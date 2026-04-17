Lidl otevřeně tvrdí, že je levnější než Penny. Reklama však může klamat

Autor:
  18:25
Na českém trhu s potravinami vypukl otevřený konflikt, který mezi obchodními řetězci nemá obdoby. Jeden z nich se totiž rozhodl v rámci nové kampaně napřímo zaútočit na svého konkurenta. Tvrdá čísla mají ukázat, kdo ze souboje vychází jako vítěz a u koho zákazníci naopak zbytečně přeplácejí. Je však tato „cenová válka“ skutečně tak jednoznačná, jak se nás snaží reklama přesvědčit?
ilustrační snímek | foto: Reuters

Války obchodních řetězců většinou probíhají jen v náznacích a konkrétní jména uslyšíte jen málokdy. Tentokrát však Lidl spustil kampaň „Ceny v klidu“, v rámci níž otevřeně konfrontuje Penny Market.

Podle zveřejněných srovnání má nákup v Lidlu vycházet výhodněji, a to i bez toho, aniž byste museli sbírat věrnostní body. Jaká je však realita, když se podíváme do aktuálních letáků? Je Lidl opravdu tím nejlevnějším?

Lidl se v nové kampani srovnává s Penny. | Zdroj: www.lidl.cz

Při pohledu na aktuální nabídku platnou od poloviny dubna je patrné, že oba řetězce bojují o každou korunu, zejména u základních potravin. Zatímco Lidl láká například na keříková rajčata za 39,90 korun, která v Penny seženete o třicet korun dráž, Penny se může pochlubit salátovou okurkou jen za 9,90 korun, kterou Lidl nabízí za 17,90 korun.

Stejně tak vyjde v Penny levněji i vodní meloun nebo hroznové víno. Za meloun si v Lidlu připlatíte o deset korun navíc, kilo hroznového vína vyjde v přepočtu až o celých čtyřicet korun dráž.

Zda tato agresivní srovnávací reklama přetáhne zákazníky od červeného loga k modro-žlutému, ukáží až nejbližší týdny. Jedno je však jisté: Ne vždy je Lidl tou opravdu nejlevnější variantou.

