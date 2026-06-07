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Proč lednice pracuje víc, než musí?
Lednice je v naprosté většině domácností největším žroutem elektrické energie, už jen proto, že běží 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Její efektivita však dramaticky klesá ve chvíli, kdy se uvnitř nahromadí vlhkost. Právě vlhkost je klíčovým faktorem, který stojí za vznikem námrazy na zadní stěně nebo na výparníku. Jakmile se vytvoří byť jen tenká vrstva ledu, kompresor musí pracovat mnohem intenzivněji, aby udržel nastavenou teplotu.
Zde přichází na scénu jedlá soda. Tato levná surovina, kterou má většina z nás v komoře na pečení, funguje jako přírodní a extrémně účinný pohlcovač vlhkosti a pachů. Tím, že soda stabilizuje prostředí uvnitř spotřebiče, nepřímo pomáhá snižovat frekvenci spínání kompresoru, což se v dlouhodobém měřítku projeví na vašem vyúčtování.
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Konec nepříjemných pachů mezi jídly
Zná to každý: stačí kousek aromatického sýra, nedojedený guláš nebo nakrájená cibule a po otevření lednice vás zasáhne směsice pachů, která dokáže znehodnotit i ostatní potraviny. Klasickým příkladem je máslo nebo mléko, které velmi ochotně přejímají okolní aromata.
Jedlá soda dokáže neutralizovat jak kyselé, tak zásadité látky, které jsou zodpovědné za typický zápach v lednici. Na rozdíl od komerčních osvěžovačů vzduchu soda pachy nepřekrývá umělou vůní, ale eliminuje je. Potraviny pak chutnají tak, jak mají.
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Jak na to: Návod pro nejlepší účinek
Nestačí jen hodit sáček sody do kouta police. Aby trik fungoval efektivně, je třeba dodržet několik jednoduchých kroků:
- Výběr nádoby: Použijte širší misku nebo hluboký talíř. Čím větší je povrch sody, který je v kontaktu se vzduchem, tím rychleji a lépe bude pracovat.
- Množství: Ideální je nasypat do misky zhruba 150 až 200 gramů sody.
- Umístění: Misku umístěte do střední části lednice, ideálně směrem k zadní stěně, kde je cirkulace vzduchu největší. Pokud máte velkou americkou lednici, vyplatí se dát jednu misku do horní a druhou do spodní části.
- Pravidelná obměna: Soda po čase ztratí svou absorpční schopnost. Jakmile se na povrchu začnou tvořit hrudky nebo soda ztvrdne, je čas ji vyměnit. V běžném provozu to bývá jednou za čtyři až osm týdnů.
Srovnání: Soda vítězí nad drahou chemií
|Metoda
|Účinnost na pachy
|Odstraňování vlhkosti
|Cena (přibližně)
|Ekologický dopad
|Jedlá soda
|Vysoká
|Střední
|15 Kč
|Nulový (přírodní látka)
|Aktivní uhlí
|Velmi vysoká
|Nízká
|150 Kč
|Nízký
|Chemické pohlcovače
|Střední
|Žádná
|80 Kč
|Vyšší (plasty, chemikálie)
|Rozkrojený citron
|Nízká
|Žádná
|10 Kč
|Nulový (rychle plesniví)
Prodloužení čerstvosti jako bonus
Zvýšená vlhkost v lednici je rájem pro plísně a bakterie. Ovoce a zelenina v takovém prostředí rychleji měknou a začínají hnít. Tím, že miska se sodou přebytečnou vlhkost vytáhne ze vzduchu, vytváří sušší prostředí, které je pro mikroorganismy méně hostinné. Jahody, saláty nebo bylinky vám díky tomuto jednoduchému kroku vydrží v kondici o několik dní déle. To je už úspora, která se nasčítá.
Časté chyby, kterým se vyhněte
Mnoho lidí dělá tu chybu, že sodu nechává v originální úzké papírové krabičce, kterou pouze nahoře otevřou. V takovém případě je kontaktní plocha minimální a efekt se dostavuje jen velmi pomalu. Další chybou je zapomínání na údržbu lednice jako takové. Soda není zázrak, který vyřeší vylitou šťávu z masa nebo hnijící zeleninu zapomenutou v dolním šuplíku. Funguje jako prevence, nikoliv jako náhrada hygieny.
Použitou sodu z lednice nevyhazujte do koše. I když už není vhodná pro pohlcování pachů v lednici, stále skvěle poslouží jako abrazivní čistič. Můžete ji nasypat do odpadu a zalít horkou vodou nebo octem, čímž propláchnete trubky, nebo ji použít k vydrhnutí dřezu.
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Další triky Ušetřete v kuchyni
Když už máte jedlou sodu doma, můžete její sílu využít i jinde:
- Čištění těsnění: Smíchejte sodu s trochou vody na pastu a vyčistěte gumové těsnění lednice. Čisté a pružné těsnění lépe doléhá, což opět šetří energii.
- Odstranění zápachu z mrazáku: Stejný trik s miskou funguje i v mrazáku, kde soda pomáhá předcházet typickému mrazírenskému pachu, který často znehodnocuje zmrazené pečivo.