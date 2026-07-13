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Lidl zlevnil populární tepovač Parkside, oblíbený po celém světě. Komu se vyplatí?

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  5:00
Lidl zlevnil Parkside Tepovač PWS 20 F5 na 1 499 korun.

Lidl zlevnil Parkside Tepovač PWS 20 F5 na 1 499 korun. | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Lidl zlevnil Parkside Tepovač PWS 20 F5 na 1 499 korun.
Tepovač z Lidlu zvládne vyčistit i čalounění.
Můžete ho použít i na čištění autosedaček.
Parkside Tepovač PWS 20 F5.
6 fotografií
Chystáte se na čištění koberců či auta? Lidl zlevnil multifunkční tepovač Parkside PWS 20 F5 na neuvěřitelných 1 499 Kč. Podívali jsme se na jeho parametry, hodnocení zákazníků a srovnání s profi verzí Performance.

Tepovače slouží k hloubkovému čištění koberců, čalounění, matrací nebo interiéru auta. Na rozdíl od běžného vysavače povrch vysají a pomocí čistícího roztoku odstraní i usazené nečistoty z vláken.

Na internetu běžně seženete tepovače od pár jednotek tisíc korun až po značkové tepovače za osmnáct tisíc. Většinou se však s novým modelem nevejdete pod 2 300 korun.

O to víc lákavá je aktuální akční nabídka Lidlu. Ten totiž nabízí tepovač Parkside PWS 20 F5 jen za 1 499 korun. Sleva platí pro všechny zákazníky od pondělí 13. července do neděle 19. července v kamenných prodejnách i na e-shopu Lidl.cz.

Lidl zlevnil Parkside Tepovač PWS 20 F5 na 1 499 korun.
Lidl zlevnil Parkside Tepovač PWS 20 F5 na 1 499 korun.
Tepovač z Lidlu zvládne vyčistit i čalounění.
Můžete ho použít i na čištění autosedaček.
6 fotografií

Obsah

Poradí si s mokrým i suchým čištěním

Na rozdíl od běžných tepovačů nejde pouze o zařízení na mokré čištění. Tepovač Parkside můžete využít také na mokré a suché vysávání. Podle výrobce nabízí sací výkon až 250 airwattů a plynule nastavitelný výkon.

S kabelem a hadicí navíc dosáhnete až do vzdálenosti 9,5 metru, takže snadno vyčistíte celé auto na příjezdové cestě nebo koberec v pokoji do 25 metrů čtverečních, aniž byste museli přepojovat zástrčku.

Součástí balení je také:

  • 1 mycí hubice na čištění polstrování
  • 1 mycí hubice s nástavcem na tvrdé podlahy
  • 1 standardní podlahová hubice, 1× hubice na polstrování a 1× štěrbinová hubice
  • Pěnový filtr (pro mokré sání) a papírový filtrační sáček (pro suché sání)
  • 3 náhradní těsnicí kroužky
  • 100 mililitrů koncentrovaného čisticího prostředku

Tepovač z Lidlu zvládne vyčistit i čalounění.

Můžete ho použít i na čištění autosedaček.

Parametry – Tepovač PARKSIDE PWS 20 F5
Akční cena1 499 Kč
Běžná cena2 399 Kč
Příkon1 600 W
Sací výkonaž 250 airwattů
Objem nádoby20 l
Nádrž na vodu4 l
Délka kabelu7,5 m
Délka hadice2 m
Hmotnost8,5 kg

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Jak tepovač z Lidlu hodnotí zákazníci?

Podle recenzí zákazníků patří mezi hlavní přednosti tepovače především vysoký sací výkon, bohaté příslušenství v balení a dobrý poměr ceny a výkonu. Mnoho z nich si chválí také možnost používat tepovač i jako klasický vysavač. Na druhou stranu, podle některých je při práci hlučnější.

Recenze – Tepovač PARKSIDE PWS 20 F5
VýhodyNevýhody
Překvapivě silný sací výkonVyšší hlučnost
Skvělý poměr cena/výkon
Široké příslušenství

SROVNÁNÍ PWS 20 F5 vs. PPWS 10 A2

Vedle zlevněného tepovače PARKSIDE PWS 20 F5 nabízí Lidl také výkonnější model Parkside Performance PPWS 10 A2. Ten už cílí spíše na náročnější uživatele, kteří jej plánují používat častěji. Na e-shopu Lidl.cz ho běžně koupíte za 5 999 korun.

Parkside Tepovač PWS 20 F5.

Parkside Tepovač Performance PPWS 10 A2.

Srovnání – PARKSIDE PWS 20 F5 vs. PARKSIDE Performance PPWS 10 A2
PARKSIDE PWS 20 F5PARKSIDE Performance PPWS 10 A2
Cena1 499 Kč*5 999 Kč
Sací výkon250 airwattů200 airwattů
Příkon1 600 W1 250 W
Nádrž na čistou vodu4 l9 l
Nádrž na špinavou vodu20l 9 l
Délka hadice2 m2,5 m
Pracovní dosah9,5 m10 m
Hmotnost8,5 kg10,2 kg
Vhodné proběžné domácí použitíčastější a náročnější čištění

*Cena v akci. Běžná cena je 2 399 korun.

Vyplatí se si za tepovač z Lidlu připlatit? Podle výrobce může Parkside Performance nabídnout až o 51 procent vyšší podtlak, o 25 procent větší pracovní dosah a o 6 procent vyšší průtok vzduchu, což oceníte zejména při čištění celého bytu. Nechybí ani devítilitrové nádrže na čistou a špinavou vodu, delší sací hadice nebo výškově nastavitelné držadlo.

Pokud ale plánujete jen několikrát do roka vyčistit koberec, sedačku nebo interiér auta, cenově dostupnější varianta pravděpodobně splní vaše očekávání.

Lidl zlevnil Parkside Tepovač PWS 20 F5 na 1 499 korun.
Lidl zlevnil Parkside Tepovač PWS 20 F5 na 1 499 korun.
Tepovač z Lidlu zvládne vyčistit i čalounění.
Můžete ho použít i na čištění autosedaček.
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Témata: Lidl, hadice

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