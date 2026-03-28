Imunita není otázkou doplňků, ale každodenního jídla
V posledních letech se z posilování imunity stal trend. Lidé nakupují vitamíny, minerály i různé doplňky stravy, často v hodnotě stovek korun měsíčně. Přitom přehlížejí to nejdůležitější - běžné potraviny, které mají na obranyschopnost organismu zásadní vliv.
Imunitní systém je složitý mechanismus, který potřebuje pravidelný přísun živin.
Sedm nejlepších potravin, které posílí vaši imunitu
Pokud tělo dlouhodobě strádá, projeví se to nejen častějšími nachlazeními, ale i horší regenerací, únavou nebo vyšší náchylností k zánětům.
Kysané potraviny jako základ obranyschopnosti
Jednou z nejdůležitějších složek imunity jsou střeva. A právě zde hrají zásadní roli fermentované potraviny. Kysané zelí, kvašené okurky nebo kefír patří mezi nejdostupnější zdroje prospěšných bakterií.
Kysané zelí je typickým příkladem potraviny, která kombinuje nízkou cenu s vysokou nutriční hodnotou. Obsahuje vitamín C, vlákninu i probiotické kultury. Pravidelná konzumace podporuje rovnováhu střevního mikrobiomu, což má přímý vliv na imunitní reakce.
Nový český koníček: fermentace. Jak opravdu fungují kvašené potraviny
Podobně funguje i bílý jogurt nebo kefír. Nejde o exotické produkty, ale o běžné potraviny, které lze zařadit do jídelníčku bez větších změn.
Kořenová zelenina a klasika, na kterou se zapomíná
Mrkev, celer nebo petržel bývají vnímány spíše jako základ do polévky. Ve skutečnosti ale obsahují důležité látky, které podporují obranyschopnost organismu.
Mrkev je bohatá na beta-karoten, který tělo přeměňuje na vitamín A. Ten je důležitý pro zdraví sliznic, tedy první obranné linie proti infekcím. Celer zase obsahuje antioxidanty a minerály, které pomáhají tělu zvládat zátěž.
Od paštiky přes vývar po ragú. Kořenová zelenina podle známých foodblogerů
Velmi podceňovanou potravinou jsou také brambory. Přestože jsou často považovány za obyčejnou přílohu, obsahují vitamín C, draslík a další důležité látky. Navíc jsou levné a dostupné po celý rok.
Cibule, česnek a jejich přirozená síla
Cibule a česnek patří mezi nejznámější přírodní prostředky na podporu imunity.
Obsahují sirné sloučeniny, které mají antibakteriální a protizánětlivé účinky.
Česnek je často označován jako přírodní antibiotikum. Pravidelná konzumace může pomoci snížit riziko infekcí a podpořit celkovou obranyschopnost organismu. Cibule má podobné účinky a navíc je velmi univerzální v kuchyni.
Posílí zrak, omladí pleť a další důvody, proč jíst cibuli
Výhodou obou těchto potravin je nejen jejich účinnost, ale i cena. Patří mezi nejlevnější suroviny, které má většina domácností běžně k dispozici.
Luštěniny a obiloviny jako dlouhodobá investice do zdraví
Imunita není jen o vitamínech, ale i o celkové výživě. Tělo potřebuje dostatek bílkovin, vlákniny a minerálů. A právě zde hrají důležitou roli luštěniny a celozrnné obiloviny.
Čočka, fazole nebo hrách jsou bohaté na zinek, železo a rostlinné bílkoviny. Ty jsou klíčové pro správnou funkci imunitního systému. Navíc mají nízkou cenu a dlouhou trvanlivost.
Poklad na talíři. Luštěniny dodají bílkoviny, vlákniny i vitamíny a minerály
Podobně fungují ovesné vločky nebo celozrnný chléb. Oves obsahuje beta-glukany, které stimulují imunitní reakce a pomáhají tělu lépe se bránit proti infekcím.
Ovoce, které stojí pár korun a má velký efekt
Při zmínce o imunitě si většina lidí představí citrusy. Ty jsou sice dobrým zdrojem vitamínu C, ale existují i levnější alternativy.
Jablka patří mezi nejdostupnější ovoce v Česku a obsahují vlákninu i antioxidanty.
Podporují zdraví střev a tím nepřímo i imunitu. Velmi účinné jsou také kysané nebo mražené bobuloviny, které si zachovávají vysoký obsah živin.
KVÍZ: Tady byste chytáky nečekali. Poznáte ovoce od zeleniny?
Zajímavou volbou je i cibulová nebo česneková pomazánka doplněná o křen. Křen je totiž silně antibakteriální a podporuje dýchací cesty.
|Potravina
|Hlavní přínos pro imunitu
|Klíčová živina / látka
|Kysané zelí
|Podpora střevní mikroflóry
|Probiotické bakterie
|Kefír / jogurt
|Zlepšení trávení a imunity
|Probiotika
|Česnek
|Antibakteriální a antivirový efekt
|Allicin
|Cibule
|Ochrana proti zánětům
|Quercetin
|Mrkev
|Ochrana sliznic
|Beta-karoten
|Brambory
|Podpora imunity a energie
|Vitamín C
|Čočka
|Regenerace a obranyschopnost
|Zinek
|Ovesné vločky
|Aktivace imunitních buněk
|Beta-glukany
|Jablka
|Podpora střev a detoxikace
|Pektin
|Křen
|Ochrana dýchacích cest
|Hořčičné silice
Proč jednoduché potraviny fungují lépe než drahé doplňky
Doplňky stravy mohou být užitečné, ale bez kvalitního jídelníčku nemají dlouhodobý efekt. Tělo potřebuje komplex živin, které spolupracují. A ty se nejlépe přijímají z přirozené stravy.
Levné potraviny mají jednu zásadní výhodu - jsou dostupné a lze je konzumovat pravidelně. Právě pravidelnost je pro imunitu klíčová. Jednorázové vitamínové kúry nedokážou nahradit dlouhodobý nedostatek živin.