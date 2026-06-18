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Lidl překvapil milovníky hudby: Retro pecka za pár korun umí věci, o kterých se nám dříve ani nezdálo

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  5:00
Máte doma krabici starých vinylových desek po rodičích a přemýšlíte, na čem si je pustit? Lidl začal prodávat přenosný kufříkový gramofon za pouhých 1 399 korun. Kromě nízké ceny láká i na moderní vychytávky. Zvládne přehrávat vinylové desky ve třech rychlostech, navíc je vybavený Bluetooth a USB.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Gramofon je zabudovaný do dřevěného kufříku potaženého černou umělou kůží a vzhledem připomíná přenosné přístroje z minulosti. Díky kompaktním rozměrům nezabere příliš místa a můžete ho snadno přenést, kamkoliv potřebujete.

O přehrávání se stará řemenový pohon doplněný keramickým snímačem. Gramofon podporuje tři standardní rychlosti:

  • 33 1/3 otáček za minutu
  • 45 otáček za minutu
  • 78 otáček za minutu

Díky tomu zvládne přehrát většinu běžně dostupných LP desek, singlů i starších nahrávek. Součástí výbavy je také funkce Auto-Stop, která po skončení přehrávání automaticky zastaví otáčení talíře.

Návod pro začínajícího audiofila: Na co si dát pozor při výběru prvního gramofonu
Cena1 399 Kč
Typ pohonuŘemenový
Snímač zvukuKeramický
Podporované rychlosti33 1/3, 45 a 78 ot./min
BluetoothAno, verze 5.3
Dosah BluetoothAž 10 metrů
NahráváníPřes USB
Digitalizace desekAno
Reproduktory2 integrované stereofonní reproduktory
VstupyAUX-IN
VýstupyKonektor pro sluchátka
Funkce Auto-StopAno
MateriálDřevěný kufřík s povrchem z umělé kůže
BarvaČerná
Rozměry25,5 × 35 × 11 cm
NapájeníSíťový adaptér
Obsah baleníGramofon, síťový adaptér, návod k použití, adaptér pro singly

Lidl prodává kufříkový gramofon TRONIC s Bluetooth a USB za 1399 korun.

Retro vzhled, moderní výbava

Vedle klasického přehrávání vinylů však nabízí i několik funkcí, o kterých se starým gramofonům mohlo jen zdát. Pochlubit se může například Bluetooth 5.3 s dosahem až 10 metrů nebo USB konektorem, prostřednictvím kterého si můžete nahrávky z gramofonových desek převést do digitální podoby.

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Na gramofonu můžete přehrávat hudbu i bezdrátově přímo z mobilního telefonu nebo jiného kompatibilního zařízení. Kufřík tak můžete využívat i jako moderní Bluetooth reproduktor. K dispozici je také AUX-IN vstup pro připojení externích zdrojů zvuku, například CD přehrávače, nechybí ani výstup pro sluchátka.

Oproti klasickým gramofonům se ten z Lidlu může pochlubit hned dvěma integrovanými stereofonními reproduktory, díky kterým si nemusíte nutně pořizovat externí reproduktory ani zesilovač. V balení najdete kromě samotného gramofonu také napájecí adaptér, návod k použití a adaptér pro přehrávání singlových desek.

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Témata: Lidl, hudba, gramofon, USB

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Lidl překvapil milovníky hudby: Retro pecka za pár korun umí věci, o kterých se nám dříve ani nezdálo

Lidl prodává kufříkový gramofon TRONIC s Bluetooth a USB za 1399 korun.

Máte doma krabici starých vinylových desek po rodičích a přemýšlíte, na čem si je pustit? Lidl začal prodávat přenosný kufříkový gramofon za pouhých 1 399 korun. Kromě nízké ceny láká i na moderní...

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