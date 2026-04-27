Lidl a Kaufland stahuje jeden z nejpopulárnějších sýrů. Našli v něm nebezpečnou bakterii

  15:41
Oblíbený sýr musel být okamžitě stažen z pultů velkých obchodních řetězců. Testy u výrobce totiž potvrdily přítomnost nebezpečné bakterie, která může vyvolat vážné onemocnění. Pokud jste v posledních dnech koupili uzený sýr od privátní značky, měli byste zpozornět.
ilustrační snímek | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Varování se týká uzených sýrů vyrobených polskou společností Agrona, které se prodávaly v prodejnách Lidl a Kaufland.

Ačkoliv české pobočky zatím žádné oficiální varování nevydaly, incident už zasáhl trhy na Slovensku i v Polsku. Vzhledem k tomu, že Češi do těchto zemí vyrážejí za nákupy poměrně často, existuje vysoké riziko, že mají kontaminované potraviny již ve svých domácnostech.

Kontaminace byla potvrzena konkrétně u dvou výrobků:

  • Uzený sýr Rolada Ustrzycka značky K-Stąd takie Dobre!
    – Kaufland (Polsko)
  • Sýr Tatranská rolka značky Pilos
    – Lidl (Slovensko)

Oba produkty byly staženy z prodeje. Důvodem k takto radikálnímu kroku je nález bakterie Listeria monocytogenes, která se podle polského hlavního hygienika potvrdila v mnoha různých šaržích.

S listeriózou si raději nezahrávejte

Podle odborníků může požití kontaminované potravy vyvolat horečnaté stavy podobné tyfu, bolesti svalů, vyrážky nebo zvětšení sleziny. Extrémní riziko představuje Listerióza zejména pro těhotné ženy, seniory a lidi s oslabenou imunitou.

Pokud máte podezření, že sýr z dotčených šarží máte doma, postupujte podle níže uvedených pokynů:

  1. Výrobek nekonzumujte
  2. Zkontrolujte šarži
  3. Infikované zboží vraťte
  4. Sledujte svůj zdravotní stav

Číslo šarže najdete na obalu u data spotřeby. Kompletní seznam dvanácti rizikových šarží zveřejnil slovenský Lidl na svém webu. Infikovaný sýr můžete odnést do jakékoliv slovenské prodejny Lidlu. Řetězec vyplácí plnou cenu i zákazníkům, kteří nemají účtenku.

Pokud jste sýr již snědli a necítíte se dobře, vyhledejte lékaře. Informaci o konzumaci potenciálně závadného výrobku mu v žádném případě nezatajujte!

27. dubna 2026  15:41

