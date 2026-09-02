Privátní značka DIY nářadí Parkside letos slaví 30 let na trhu. Při této příležitosti se řetězce Lidl a Kaufland rozhodli vydat i mimo svůj obvyklý sortiment. V různých evropských zemích zařazují do nabídky speciální výrobky v designu Parkside. Fanoušci mohou narazit třeba na koblížky posypkou ve tvaru vrtaček či zelené energy drinky.
I když oba řetězce nabízí tytéž produkty, v každém z nich je najdete za jinou cenu. Ceny se navíc neliší jen mezi jednotlivými státy, ale i přímo mezi Lidlem a Kauflandem. Oba řetězce patří pod německou skupinu Schwarz Gruppe.
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Parkside koblížky s vrtačkovou posypkou
Jedním z nejbizarnějších výrobků limitované edice Parkside Fan Edition jsou bezpochyby Parkside koblížky. Koblížky mají zelenou polevu s nápisem značky a zdobí je červená posypka ve tvaru vrtaček. Uvnitř najdeme ovocnou náplň.
V českém Kauflandu se koblížky prodávají za 24,90 korun za kus. Jeden kus váží 95 gramů, v přepočtu tedy sto gramů vychází na 26,22 korun. Koblížky jsou dostupné ve všech prodejnách od středy 2. září 2026.
Na akčním letáku Lidlu pro tento týden je zarážející, že stejné koblížky nabízí od čtvrtka 3. září jen za 19,90 korun. Pravdou však je, že koblížky váží o deset gramů méně. Sto gramů vychází na 23,41 korun.
„Limitované“ oslavy? Za baterie a nářadí si v Česku připlácíme, často kupujeme i staré modely
Srovnali jsme aktuální akční nabídky hobby nabídky obchodů Lidl v Česku, Německu a na Slovensku a vedle potravin jsme si posvítili i na nářadí značky Parkside. Výsledky ukazují, že rozdíly se netýkají jen regálů s jídlem, ale i dílny.
Výrazný odskok je vidět u baterií a nabíječek řady Parkside X 20 V Team. Základní set 2Ah akumulátoru s nabíječkou vyšel v Německu v přepočtu na přibližně 375 korun (14,99 eur) a na Slovensku na 350 korun (13,99 eur). V českých prodejnách akční cena stejného setu činila 599,90 koruny: tedy o 60 procent více než u sousedů. Podobný rozdíl se objevil také u akumulátorového rázového utahováku z edice Special Gold Edition (bez baterie). Zatímco v Německu i na Slovensku stál v přepočtu zhruba 500 korun (19,99 eur), v Česku se prodával za 649,90 koruny.
Zákazníci na sociálních sítích navíc upozorňují i na rozdíly v nabízené generaci produktů. Zatímco na západních trzích se v akcích objevují cenově výhodné sety novějších 4Ah akumulátorů rovnou s rychlonabíječkou za 19,99 eur (cca 500 Kč), na tuzemském trhu se za srovnatelnou sumu občas prodávají pouze samostatné baterie starších řad bez nabíječky. Český spotřebitel tak za své peníze nedostává vždy stejný obsah balení jako zákazník o pár kilometrů dál za hranicemi.
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SROVNÁNÍ Kde je Parkside koblížek nejlevnější?
Ještě výraznějších rozdílů bychom si všimli, kdybychom se vydali k sousedům za hranice. Například Lidl v Polsku nabízí 85gramový Parkside koblížek za 2,79 zlotého při nákupu dvou kusů, tedy za přibližně 15 korun. Pokud byste si však koupili jen jeden, vyšel by vás na 3,99 zlotého, tedy zhruba 22 korun.
Německý Lidl uvádí cenu 0,99 eura za kus, což odpovídá přibližně 24 korunám. Hmotnost německého koblížku ale v nabídce uvedena není. Narozdíl od ostatních zemí jste si ho ale mohli koupit ve výhodném menu s energy drinkem Kong Strong s dvacetiprocentní slevou.
|Země
|Řetězec
|Hmotnost
|Cena za kus
|Česko
|Kaufland
|95 gramů
|24,90 korun
|Česko
|Lidl
|85 gramů
|19,90 korun
|Polsko
|Lidl
|85 gramů
|cca 15 korun
|Polsko
|Lidl
|85 gramů
|cca 22 korun
|Německo
|Lidl
|neuvedeno
|cca 24 korun
Pořádná dávka energie jen za pět korun
Výroční edice se nevyhnula ani nápojům. V českých prodejnách najdeme konkrétně dva různé energy drinky nesoucí označení Parkside Edition.
- Lidl nabízí Kong Strong Parkside Edition v plechovce o objemu 250 mililitrů s příchutí Urban Classic za akční cenu 9,90 korun
- Kaufland má vlastní variantu Crazy Wolf Parkside Edition v plechovce o objemu 250 mililitrů s limetkovou příchutí za akční cenu 4,90 korun*
|Země
|Země a obchod
|Nápoj
|Objem
|Cena
|Česko
|Lidl
|Kong Strong Parkside Edition
|250 ml
|9,90 korun
|Česko
|Kaufland
|Crazy Wolf Parkside Edition
|250 ml
|4,90 korun*
|Polsko
|Lidl
|Crazy Wolf Parkside Edition
|250 ml
|cca 11 korun
|Německo
|Lidl
|Kong Strong Parkside Edition
|250 ml
|cca 7 korun
|Německo
|Lidl
|Crazy Wolf Parkside Edition
|250 ml
|cca 9 korun
*Cena platí pro Kaufland Card XTRA. Akční cena bez karty činí 6,90 korun.
Ani u energy drinků přitom neplatí jedna cena pro všechny evropské zákazníky. V Polsku se Crazy Wolf Parkside Edition prodává za 1,99 zlotého, tedy přibližně 11 korun. Zákazníci navíc mohou využít akci 2+2 zdarma.
Kong Strong Parkside Edition z Lidlu stojí v Německu 0,29 eura, tedy asi 7 korun, zatímco Crazy Wolf vychází na 0,39 eura, přibližně 9 korun.
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To, že ve dvou různých řetězcích narazíme na rozdílné ceny, není nic zvláštního. Jenže Lidl a Kaufland mají společného vlastníka. Oba řetězce patří do německé Schwarz Gruppe.
Neznamená to však, že by oba řetězce musely prodávat konkrétní výrobky za stejnou cenu. Každý z nich má vlastní nabídku, cenovou politiku i akce. I na první pohled stejné koblížky se tak mohou v praxi lišit jak gramáží, tak konečnou cenou.
Češi si z Parkside koblížků dělají legraci
Výroční edice pochopitelně zaujala také české fanoušky Parkside na sociálních sítích. Zatímco někteří ji berou jako povedený vtípek, jiní si z kombinace nářadí, sladkostí a energetických nápojů dělají pořádnou legraci.
„Na první pohled vtipné, ale když se zamyslím, tak je to totální fail. Dítě zapije Parkside Kongem Parkside koblihu a zítra vypije ředidlo,“ okomentoval akční leták Tomáš.
„Já bych chtěl tu koblihu ve verzi Performance a pokud možno AKU,“ napsal pro změnu Michal. „Sice ta kobliha není X20V Team, ale vezmu si ji s tou taškou na svačinku,“ přidal se k němu Jan.
Z komentářů výše je jasné, že Parkside sladkosti a nápoje jsou pro fanoušky ještě zábavnější než samotné nářadí. Velký ohlas si limitky získaly také v zahraničí. Kromě Polska a Německa najdete produkty také na Slovensku, v Itálii, Maďarsku či na Maltě.