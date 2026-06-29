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Lidl prodává klimatizaci za polovinu. Nabízí přitom totéž co klimatizace Siguro

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  5:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

V období letních veder patří mobilní klimatizace mezi nejvyhledávanější spotřebiče. Zatímco značkové klimatizace jako Siguro začínají cenově na osmi tisících, v Lidlu seženete prakticky stejnou klimatizaci za poloviční cenu.

Je vám taky takové horko a už nevíte, jak se zchladit? Pak byste se asi měli poohlédnout po klimatizaci. Výhodou je, že nemusíte hned vrtat do stěny ani si bokem odkládat desítky tisíc korun. Mobilní klimatizaci seženete pod deset tisíc korun a byt zvládne ochladit dostatečně.

Mezi nejprodávanější značky patří mobilní klimatizace Siguro. V Lidlu seženete prakticky stejnou klimatizaci za poloviční cenu. Jde přitom o běžnou prodejní cenu bez slevy.

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Stejný výkon za poloviční cenu

Klimatizace TRONIC SMK 7000 C2 z Lidlu nabízí prakticky stejné parametry jako značková klimatizace Siguro AC-A160W Cool 7. Obě se mohou pochlubit chladicím výkonem 7 000 BTU za hodinu, díky kterému zvládnou ochladit ložnici či kancelář o rozloze do 17 metrů čtverečních.

Velmi blízko jsou si také ve spotřebě energie. Tronic uvádí spotřebu 0,785 kilowatt za hodinu, Siguro 0,780 kilowatt za hodinu. Obě spadají do energetické třídy A a u obou výrobci uvádějí maximálně 65 decibelů.

Srovnání mobilních klimatizací
TRONIC SMK 7000 C2Siguro AC-A160W Cool 7
Cena3 999 Kč7 990 Kč
Chladicí výkon (BTU)7 000 BTU/h7 000 BTU/h
Chladicí výkon (kW)2,0 kW2,05 kW
Spotřeba energie0,785 kWh0,780 kWh
Energetická třídaAA
Hlučnost65 dB65 dB
Průtok vzduchu300 m³/h290 m³/h
Odvlhčovací výkon1,5 l/h0,825 l/h
Objem nádržky na vodu0,5 l0,6 l
Hmotnost17,5 kg20 kg
Ovládání přes Wi-FiNeAno
Noční režimNeAno
Automatická oscilace lamelAnoNe
Okenní sada v baleníAnoAno

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Přestože je klimatizace z Lidlu o čtyři tisíce korun levnější, některé parametry hrají dokonce v její prospěch.

Vyšší je například průtok vzduchu, který dosahuje 300 metrů krychlových za hodinu oproti 290 metrům krychlovým u klimatizace Siguro. Lidl zároveň uvádí vyšší odvlhčovací výkon a nechybí ani automatická oscilace lamel, která pomáhá rozvádět chladný vzduch po místnosti.

Výhodou může být také nižší hmotnost. Klimatizace z Lidlu váží 17,5 kilogramu, zatímco Siguro rovných 20 kilogramů.

Siguro AC-A160W Cool 7 - 7 990 Kč | Zdroj: Alza.cz

TRONIC SMK 7000 C2 - 3 999 Kč | Zdroj: Lidl.cz

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Za co se vyplatí si připlatit

Siguro ovšem není dražší bez důvodu. Neměli bychom zapomenout zmínit, že nabízí i funkce, které u modelu z Lidlu nenajdete.

Řeč je především o Wi-Fi připojení a možnosti ovládání přes mobilní aplikaci. Díky tomu můžete klimatizaci zapnout a nastavit dřív, než dorazíte domů z práce.

Dobrým benefitem je také noční režim, který během spánku postupně utlumuje větrák na minimum a pravidelně upravuje teplotu, aby vám v noci nebyla zima a stroj vás co nejméně rušil.

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Témata: klimatizace, Lidl

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