Zatímco v Albertu nebo Tescu za tuhle položku běžně zaplatíte čtyřicet korun, tedy přesně dvojnásobek, v síti Hruška se cena pohybuje kolem 35,90 korun, v Kauflandu nejde pod 26,90 korun. Rozdíl je tedy natolik propastný, že se vyplatí vyrazit na nákup i s trochou předstihu.
A o co že vlastně konkrétně jde? Řeč je o základní surovině, bez které se neobejde žádná kuchyně – o másle. Od čtvrtka 16. dubna spouští Lidl akci na poctivé Olma máslo s obsahem tuku minimálně 82 % (250 g). Máslo zde koupíte za bezkonkurenčních 19,90 korun.
Někteří z vás si jistě všimli, že za dvacku máslo nabízí i Globus. Má to však jeden podstatný háček. Na cenu 19,90 korun si totiž sáhnou pouze ti, kteří nosí po kapsách věrnostní kartu Můj Globus. Naproti tomu v Lidlu platí sleva pro každého bez rozdílu. Jedinou podmínkou je nekoupit více než pět kusů v rámci jednoho nákupu.