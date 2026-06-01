Nářadí privátní značky Parkside z Lidlu se mezi českými kutily a zahrádkáři těší mimořádné popularitě. Lidé ho milují především pro jeho extrémně nízké ceny a široký výběr a vyvolává mezi zákazníky rozporuplné diskuze. Jedni jsou naprosto spokojeni, druzí by už nákup neopakovali.
V českých kutilských kruzích je Parkside doslova fenoménem. Komunity i na sociálních sítích kolem této značky jsou obrovské, v řádech desítek tisíc a názory se často pohybují od nekritického uctívání až po absolutní zatracení. Pročetli jsme reálné diskuze, abychom zjistili, jaká je pravda o aktulních akčních výrobcích.
Co je ve slevě?
Akce platí na prodejnách Lidl do 7. června 2026.
*Akce platí na prodejnách Lidl Outlet do 7. června 2026.
Vrtačka za tři stovky
Nejvýraznějším lákadlem tohoto týdne je akce na aku příklepovou vrtačku Parkside PSBSA 20-Li E4, kterou Lidl zlevnil z původních 599,90 korun na pouhých 300 korun, tedy o 49 procent.
Není divu, že se mezi zákazníky okamžitě stala hitem. Řada z nich oceňuje, že za cenu jedné večeře v restauraci dostanou plně funkční stroj. „Na občasnou práci funguje velmi dobře. Sešrouboval jsem s ní celý zahradní dřevěný domek,“ uvádí jeden ze zákazníků ve fanouškovské skupině na sociální síti.
Na druhou stranu, nízká cena s sebou nese technické limity. Zákazníci, kteří si kladou o něco vyšší nároky, upozorňují především na vyšší hmotnost přístroje a slabší výkon příklepu.
Podle zkušeností některých kupujících se nevyplatí od vrtačky očekávat, že by si snadno poradila s tvrdým panelovým zdivem v bytových domech. Pro běžné vrtání do dřeva či cihel však představuje bezkonkurenční poměr ceny a výkonu.
Zahradní čerpadlo i sekačka za zlomek ceny
Do akčního letáku pro tento týden zařadil Lidl také zahradní techniku. Výrazné zlevnění se dotklo například aku čerpadla na dešťovou vodu Parkside PRPA 12-Li A1, které aktuálně pořídíte za pouhých 799 korun.
Zákazníci na něm oceňují především to, že se velmi jednoduše montuje a obsluhuje. Bohužel je ale podle mnohých dostačující pouze pro zalévání menších záhonů a na náročnější zavlažovací systémy nestačí. Přesto si našla velmi spokojené příznivce, například pan Jakub potvrzuje: „ Mám v jezírku na chatě. Tlačí vodu do vzdálenosti 45m a výšky cca 3m v pohodě.“
Cena aku strunové sekačky Parkside PART 20-Li B2 aktuálně klesla o třetinu na čtyři stovky. Spokojení majitelé ji doporučují jako lehkého a obratného pomocníka na zkrášlení zahrady kolem plotů, záhonů či obrubníků. „S 4Ah baterií vydrží pracovat až 45 minut,“ chválí si sekačku.
Mnoho lidí ale zároveň upozorňuje na fakt, že konstrukce sekačky odpovídá nízké ceně. Pan Tomáš v diskuzích dokonce uvádí, že sekačka jen „žužlá“. Stroj podle něj není stavěný na plošné sečení, už vůbec ne na sečení vysoké a husté trávy. Fanoušek Lukáš potvrzuje. „Já jsem s ní spokojený. Kam se nedostanu klasickou velkou sekačkou, dosekam kraje a kolem chodníku, k tomu je asi určena. Není to holt křovinořez na prosekávání zaplevelených zahrad s metrovým náletem.“