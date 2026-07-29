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Lépe už bylo. Co nám může zdražit elektřinu a plyn?

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Ve spolupráci   11:45

Období levných energií je u konce. | foto: Profimedia.cz

Mysleli jste, že ceny energií budou už jen klesat? Éra levné elektřiny a plynu je u konce. Dodavatelé otáčejí kormidlem a experti varují před riziky, která mohou vaše zimní účty vyhnat o tisíce korun nahoru.

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Měli jste pocit, že po divokých letech je konečně klid a ceny energií budou už jen klesat? Máme pro vás nepříjemnou zprávu. Období levných energií je u konce. To, že největší tuzemští dodavatelé po dlouhé době otočili kormidlem a začali zdražovat fixované tarify, je jen špička ledovce.

Pod hladinou se totiž vaří mnohem větší problém. Experti varují před koktejlem rizik, která mohou ceny elektřiny a plynu v nejbližších letech opět vystřelit nahoru.

Pojďme se podívat, co se na nás chystá a jaké hrozby nesmíme ignorovat, pokud nechceme platit tisíce korun zbytečně.

Proč se schyluje k energetické bouři?

Elektřina a plyn se chovají jako spojené nádoby. Když se něco pokazí na druhém konci světa, pocítíte to při zapnutí rychlovarné konvice v obýváku. Zde je pět hlavních hrozeb, které právě teď tlačí ceny nahoru:

1. Neklid ve světě

Většina plynu do Evropy dnes teče na lodích v podobě zkapalněného plynu (LNG). Tyto obří tankery ale musí proplouvat nebezpečnými oblastmi, jako je Hormuzský průliv a nebo Brána nářků (oficiální název průliv Báb-al-Mandab) na Blízkém východě. Stačí jeden ostřejší konflikt, zablokování cesty a plyn okamžitě zdraží. A je vlastně jedno, odkud nakonec Evropa plyn dováží, i když dnes máme většinu z USA, cena je na světovém trhu tak propojená, že zablokování jedné trasy zvýší ceny na celém světě. A protože se z plynu v Evropě vyrábí i spousta elektřiny, zdraží automaticky obojí.

2. Poloprázdné plynové zásobníky v Evropě

Možná si říkáte: „Vždyť je léto, na co plyn?“ Samozřejmě, domácnostem spotřeba plynu v létě výrazně klesá, dodavatelé to tak ale nemají. Snaží se v létě nakoupit plyn, protože je levnější a ukládají si ho do zásobníků, odkud ho pak v zimě mohou posílat svým zákazníkům.

Jenže zásobníky v Evropě jsou letos naplněné méně než obvykle. Plyn je totiž na burzách výrazně dražší, než tomu bylo v předchozích letech a tak dodavatelé vyčkávají. Nikdo nechce nakoupit drahý plyn, když by mohl, třeba po ukončení války v Íránu, výrazně zlevnit. A tak se plyn bude na konci léta nakupovat ve velkém a narychlo, jen aby se stihlo splnit evropské nařízení do začátku topné sezony. Tím ale dojde k další eskalaci cen na burze. Větší poptávka po plynu bude jeho cenu zvedat.

3. Rozmary počasí

Paradoxně i příliš krásné léto nám škodí. Když je velké horko a sucho, klesá hladina řek. Francouzské jaderné elektrárny pak nemají čím chladit své reaktory a musí omezit výrobu. Stejně tak se nedá počítat s alpskými vodními elektrárnami, protože jsou stavy vody nízké. Výpadek se pak musí složitě a draze lepit elektřinou z uhelných nebo plynových elektráren.

Samozřejmě máme fotovoltaické elektrárny, které by nám měli pomáhat pokrývat letní spotřebu elektřiny. Ale bohužel to tak úplně nefunguje. Například vysoké teploty nutí více lidí ke zvýšené spotřebě elektřiny používáním domácích klimatizací. Velká část jejich spotřeby ale padá až na večerní a nebo noční hodiny, kdy fotovoltaika nemá z čeho vyrábět a tlak na výrobu elektřiny tak ještě více roste.

A pak tu máme větrné elektrárny. Evropa dnes hodně spoléhá na větrné elektrárny (hlavně v Německu a na severu). Ty by měly fungovat i v noci, jenže v létě často nastávají dny, kdy je sice úmorné vedro, ale vzduch se ani nepohne. V tu ránu větrníky stojí a my musíme pálit drahý plyn, abychom měli čím svítit a taky chladit, protože klimatizace v Evropě jedou na plné obrátky. To vede ke zvýšené spotřebě plynu a to zase k vyšší ceně na burze. Právě v době, kdy máme plnit zásobníky, abychom měli co nejvíce plynu na zimní období.

4. Rostoucí ceny emisních povolenek

To je jakási „daň za špinavý vzduch“, kterou platí uhelné a plynové elektrárny. Ty si je musí kupovat na burze, kde se ale rychle staly nástrojem pro obchodníky a také spekulanty. A jelikož jejich počet pomalu, ale jistě klesá, tak jejich cena naopak roste. A každé zdražení povolenky, byť jen o pár eur, se okamžitě a bez milosti promítne do finální ceny elektřiny pro vaši domácnost.

Co se stane, když budete čekat „na zázrak“?

Mnoho lidí má tendenci ceny elektřiny a plynu prostě neřešit s tím, že se to nějak vyřeší nebo že ceny zase spadnou. To je ale obrovská chyba. Co vám hrozí, pokud necháte věci plynout?

  • Past automatického prodloužení - Pokud vám končí fixace a vy neuděláte nic, váš dodavatel vám smlouvu automaticky prodlouží. Jenže už za nové, podstatně vyšší ceny. Přitom možnost sjednat si novou smlouvu a zafixovat si ceny, které jsou nyní ještě přijatelné, oproti tomu, co s velkou pravděpodobností nastane, máte až rok dopředu.
  • Ztráta kontroly nad rodinným rozpočtem. Pokud topíte elektřinou nebo plynem, zimní účty vás mohou nepříjemně zaskočit. Rozdíl mezi včasným zafixováním dobré ceny a ignorováním situace může u rodinného domku dělat i více než 15 000 Kč za rok.

Kdy a komu hrozí největší nebezpečí?

Abyste věděli, jak moc je vaše situace vážná, podívejte se na následující semafor hrozeb.

Situace ve vaší domácnostiÚroveň rizikaCo byste měli udělat?
Fixace mi končí letos na podzim/v zimě🔴 Vysoké rizikoNečekejte na topnou sezónu. Porovnejte si ceny hned teď a zafixujte si výhodnější tarif, dokud jsou ceny na letních minimech. Nyní už budou jenom růst.
Mám smlouvu na dobu neurčitou🟡 Střední rizikoNa nic nečekejte, jednejte. I největší dodavatelé již zdražují, začali fixovanými produkty, ale nelze čekat, že dobu neurčitou udrží dlouhodobě. Jakmile začne plošné zdražování, vaše účty poletí nahoru okamžitě a bez varování. Fixace na 1–2 roky může být řešením.
Mám fixaci ještě na rok a půl nebo dva🟢 Nízké rizikoMůžete být v klidu. Vaše cena je chráněná smlouvou. Pouze si pohlídejte datum, kdy vám fixace končí, abyste nezaspali. Novou smlouvu je možné podepsat až rok dopředu.

Jak z toho ven?

Největší zbraní dodavatelů energií je lidská lenost a strach z papírování. Energetický trh se ale změnil a dnes už nemusíte nikde složitě obíhat pobočky.

Základní pravidlo pro následující měsíce je mít své náklady pod kontrolou. Důležité je mít cenu zafixovanou. Pokud se blíží konec smlouvy, nespoléhejte na to, že vám váš současný dodavatel sám od sebe nabídne to nejlepší na trhu. Udělejte si nezávislé srovnání cen energií, zjistěte, kde jsou aktuálně nejvýhodnější nabídky, a zajistěte si klidný spánek dřív, než udeří první mrazy a ceny na burzách vyskočí ještě více nahoru.


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Lépe už bylo. Co nám může zdražit elektřinu a plyn?

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Období levných energií je u konce.

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