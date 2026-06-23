Proč letní vedra útočí na vaši peněženku skrze kuchyň
Lednice je unikátní spotřebič v tom, že pracuje nepřetržitě 24 hodin denně, 365 dní v roce. Na rozdíl od rychlovarné konvice nebo pračky nemá volno. Její princip spočívá v odčerpávání tepla z vnitřního prostoru a jeho vyzařování do okolí prostřednictvím kondenzátoru na zadní straně.
V momentě, kdy teplota v kuchyni stoupne nad 25 °C, se efektivita tohoto procesu dramaticky snižuje. Kompresor musí spínat častěji a běžet déle, aby udržel nastavenou vnitřní teplotu. Pro běžného uživatele to znamená jediné: elektroměr se začíná točit nebezpečně rychle. Právě letní měsíce jsou obdobím, kdy se nejvíce projevují chyby v umístění a údržbě, které v zimě projdou bez větších finančních následků.
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Magických 5 centimetrů: Fyzika, která šetří peníze
Jednou z nejčastějších chyb v kuchyních je snaha o maximální úsporu místa. Lednice bývá přiražena až těsně ke stěně nebo vestavěna do těsné niky bez možnosti cirkulace vzduchu. To je v létě kritické.
Pokud za lednicí neproudí vzduch, teplo odváděné z vnitřku spotřebiče se hromadí u zadní mřížky. Ta se přehřívá a lednice nedokáže efektivně chladit. Kompresor běží téměř nonstop. Odsunutím lednice o pouhých 5 až 10 centimetrů od stěny vytvoříte takzvaný komínový efekt. Teplý vzduch může volně stoupat vzhůru a je nahrazován chladnějším vzduchem od podlahy. Tato prostá úprava dokáže snížit spotřebu o 10–15 %, což u starších modelů představuje úsporu v řádech desítek až stovek korun měsíčně.
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Pozor na sousedství se zdroji tepla
V mnoha panelákových kuchyních najdeme lednici hned vedle sporáku nebo radiátoru. V zimě to může být tolerovatelné, v létě je to energetická katastrofa. Pokud na lednici navíc dopadá přímé sluneční světlo z okna, její povrch se zahřívá a izolace přestává stíhat.
Pokud nemůžete dispozici kuchyně změnit, zvažte alespoň instalaci izolační desky mezi sporák a lednici. Každý stupeň Celsia v okolí lednice nad 20 °C zvyšuje spotřebu energie přibližně o 4 až 6 %. Pokud je tedy v kuchyni při vaření 30 °C, vaše lednice spotřebovává o polovinu více proudu než v optimálních podmínkách.
|Okolní teplota v místnosti
|Relativní nárůst spotřeby
|Odhadované měsíční náklady (při 8 Kč/kWh)
|20 °C (Ideální stav)
|100 % (Základ)
|cca 180 Kč
|25 °C (Běžné léto)
|+ 25 %
|cca 225 Kč
|30 °C (Horká kuchyně)
|+ 50 %
|cca 270 Kč
|35 °C (Extrémní vedra)
|+ 90 %
|cca 342 Kč
Námraza: Tichý zloděj elektřiny
V létě lednici otevíráme častěji - pro pití, pro zmrzlinu, pro čerstvé ovoce. S každým otevřením vniká dovnitř teplý a vlhký vzduch. Tato vlhkost kondenzuje a namrzá na výparníku. Už 3 až 5 milimetrů námrazy působí jako izolant, který brání přenosu chladu.
Lednice sice uvnitř vypadá studeně, ale kompresor se může uběhat, aby přes vrstvu ledu vnitřek vychladil. Pokud nemáte moderní beznámrazový systém (NoFrost), je začátek léta ideálním časem pro důkladné odmrazení. Čistý výparník znamená hladký chod a nižší hlučnost.
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Správné nastavení termostatu: Méně je někdy více
Optimální teplota v chladicí části je +5 °C, v mrazáku pak -18 °C. Každý další stupeň dolů znamená drastický nárůst spotřeby (cca o 6 %), ale trvanlivost potravin se již výrazně neprodlužuje.
Využívejte také zónové chlazení. Maso a ryby patří do nejstudenější spodní části, ovoce a zelenina do boxů, kde je teplota vyšší. Pokud lednici přeplníte tak, že v ní neproudí vzduch, teplota v některých koutech paradoxně stoupne, i když termostat ukazuje nízké hodnoty.
5 rychlých tipů pro okamžitou úsporu v horku:
- Čistota zadní mřížky: Jednou za rok vysajte prach z černého kondenzátoru na zadní straně. Prach působí jako deka, která drží teplo.
- Kontrola těsnění: Vložte mezi dveře a těsnění list papíru a zavřete. Pokud jde snadno vytáhnout, těsnění netěsní a vy doslova chladíte celou kuchyni.
- Vychladnutí pokrmů: Nikdy nedávejte do lednice teplé jídlo. I vlažná polévka dokáže vnitřní teplotu zvednout natolik, že lednice pojede na plný výkon několik hodin.
- Plný mrazák: Studené potraviny v něm fungují jako akumulátory chladu. Pokud máte mrazák poloprázdný, vyplňte ho klidně PET lahvemi s vodou.
- Rychlé rozhodování: Než otevřete dveře, vězte, co chcete vyndat. Pohled do otevřené lednice „co bych si tak dal“ vás v létě vyjde draho.