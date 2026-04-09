VÍTE, ŽE...?
V USA byl Double Down uveden 1. dubna 2010. Mnoho lidí si původně myslelo, že jde o vtip, čemuž napomáhal i odvážný reklamní slogan, který tvrdil, že burger „má v sobě tolik 100% prémiového kuřete, že už nezbylo místo na housku.“
Legendární Double Down je známý po celém světě už šestnáct let. Poprvé byl uveden v roce 2010 v USA, v průběhu let se však objevil i v Asii, Austrálii a Africe, přičemž v každé zemi se proslavil pod trochu jiným jménem. Například v Koreji se prodával pod názvem Zinger Double Down MAXX, v Austrálii pak i v alternativní variantě Pizza Double.
Jiná chuť, stejný úspěch
Název zdaleka není to jediné, čím by se burger napříč státy lišil. Přestože se KFC opírá o standardy, pro každý stát existují tak trochu jiné, což je logické, vezmeme-li v úvahu, že co země, to jiná chuť.
Původní americký Double Down se skládal ze dvou Zinger řízků místo klasických housek, dvou plátků sýra, křupavé slaniny a omáčky. V Koreji si pak do burgeru přidali bramborovou placku a salsu, v jiné variantě placku nahradili hovězím a BBQ omáčkou.
Špenát a tři řízky
V některých zemích se Double Down prodával také s mozzarellou, existovaly však i varianty se špenátem nebo dokonce s ananasem.
Pro ty, kterým dva řízky nestačily, vznikla i verze Triple Down. Jak název napovídá, šlo o monstrózní věž z tří kusů masa.
Nejvíce se burger proslavil ve Velké Británii a Irsku, kde se stal zároveň nejrychleji prodávaným sendvičem v historii, a to s úctyhodným prodejem jednoho sendviče za každou sekundu. Sendvič je zde tvořen dvěma řízky, dvěma bramborovými plackami, dvěma plátky sýra a omáčkou. Oproti ČR si však poměrně dost připlatíte, jeho cena totiž začíná na 225 korunách.
Ještě originálnější nápad dostali v Austrálii. Do sendviče totiž přidali housku, ovšem obráceně. Burger tak byl tvořen dvěma masy, sýry, speciální omáčkou Stranger Sauce a houskou uprostřed. Pokud jste navíc měli mobilní aplikací, mohli jste si pochutnat i na variantě Pizza Double s plátky salámu Pepperoni a pizza omáčkou.
Česká verze nenadchne, ani neurazí
A jak je na tom Česko? U nás si na burgeru pochutnáte od středy 8. dubna, a to poprvé za celou jeho historii. Pokud jde o složení, nejvíce se podobá původnímu americkému sendviči. Tvoří ho konkrétně:
- dva prsní řízky Zinger
- dva plátky sýru čedar
- dva kousky slaniny
- dva cibulové kroužky
- BBQ omáčka
Zdaleka se však nejedná o jedinou novinku, se kterou letos KFC vytáhlo. Poměrně nedávno zveřejnilo například limitky Kentucky Hot Dog, Cheezy Crunch Zingers a Magické menu s asijskými specialitami.
Takové tempo, jaké KFC v poslední době nasadilo, se jen tak nevidí. Jedna novinka střídá druhou a skoro to až vypadá, jakoby chtělo za každou cenu ukázat, že má stále co nabídnout. Ale proč tolik novinek zrovna teď? Trochu to působí, jako by se KFC snažilo odvést pozornost od svých nedávných průšvihů.
SROVNÁNÍ Proklatě drahé kuře
Český Double Down sice neurazí, ale ani extra nepřekvapí. Na rozdíl od jiných zemí se neskládá z tolika ingrediencí a na chuti to jde poměrně dost znát. Milovníci masa určitě ocení dva velké prsní řízky, nic víc však od toho nečekejte.
Když porovnáme Double Down s burgery ze stálé nabídky, dostaneme se na výraznější chuť a ve většině případů i nižší cenu. Například oblíbená stálice Texas Grander nabízí dvě omáčky, stehenní řízek, salát, sýr, slaninu a cibuli, to vše v housce již od 131 korun.
Pokud byste si dali Zinger Double (tedy stejná dvě masa jako v Double Down) s extra sýrem a slaninou navíc, sestavili byste si téměř na chlup stejný burger, jen s tím rozdílem, že za necelých 30 korun navíc byste se víc nasytili. Za cenu Double Down byste dokonce pořídili i rovnou celé menu se třemi stripsy, hranolky a bezedným nápojem.
|Produkt
|Cena*
|Double Down
|od 159 Kč
|Zinger Double
|od 151 Kč
|Texas Grander
|od 131 Kč
|Kentucky Gold Grander
|od 147 Kč
|Strips Menu (3 stripsy, hranolky, nápoj)
|od 163 Kč
*Uvedená cena je cena produktu zakoupeného a konzumovaného v restauraci. Cena s dopravou/s sebou se může lišit.
Pokud si hlídáte linii, Double Down pro vás bude pravděpodobně noční můrou. Absence housky sice teoreticky ubírá sacharidy, ovšem dva smažené řízky v trojobalu spolu se sýrem, slaninou a omáčkou dělají z tohoto kousku jednu z nejkaloričtějších položek, které kdy KFC nabízelo.
Double Down je bezpochyby marketingový fenomén, který si své fanoušky najde už jen díky své bizarnosti. Pokud milujete Zinger maso a nevadí vám, že se při jídle pravděpodobně ušpiníte víc než obvykle, jděte do toho. Jestli ale hledáte nejlepší poměr cena/výkon, v klasickém menu se najíte levněji a dost možná i lépe.