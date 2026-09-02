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Lidl slaví s Parkside, ale Čechy naštve: Dvojí ceny u jídla i nářadí

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V Lidlu i Kauflandu tento týden koupíte Parkside koblížky s ovocnou náplní a vrtačkovou posypkou. | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Parkside slaví 30 let limitovanými edicemi koblížků a drinků v Lidlu i Kauflandu. Srovnání akcí však ukazuje, že zákazníci neplatí různé ceny jen za bizarní sladkosti, ale i za samotné nářadí v dílně. V Česku si tak za výbavu výrazně připlácíme. Ceny se neliší jen napříč státy, ale i mezi samotnými řetězci.

Privátní značka DIY nářadí Parkside letos slaví 30 let na trhu. Při této příležitosti se řetězce Lidl a Kaufland rozhodli vydat i mimo svůj obvyklý sortiment. V různých evropských zemích zařazují do nabídky speciální výrobky v designu Parkside. Fanoušci mohou narazit třeba na koblížky posypkou ve tvaru vrtaček či zelené energy drinky.

I když oba řetězce nabízí tytéž produkty, v každém z nich je najdete za jinou cenu. Ceny se navíc neliší jen mezi jednotlivými státy, ale i přímo mezi Lidlem a Kauflandem. Oba řetězce patří pod německou skupinu Schwarz Gruppe.

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Parkside koblížky s vrtačkovou posypkou

Jedním z nejbizarnějších výrobků limitované edice Parkside Fan Edition jsou bezpochyby Parkside koblížky. Koblížky mají zelenou polevu s nápisem značky a zdobí je červená posypka ve tvaru vrtaček. Uvnitř najdeme ovocnou náplň.

V českém Kauflandu se koblížky prodávají za 24,90 korun za kus. Jeden kus váží 95 gramů, v přepočtu tedy sto gramů vychází na 26,22 korun. Koblížky jsou dostupné ve všech prodejnách od středy 2. září 2026.

Na akčním letáku Lidlu pro tento týden je zarážející, že stejné koblížky nabízí od čtvrtka 3. září jen za 19,90 korun. Pravdou však je, že koblížky váží o deset gramů méně. Sto gramů vychází na 23,41 korun.

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Srovnali jsme aktuální akční nabídky hobby nabídky obchodů Lidl v Česku, Německu a na Slovensku a vedle potravin jsme si posvítili i na nářadí značky Parkside. Výsledky ukazují, že rozdíly se netýkají jen regálů s jídlem, ale i dílny.

Výrazný odskok je vidět u baterií a nabíječek řady Parkside X 20 V Team. Základní set 2Ah akumulátoru s nabíječkou vyšel v Německu v přepočtu na přibližně 375 korun (14,99 eur) a na Slovensku na 350 korun (13,99 eur). V českých prodejnách akční cena stejného setu činila 599,90 koruny: tedy o 60 procent více než u sousedů. Podobný rozdíl se objevil také u akumulátorového rázového utahováku z edice Special Gold Edition (bez baterie). Zatímco v Německu i na Slovensku stál v přepočtu zhruba 500 korun (19,99 eur), v Česku se prodával za 649,90 koruny.

Zákazníci na sociálních sítích navíc upozorňují i na rozdíly v nabízené generaci produktů. Zatímco na západních trzích se v akcích objevují cenově výhodné sety novějších 4Ah akumulátorů rovnou s rychlonabíječkou za 19,99 eur (cca 500 Kč), na tuzemském trhu se za srovnatelnou sumu občas prodávají pouze samostatné baterie starších řad bez nabíječky. Český spotřebitel tak za své peníze nedostává vždy stejný obsah balení jako zákazník o pár kilometrů dál za hranicemi.

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SROVNÁNÍ Kde je Parkside koblížek nejlevnější?

Ještě výraznějších rozdílů bychom si všimli, kdybychom se vydali k sousedům za hranice. Například Lidl v Polsku nabízí 85gramový Parkside koblížek za 2,79 zlotého při nákupu dvou kusů, tedy za přibližně 15 korun. Pokud byste si však koupili jen jeden, vyšel by vás na 3,99 zlotého, tedy zhruba 22 korun.

Německý Lidl uvádí cenu 0,99 eura za kus, což odpovídá přibližně 24 korunám. Hmotnost německého koblížku ale v nabídce uvedena není. Narozdíl od ostatních zemí jste si ho ale mohli koupit ve výhodném menu s energy drinkem Kong Strong s dvacetiprocentní slevou.

Srovnání cen Parkside koblížků
ZeměŘetězecHmotnostCena za kus
ČeskoKaufland95 gramů24,90 korun
ČeskoLidl85 gramů19,90 korun
PolskoLidl85 gramůcca 15 korun
PolskoLidl85 gramůcca 22 korun
NěmeckoLidlneuvedenocca 24 korun

Pořádná dávka energie jen za pět korun

Výroční edice se nevyhnula ani nápojům. V českých prodejnách najdeme konkrétně dva různé energy drinky nesoucí označení Parkside Edition.

  • Lidl nabízí Kong Strong Parkside Edition v plechovce o objemu 250 mililitrů s příchutí Urban Classic za akční cenu 9,90 korun
  • Kaufland má vlastní variantu Crazy Wolf Parkside Edition v plechovce o objemu 250 mililitrů s limetkovou příchutí za akční cenu 4,90 korun*
Srovnání cen Parkside energy drinků
ZeměZemě a obchodNápojObjemCena
ČeskoLidlKong Strong Parkside Edition250 ml9,90 korun
ČeskoKauflandCrazy Wolf Parkside Edition250 ml4,90 korun*
PolskoLidlCrazy Wolf Parkside Edition250 mlcca 11 korun
NěmeckoLidlKong Strong Parkside Edition250 mlcca 7 korun
NěmeckoLidlCrazy Wolf Parkside Edition250 mlcca 9 korun

*Cena platí pro Kaufland Card XTRA. Akční cena bez karty činí 6,90 korun.

Ani u energy drinků přitom neplatí jedna cena pro všechny evropské zákazníky. V Polsku se Crazy Wolf Parkside Edition prodává za 1,99 zlotého, tedy přibližně 11 korun. Zákazníci navíc mohou využít akci 2+2 zdarma.

Kong Strong Parkside Edition z Lidlu stojí v Německu 0,29 eura, tedy asi 7 korun, zatímco Crazy Wolf vychází na 0,39 eura, přibližně 9 korun.

Srovnali jsme energy drinky. Kutilský speciál už nabízí i Parkside

Lidl vs. Kaufland: proč mají různé ceny?

Parkside jídla v kostce

  • Nejlevnější koblížky nabízí polský Lidl – sto gramů vyjde v přepočtu přibližně na 18 korun.
  • Nejlevnější energy drink Crazy Wolf nabízí český Kaufland – plechovku zde pořídíte za 5 korun, bez věrnostní kartičky za 7 korun.
  • Nejlevnější energy drink Kong Strong nabízí německý Lidl – plechovku prodává za přibližně 7 korun.

To, že ve dvou různých řetězcích narazíme na rozdílné ceny, není nic zvláštního. Jenže Lidl a Kaufland mají společného vlastníka. Oba řetězce patří do německé Schwarz Gruppe.

Neznamená to však, že by oba řetězce musely prodávat konkrétní výrobky za stejnou cenu. Každý z nich má vlastní nabídku, cenovou politiku i akce. I na první pohled stejné koblížky se tak mohou v praxi lišit jak gramáží, tak konečnou cenou.

Češi si z Parkside koblížků dělají legraci

Výroční edice pochopitelně zaujala také české fanoušky Parkside na sociálních sítích. Zatímco někteří ji berou jako povedený vtípek, jiní si z kombinace nářadí, sladkostí a energetických nápojů dělají pořádnou legraci.

„Na první pohled vtipné, ale když se zamyslím, tak je to totální fail. Dítě zapije Parkside Kongem Parkside koblihu a zítra vypije ředidlo,“ okomentoval akční leták Tomáš.

„Já bych chtěl tu koblihu ve verzi Performance a pokud možno AKU,“ napsal pro změnu Michal. „Sice ta kobliha není X20V Team, ale vezmu si ji s tou taškou na svačinku,“ přidal se k němu Jan.

Z komentářů výše je jasné, že Parkside sladkosti a nápoje jsou pro fanoušky ještě zábavnější než samotné nářadí. Velký ohlas si limitky získaly také v zahraničí. Kromě Polska a Německa najdete produkty také na Slovensku, v Itálii, Maďarsku či na Maltě.

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