Lidl srazil cenu másla na dvacku. Akce platí od čtvrtka pro všechny

Autor:
  15:20
Od čtvrtka vypukne v obchodech nákupní šílenství. Cena nejoblíbenější potraviny padá na absolutní dno a lidé už teď plánují nájezdy na regály. Zatímco jinde zaplatíte za stejnou položku i jednou tolik, jeden z největších řetězců ji nabídne za neuvěřitelných 19,90 korun. A co víc? Na rozdíl od konkurence tuhle slevu dostane úplně každý. Pozor si dejte jen na omezené množství.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Zatímco v Albertu nebo Tescu za tuhle položku běžně zaplatíte čtyřicet korun, tedy přesně dvojnásobek, v síti Hruška se cena pohybuje kolem 35,90 korun, v Kauflandu nejde pod 26,90 korun. Rozdíl je tedy natolik propastný, že se vyplatí vyrazit na nákup i s trochou předstihu.

A o co že vlastně konkrétně jde? Řeč je o základní surovině, bez které se neobejde žádná kuchyně – o másle. Od čtvrtka 16. dubna spouští Lidl akci na poctivé Olma máslo s obsahem tuku minimálně 82 % (250 g). Máslo zde koupíte za bezkonkurenčních 19,90 korun.

Někteří z vás si jistě všimli, že za dvacku máslo nabízí i Globus. Má to však jeden podstatný háček. Na cenu 19,90 korun si totiž sáhnou pouze ti, kteří nosí po kapsách věrnostní kartu Můj Globus. Naproti tomu v Lidlu platí sleva pro každého bez rozdílu. Jedinou podmínkou je nekoupit více než pět kusů v rámci jednoho nákupu.

