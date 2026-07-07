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Lidl vyslyšel prosby zákazníků. Zlevnil chladicí box Crivit, vydrží až 20 hodin

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  15:20

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Crivit Elektrický chladicí box CEK 29 C1 | Zdroj: skrblik.cz | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Lidl vyslyšel prosby zákazníků a zlevnil oblíbený elektrický chladicí box. Pořídíte jej v akci za pouhých 999 korun. V boxu převezete dvoulitrové lahve, vydrží chladit až dvacet hodin a můžete jej napájet i z auta.

Do neděle 12. července pořídíte v Lidlu oblíbený elektrický chladicí box značky Crivit CEK 29 C1 v akci za pouhých 999 korun. Oproti běžné ceně 1 599 korun je tak zlevněn o pěkných šest stovek.

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Box oceníte především při delším cestování autem nebo kempování. Oproti klasickým termotaškám totiž dokáže potraviny i nápoje aktivně ochlazovat. Podle výrobce dokáže chladit přibližně o 20 stupňů pod okolní teplotu, zároveň ale zvládne i udržovat teplotu až do zhruba 65 stupňů.

Elektrický chladicí box CEK 29 C1 | Zdroj: Lidl.cz

Elektrický chladicí box CEK 29 C1 | Zdroj: Lidl.cz

Díky objemu 29 litrů můžete do boxu schovat několik dvoulitrových lahví nebo zásobu potravin pro čtyřčlennou rodinu. Navíc ho můžete připojit jak do 12V zásuvky v autě, tak do běžné 230V sítě.

Podle údajů zvládne box udržet stabilní teplotu až 20 hodin. Někteří zákazníci si ho chválili zejména při cestování autem do Itálie.

Hlavní parametry
Objemcca 29 l
Napájení12 V / 230 V
Chlazeníaž o 20 °C pod okolí
Ohřevaž cca 65 °C
Hlučnostcca 34 dB
Hmotnostcca 4,8 kg
Výdrž izolaceaž cca 20 hodin
Rozměry41,4 × 48,2 × 32,7 cm

Absolutní spokojenost s boxem potvrzují i zákazníci, kteří si jej v minulosti zakoupili. V recenzích na webu Lidl.cz si vysloužil 4,7 z 5 hvězdiček a v rámci své kategorie tak patří mezi nejlépe hodnocené modely. Box se stal pomyslným nástupcem legendárního chladicího boxu Parkside, na který někteří dodnes s úsměvem vzpomínají, přestože se již neprodává.

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Pokud si chcete box pořídit, máte čas do neděle 12. července. Má to ale jeden háček: Chladicí box seženete za akční cenu 999 korun pouze online na e-shopu Lidl.cz.

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Témata: box, Lidl

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Crivit Elektrický chladicí box CEK 29 C1 | Zdroj: skrblik.cz

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