Války obchodních řetězců většinou probíhají jen v náznacích a konkrétní jména uslyšíte jen málokdy. Tentokrát však Lidl spustil kampaň „Ceny v klidu“, v rámci níž otevřeně konfrontuje Penny Market.
Podle zveřejněných srovnání má nákup v Lidlu vycházet výhodněji, a to i bez toho, aniž byste museli sbírat věrnostní body. Jaká je však realita, když se podíváme do aktuálních letáků? Je Lidl opravdu tím nejlevnějším?
Při pohledu na aktuální nabídku platnou od poloviny dubna je patrné, že oba řetězce bojují o každou korunu, zejména u základních potravin. Zatímco Lidl láká například na keříková rajčata za 39,90 korun, která v Penny seženete o třicet korun dráž, Penny se může pochlubit salátovou okurkou jen za 9,90 korun, kterou Lidl nabízí za 17,90 korun.
Stejně tak vyjde v Penny levněji i vodní meloun nebo hroznové víno. Za meloun si v Lidlu připlatíte o deset korun navíc, kilo hroznového vína vyjde v přepočtu až o celých čtyřicet korun dráž.
|
Zda tato agresivní srovnávací reklama přetáhne zákazníky od červeného loga k modro-žlutému, ukáží až nejbližší týdny. Jedno je však jisté: Ne vždy je Lidl tou opravdu nejlevnější variantou.