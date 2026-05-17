Lidl, jak ho znáte, končí. V Česku překope všechny prodejny. Co se už ve čtvrtek změní?

  8:30
Lidl v Česku spouští radikální proměnu prodejen. Po vzoru z Německa zavádí takzvané „Lidl světy“, které skoncují s chaotickým hledáním zboží v koších. Nový systém stálých sekcí a barevné navigace odstartuje v tuzemských obchodech už tento čtvrtek 21. května. Co všechno se změní?
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zatímco dosud se zákazníci v prodejnách Lidl orientovali primárně podle týdenních akcí v koších, nový koncept sází na fixní tematické celky, které známe například z prostředí e-shopu.

Jak pro Spotřebitele potvrdila mluvčí společnosti Lidl Iveta Barabášová, nabídka spotřebního zboží se nově rozdělí do šesti stálých sekcí:

  • Kuchyně a domácnost
  • Dílna a zahrada
  • Bydlení
  • Sport a volný čas
  • Móda a doplňky
  • Dětský svět

Cílem této změny je, aby zákazníci našli své oblíbené produkty na jednom stálém místě i po skončení konkrétní letákové akce a nemuseli je zdlouhavě hledat napříč prodejnou.

„K lepší orientaci slouží barevné propojení stránek v letáku s navigací přímo v prodejně,“ vysvětluje Barabášová s tím, že aktuální novinky budou v regálech navíc označeny symbolem „Nově pro Tebe“.

Tento krok následuje modernizační strategii, kterou Lidl nedávno představil v německém Pforzheimu. Česká republika se tak stává dalším trhem, kde řetězec opouští tradiční uspořádání ve prospěch přehledné navigace podle životního stylu zákazníků.

17. května 2026  8:30

vydáno 17. května 2026

16. května 2026

16. května 2026  15:20

16. května 2026  11:45

16. května 2026  8:30

16. května 2026

16. května 2026

15. května 2026  15:20

15. května 2026  11:45

15. května 2026  11:45

15. května 2026  8:30

