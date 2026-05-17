Zatímco dosud se zákazníci v prodejnách Lidl orientovali primárně podle týdenních akcí v koších, nový koncept sází na fixní tematické celky, které známe například z prostředí e-shopu.
Jak pro Spotřebitele potvrdila mluvčí společnosti Lidl Iveta Barabášová, nabídka spotřebního zboží se nově rozdělí do šesti stálých sekcí:
- Kuchyně a domácnost
- Dílna a zahrada
- Bydlení
- Sport a volný čas
- Móda a doplňky
- Dětský svět
Cílem této změny je, aby zákazníci našli své oblíbené produkty na jednom stálém místě i po skončení konkrétní letákové akce a nemuseli je zdlouhavě hledat napříč prodejnou.
|
Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu
„K lepší orientaci slouží barevné propojení stránek v letáku s navigací přímo v prodejně,“ vysvětluje Barabášová s tím, že aktuální novinky budou v regálech navíc označeny symbolem „Nově pro Tebe“.
Tento krok následuje modernizační strategii, kterou Lidl nedávno představil v německém Pforzheimu. Česká republika se tak stává dalším trhem, kde řetězec opouští tradiční uspořádání ve prospěch přehledné navigace podle životního stylu zákazníků.