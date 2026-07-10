E-shop Lidl.cz postihl bezpečnostní incident u jednoho z jeho externích poskytovatelů IT služeb. Neznámým útočníkům se podařilo na krátkou dobu získat přístup k oddělenému souboru se zákaznickými daty a část z nich odcizit. Samotný systém e-shopu Lidl podle vyjádření společnosti zasažen nebyl a zákaznické účty zůstaly v bezpečí.
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Odcizená data obsahují osobní údaje zákazníků, konkrétně oslovení, jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu, datum narození a zákaznické číslo. Lidl však výslovně zdůraznil, že únik se netýká hesel, fakturačních ani doručovacích adres a v bezpečí zůstaly také veškeré bankovní a platební údaje.
Poskytovatel IT služeb na incident okamžitě reagoval, zabezpečil dotčené systémy a podal trestní oznámení. Celou věc aktuálně vyšetřují přizvaní IT experti. Společnost Lidl o situaci bezodkladně informovala také Úřad pro ochranu osobních údajů.
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Ačkoliv řetězec zatím nemá žádné konkrétní důkazy o zneužití těchto dat, preventivně varuje zákazníky před zvýšeným rizikem phishingových útoků nebo pokusů o zneužití identity.
Lidé by měli být obezřetní při čtení neočekávaných zpráv, důsledně ověřovat odesílatele a neklikat na neznámé odkazy. S případnými dotazy se mohou zákazníci obracet na e-mailovou adresu data.shop@lidl.cz.