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Lidl hlásí únik zákaznických dat. Hackeři se dostali k tisícům jmen a telefonů

Autor:
  18:15
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Český e-shop Lidl čelí kybernetickému incidentu. Přes externího IT dodavatele unikla data části zákazníků včetně jmen, telefonů či dat narození. Platební údaje i hesla jsou v bezpečí, experti však varují před vlnou phishingu. Společnost již incident nahlásila Úřadu pro ochranu osobních údajů.

E-shop Lidl.cz postihl bezpečnostní incident u jednoho z jeho externích poskytovatelů IT služeb. Neznámým útočníkům se podařilo na krátkou dobu získat přístup k oddělenému souboru se zákaznickými daty a část z nich odcizit. Samotný systém e-shopu Lidl podle vyjádření společnosti zasažen nebyl a zákaznické účty zůstaly v bezpečí.

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Odcizená data obsahují osobní údaje zákazníků, konkrétně oslovení, jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu, datum narození a zákaznické číslo. Lidl však výslovně zdůraznil, že únik se netýká hesel, fakturačních ani doručovacích adres a v bezpečí zůstaly také veškeré bankovní a platební údaje.

Poskytovatel IT služeb na incident okamžitě reagoval, zabezpečil dotčené systémy a podal trestní oznámení. Celou věc aktuálně vyšetřují přizvaní IT experti. Společnost Lidl o situaci bezodkladně informovala také Úřad pro ochranu osobních údajů.

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Ačkoliv řetězec zatím nemá žádné konkrétní důkazy o zneužití těchto dat, preventivně varuje zákazníky před zvýšeným rizikem phishingových útoků nebo pokusů o zneužití identity.

Lidé by měli být obezřetní při čtení neočekávaných zpráv, důsledně ověřovat odesílatele a neklikat na neznámé odkazy. S případnými dotazy se mohou zákazníci obracet na e-mailovou adresu data.shop@lidl.cz.

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ilustrační snímek

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