrbinová hubice
- Pěnový filtr (pro mokré sání) a papírový filtrační sáček (pro suché sání)
- 3 náhradní těsnicí kroužky
- 100 mililitrů koncentrovaného čisticího prostředku
|Akční cena
|1 499 Kč
|Běžná cena
|2 399 Kč
|Příkon
|1 600 W
|Sací výkon
|až 250 airwattů
|Objem nádoby
|20 l
|Nádrž na vodu
|4 l
|Délka kabelu
|7,5 m
|Délka hadice
|2 m
|Hmotnost
|8,5 kg
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Jak tepovač z Lidlu hodnotí zákazníci?
Podle recenzí zákazníků patří mezi hlavní přednosti tepovače především vysoký sací výkon, bohaté příslušenství v balení a dobrý poměr ceny a výkonu. Mnoho z nich si chválí také možnost používat tepovač i jako klasický vysavač. Na druhou stranu, podle některých je při práci hlučnější.
|Výhody
|Nevýhody
|Překvapivě silný sací výkon
|Vyšší hlučnost
|Skvělý poměr cena/výkon
|Široké příslušenství
SROVNÁNÍ PWS 20 F5 vs. PPWS 10 A2
Vedle zlevněného tepovače PARKSIDE PWS 20 F5 nabízí Lidl také výkonnější model Parkside Performance PPWS 10 A2. Ten už cílí spíše na náročnější uživatele, kteří jej plánují používat častěji. Na e-shopu Lidl.cz ho běžně koupíte za 5 999 korun.
|PARKSIDE PWS 20 F5
|PARKSIDE Performance PPWS 10 A2
|Cena
|1 499 Kč*
|5 999 Kč
|Sací výkon
|250 airwattů
|200 airwattů
|Příkon
|1 600 W
|1 250 W
|Nádrž na čistou vodu
|4 l
|9 l
|Nádrž na špinavou vodu
|20l
|9 l
|Délka hadice
|2 m
|2,5 m
|Pracovní dosah
|9,5 m
|10 m
|Hmotnost
|8,5 kg
|10,2 kg
|Vhodné pro
|běžné domácí použití
|častější a náročnější čištění
*Cena v akci. Běžná cena je 2 399 korun.
Vyplatí se si za tepovač z Lidlu připlatit? Podle výrobce může Parkside Performance nabídnout až o 51 procent vyšší podtlak, o 25 procent větší pracovní dosah a o 6 procent vyšší průtok vzduchu, což oceníte zejména při čištění celého bytu. Nechybí ani devítilitrové nádrže na čistou a špinavou vodu, delší sací hadice nebo výškově nastavitelné držadlo.
Pokud ale plánujete jen několikrát do roka vyčistit koberec, sedačku nebo interiér auta, cenově dostupnější varianta pravděpodobně splní vaše očekávání.