Varování se týká uzených sýrů vyrobených polskou společností Agrona, které se prodávaly v prodejnách Lidl a Kaufland.
Ačkoliv české pobočky zatím žádné oficiální varování nevydaly, incident už zasáhl trhy na Slovensku i v Polsku. Vzhledem k tomu, že Češi do těchto zemí vyrážejí za nákupy poměrně často, existuje vysoké riziko, že mají kontaminované potraviny již ve svých domácnostech.
|
Kontaminace byla potvrzena konkrétně u dvou výrobků:
- Uzený sýr Rolada Ustrzycka značky K-Stąd takie Dobre!
– Kaufland (Polsko)
- Sýr Tatranská rolka značky Pilos
– Lidl (Slovensko)
Oba produkty byly staženy z prodeje. Důvodem k takto radikálnímu kroku je nález bakterie Listeria monocytogenes, která se podle polského hlavního hygienika potvrdila v mnoha různých šaržích.
S listeriózou si raději nezahrávejte
Podle odborníků může požití kontaminované potravy vyvolat horečnaté stavy podobné tyfu, bolesti svalů, vyrážky nebo zvětšení sleziny. Extrémní riziko představuje Listerióza zejména pro těhotné ženy, seniory a lidi s oslabenou imunitou.
Pokud máte podezření, že sýr z dotčených šarží máte doma, postupujte podle níže uvedených pokynů:
- Výrobek nekonzumujte
- Zkontrolujte šarži
- Infikované zboží vraťte
- Sledujte svůj zdravotní stav
Číslo šarže najdete na obalu u data spotřeby. Kompletní seznam dvanácti rizikových šarží zveřejnil slovenský Lidl na svém webu. Infikovaný sýr můžete odnést do jakékoliv slovenské prodejny Lidlu. Řetězec vyplácí plnou cenu i zákazníkům, kteří nemají účtenku.
Pokud jste sýr již snědli a necítíte se dobře, vyhledejte lékaře. Informaci o konzumaci potenciálně závadného výrobku mu v žádném případě nezatajujte!