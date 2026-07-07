Do neděle 12. července pořídíte v Lidlu oblíbený elektrický chladicí box značky Crivit CEK 29 C1 v akci za pouhých 999 korun. Oproti běžné ceně 1 599 korun je tak zlevněn o pěkných šest stovek.
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Box oceníte především při delším cestování autem nebo kempování. Oproti klasickým termotaškám totiž dokáže potraviny i nápoje aktivně ochlazovat. Podle výrobce dokáže chladit přibližně o 20 stupňů pod okolní teplotu, zároveň ale zvládne i udržovat teplotu až do zhruba 65 stupňů.
Díky objemu 29 litrů můžete do boxu schovat několik dvoulitrových lahví nebo zásobu potravin pro čtyřčlennou rodinu. Navíc ho můžete připojit jak do 12V zásuvky v autě, tak do běžné 230V sítě.
Podle údajů zvládne box udržet stabilní teplotu až 20 hodin. Někteří zákazníci si ho chválili zejména při cestování autem do Itálie.
|Objem
|cca 29 l
|Napájení
|12 V / 230 V
|Chlazení
|až o 20 °C pod okolí
|Ohřev
|až cca 65 °C
|Hlučnost
|cca 34 dB
|Hmotnost
|cca 4,8 kg
|Výdrž izolace
|až cca 20 hodin
|Rozměry
|41,4 × 48,2 × 32,7 cm
Absolutní spokojenost s boxem potvrzují i zákazníci, kteří si jej v minulosti zakoupili. V recenzích na webu Lidl.cz si vysloužil 4,7 z 5 hvězdiček a v rámci své kategorie tak patří mezi nejlépe hodnocené modely. Box se stal pomyslným nástupcem legendárního chladicího boxu Parkside, na který někteří dodnes s úsměvem vzpomínají, přestože se již neprodává.
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Pokud si chcete box pořídit, máte čas do neděle 12. července. Má to ale jeden háček: Chladicí box seženete za akční cenu 999 korun pouze online na e-shopu Lidl.cz.