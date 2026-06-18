Gramofon je zabudovaný do dřevěného kufříku potaženého černou umělou kůží a vzhledem připomíná přenosné přístroje z minulosti. Díky kompaktním rozměrům nezabere příliš místa a můžete ho snadno přenést, kamkoliv potřebujete.
O přehrávání se stará řemenový pohon doplněný keramickým snímačem. Gramofon podporuje tři standardní rychlosti:
- 33 1/3 otáček za minutu
- 45 otáček za minutu
- 78 otáček za minutu
Díky tomu zvládne přehrát většinu běžně dostupných LP desek, singlů i starších nahrávek. Součástí výbavy je také funkce Auto-Stop, která po skončení přehrávání automaticky zastaví otáčení talíře.
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Návod pro začínajícího audiofila: Na co si dát pozor při výběru prvního gramofonu
|Cena
|1 399 Kč
|Typ pohonu
|Řemenový
|Snímač zvuku
|Keramický
|Podporované rychlosti
|33 1/3, 45 a 78 ot./min
|Bluetooth
|Ano, verze 5.3
|Dosah Bluetooth
|Až 10 metrů
|Nahrávání
|Přes USB
|Digitalizace desek
|Ano
|Reproduktory
|2 integrované stereofonní reproduktory
|Vstupy
|AUX-IN
|Výstupy
|Konektor pro sluchátka
|Funkce Auto-Stop
|Ano
|Materiál
|Dřevěný kufřík s povrchem z umělé kůže
|Barva
|Černá
|Rozměry
|25,5 × 35 × 11 cm
|Napájení
|Síťový adaptér
|Obsah balení
|Gramofon, síťový adaptér, návod k použití, adaptér pro singly
Retro vzhled, moderní výbava
Vedle klasického přehrávání vinylů však nabízí i několik funkcí, o kterých se starým gramofonům mohlo jen zdát. Pochlubit se může například Bluetooth 5.3 s dosahem až 10 metrů nebo USB konektorem, prostřednictvím kterého si můžete nahrávky z gramofonových desek převést do digitální podoby.
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Na gramofonu můžete přehrávat hudbu i bezdrátově přímo z mobilního telefonu nebo jiného kompatibilního zařízení. Kufřík tak můžete využívat i jako moderní Bluetooth reproduktor. K dispozici je také AUX-IN vstup pro připojení externích zdrojů zvuku, například CD přehrávače, nechybí ani výstup pro sluchátka.
Oproti klasickým gramofonům se ten z Lidlu může pochlubit hned dvěma integrovanými stereofonními reproduktory, díky kterým si nemusíte nutně pořizovat externí reproduktory ani zesilovač. V balení najdete kromě samotného gramofonu také napájecí adaptér, návod k použití a adaptér pro přehrávání singlových desek.