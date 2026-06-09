Stejně jako u pokojových rostlin, i na zahradní trvalky ve slevě narazíte jak v hobby marketech typu OBI, tak i v klasických hypermarketech či supermarketech. Přebytečné trvalky po odkvětu, které se neprodaly kvůli nepříliš atraktivnímu vzhledu, seženete v Globusu, Tescu, Albertu i Lidlu, a to navíc za opravdu atraktivní cenu. Stejně jako u pokojovek však platí pravidlo, že ne každou trvalku v akci se vyplatí koupit.
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RYCHLÝ NÁVOD Jak vybrat vhodnou trvalku?
Zatímco u pokojovek chceme, aby vypadaly k světu, u venkovních trvalek ve slevě můžeme žluté listy, suché stonky nebo opadané květy klidně ignorovat. Pokud je rostlina v malém plastovém květináči na slunci, většinou rychle vyschne a shodí listy. Dělá to zcela přirozeně, aby přežila.
Jak otestovat trvalku v obchodě?
- Opatrně rostlinu vytáhněte z plastového květináče.
- Pokud vidíte hustý systém bílých nebo světle hnědých kořenů, které drží substrát pohromadě, jde o dobré znamení.
- Pokud jsou ale kořeny černé, blátivé, zapáchají, nebo po vytažení z květináče vypadne jen hrst suché rašeliny, nechte rostlinu raději být.
Které trvalky jsou zaručenou sázkou na jistotu?
Některé trvalky mají tuhý kořínek a přežijí i to nejhorší zacházení personálu obchodních řetězců. Musíte však vědět, po kterých se dívat.
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1. Třapatky a zápleváky
Tyto trvalky najdete ve slevě nejčastěji po odkvětu, a to z toho důvodu, že na pohled vypadají jako obyčejné suché klacky. Jejich kořenový systém je však nesmírně vitální. Pokud je tedy zasadíte a ostříháte suché stvoly, můžete se příští rok těšit na pořádné zahradní obry. A co víc, díky slevě za ně často zaplatíte třeba jen čtyřicet korun.
Nezapomeňte však, že třapatka vyžaduje pozornost. Potřebuje slunné stanoviště a dobře propustnou půdu. Pokud tedy byla ve výprodeji přelitá nebo oslabená, bude regenerovat pomaleji než třeba levandule.
2. Hosty a dlužichy
Na listem okrasné trvalky v hobby marketech často pálí přímé slunce, kvůli čemuž se pak na nich tvoří hnědé skvrny. Pokud jim však věnujete alespoň kapku péče, uvidíte, že se do měsíce uzdraví. Stačí, když je zasadíte do polostínu a odříznete poškozené listy. Snad jediným problémem mohou být slimáci, kteří ji rychle po výsadbě poškodí.
3. Okrasné trávy
Jestli existují trvalky, které se vyplatí pořídit v akci, klidně i ve výprodeji v OBI, pak jsou to okrasné trávy. Ty totiž vydrží téměř vše. I když jsou zežloutlé a seschlé, věřte, že po ostříhání a zasazení zregenerují.
Na toto si dejte pozor
Existují však situace, kdy se nemusí vyplatit ani dlužicha, dokonce ani slavná levandule.
4. Levandule a rozchodník
Mezi jedny z nejspolehlivějších trvalek z výprodeje můžeme zařadit i levanduli či rozchodník.
Levandule zvládá sucho, má vysokou regenerační schopnost a po ostříhání často znovu obrazí. Ve slevě se dá navíc pořídit klidně i za třicet korun. Ne vždy jde ale o dobrou koupi.
Rozchodník je ještě odolnější. Snáší extrémní sucho a zvládne si poradit i v místech, kde jiné rostliny selhávají. V praxi jde o jednu z nejbezpečnějších investic, protože i hodně zanedbaný kus má často velkou šanci na obnovu.
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Kterým venkovním trvalkám se raději vyhnout?
Stejně jako u pokojovek, i mezi venkovními trvalkami ve slevových regálech narazíte na druhy, které jsou někdy až extrémně levné, a přesto se nevyplatí koupit. Řeč je zejména o těchto třech trvalkách:
1. Plamének
Tato popínavá královna je nesmírně citlivá na takzvané chřadnutí plaménků. Jde o houbové onemocnění, které se bleskově šíří zejména v těsných regálech, kde se drží vlhko a listy jsou na sebe namačkané.
Pokud tedy vidíte zlevněný plamének, kterému odspodu černají a hnijí listy, nebo mu vadnou celé výhony, i když je substrát vlhký, nechte ho raději v obchodě. V takovém případě už totiž houba napadla kořenový krček a rostlinu doma nezachráníte. Kdybyste si ji navíc donesli domů, mohli byste akorát nakazit ostatní popínavky.
Jak na sázení trvalek?
Před výsadbou zlevněné trvalky do záhonu ji celou i s plastovým květináčem ponořte do kbelíku s vodou a nechte ji tam tak dlouho, dokud nepřestanou unikat bublinky vzduchu.
Teprve pak ji vyndejte, jemně prsty narušte spodní kořenový bal, aby kořeny nerostly stále dokola, a zasaďte.
2. Čechrava
Čechravy jsou nádherné trvalky do polostínu, které milují neustále vlhkou, humózní půdu. V obchodech na ně ale často svítí slunce a personál je nestíhá zalévat. Jakmile jemné, dlanitě složené listy jednou kompletně uschnou a zkroutí se do podoby „tabáku“, je konec.
Na rozdíl od jiných trvalek má čechrava velmi jemné kořeny, které fatální sucho v plastovém květináčku okamžitě usmrtí. Takový trs už vodu nenasaje a v záhonu zajde.
3. Pivoňka
Pivoňky jsou sice dlouhověké, na druhou stranu ale mají extrémně hluboké kořeny a nesnášejí jakýkoliv stres či pobyt v těsném prostoru. Pokud tedy v obchodě narazíte na zlevněnou pivoňku, která má polámané stonky, zaschlé pupeny nebo žloutnoucí listy, obloukem se jí vyhněte.
Kořeny se v malém plastovém květináči na horkém chodníku doslova uvaří. Pivoňka po zasazení sice může několik let skomírat a vyhánět jeden či dva listy, květů se však nedočkáte klidně dalších pět let.