Levné notebooky pro studenty mizí. Duben může být poslední měsíc levných nákupů

  11:45
Duben je pravděpodobně posledním měsícem, kdy se nám povede pořídit elektroniku ještě za staré ceny. Analytici totiž varují, že levné notebooky do léta dočista zmizí z trhu. Důvodem je především neustupující touha umělé inteligence po čipech, logistický chaos kolem Afriky, ale i nedávný výpadek katarského helia.
ilustrační snímek | foto: Václav Nývlt, Technet.cz

Vysoká poptávka, komplikovaná doprava a kritický nedostatek surovin. To vše nám v nejbližších týdnech pořádně provětrá peněženky. Podle odborníků se totiž trh s elektronikou nachází v bodě zlomu.

Kvůli nedostatku helia si sáhneme do kapsy

Velký podíl má na tom březnový útok na Ras Laffan v Kataru, kvůli kterému se prakticky zastavila těžba helia. Helium, které si většina z nás spojí s náplní do pouťových balónků, je nezbytné i pro chlazení strojů vyrábějících nejmodernější čipy. Výrobci polovodičů jsou tak na jeho dostupnosti podstatně závislí.

„Riziko spojené s heliem je značné, neboť z oblasti Blízkého východu pochází až 38 % světových dodávek. Kvůli napětí v regionu a nejistotě kolem produkce v Kataru ceny této klíčové suroviny pro výrobu čipů rostou. Helium se tak stává faktorem, který může elektroniku citelněji prodražit,“ vysvětluje ekonom Lukáš Kovanda.

Giganti jako Samsung nebo Hynix navíc nestíhají vyrábět dostatek pamětí, jelikož většinu výroby spotřebují systémy pro umělou inteligenci. Na běžné počítače se tak dostává méně pamětí a uživatelé, kteří si chtějí koupit nový počítač na doma, si musí za stroj značně připlatit.

Nákup radši neodkládat. Elektronika podraží kvůli nedostatku pamětí

Ceny však zdaleka netlačí jen výroba. Svůj podíl v tom má i doprava. Kvůli situaci v Rudém moři musí lodě volit trasu kolem mysu Dobré naděje. Tato trasa je často stojí čtrnáctidenní zpoždění, nárůst nákladů na palivo se navíc pohybuje v řádech milionů dolarů.

SROVNÁNÍ Z 2 490 korun na 10 490 korun

Nejviditelněji se současný tlak na ceny elektroniky ukazuje na paměťových čipech. DRAM tvoří jednu z nejdůležitějších komponent prakticky každého notebooku a má přímý dopad na výslednou cenu celého zařízení. Ta od léta vzrostla o více než 320 %.

Zatímco v srpnu minulého roku jste mohli Adata Lancer BLADE DDR5 32GB 6000MHz CL48 sehnat pod 2 500 korun, v listopadu už to bylo téměř třikrát tolik. Aktuálně je DRAM tohoto typu dostupná za 10 490 korun, tedy více než čtyřnásobek původní ceny.

ObdobíCenaNárůst
Srpen 20252 490 Kč
Listopad 20257 307 Kč+193 %
Duben 202610 490 Kč+321 % oproti srpnu

Konec levných notebooků pro studenty

Při vysokých nákladech na helium a dopravu se již výrobcům nevyplatí vyrábět levné notebooky s nízkou marží. Přednost dostanou dražší herní a pracovní stroje. Odhadem by mohly notebooky a počítače zdražit v průměru o 17 %, chytré telefony pak o 13 %.

Zdaleka nejvíce to však postihne studenty. Podle některých analytiků mohou totiž levné notebooky pod dvanáct tisíc korun z trhu brzy úplně zmizet. Kdo si tedy bude kupovat elektroniku do školy, bude si muset sáhnout do kapsy pro pár tisícovek navíc.

Jsou drahé a ještě nedostupné. Řeč tentokrát není o bytech, ale o bitech

Obchodníci se předzásobili, zásoby ale dojdou

Čeští prodejci se snaží dopady krize alespoň zmírnit. „Vývoj situace průběžně monitorujeme. Již nyní pozorujeme mírný tlak na růst nákladů v oblasti mezinárodní dopravy, dovozu a logistiky. Tyto vlivy se zatím do konečných cen pro zákazníky promítají omezeně,“ říká Jan Pospíšil, obchodní ředitel DATART.

Ne vždy se však jedná o notebooky nebo mobilní telefony. „Nejcitlivější na změny mohou být například kategorie horkovzdušných fritéz, automatických kávovarů nebo robotických vysavačů. U těchto kategorií jsme se proto nadnormativně předzásobili“.

Zároveň však přiznává, že pokud krize kolem helia potrvá i nadále, zdražení se nevyhne ani další elektronice.

Nečekejte na slevy a kupte raději ihned

Aktuálně se v obchodech doprodávají poslední kusy, které dorazily do skladů ještě za starých podmínek. Jakmile se regály vyprázdní, nové zboží už bude o tisíce korun dražší.

Pokud tedy plánujete nákup nového telefonu či počítače, raději tak učiňte ještě v dubnu. Šance, že elektronika v létě zlevní, je totiž v tuto chvíli prakticky mizivá.

19. dubna 2026  11:45

