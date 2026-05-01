Láska na splátky? Češi dávají do online seznamek tisíce ročně, málokdy však uspějí

První máj si tradičně spojujeme s láskou. Ne každému se však podaří poznat svou spřízněnou duši pod rozkvetlou třešní. Stále více lidí proto hledá vztah online cestou a často jsou za něj ochotni i zaplatit. Předplatné seznamek se přitom může vyšplhat klidně na tisíce korun ročně.
ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

První máj, lásky čas. Zatímco někteří slaví svátek po boku partnera, jiní se ho teprve snaží najít. Ovšem, ruku na srdce, najít si partnera naživo v kavárně nebo při sportu je dnes skutečně složité.

Není tak divu, že se online seznamky staly pro miliony lidí jedinou logickou volbou. Nabízejí rychlost, dostupnost a zdánlivě neomezený výběr. Stačí pár kliknutí a před očima se vám objeví klidně stovky potenciálních partnerů. Pokud však chcete být vidět, musíte si připlatit.

SROVNÁNÍ Kolik takové hledání partnera stojí?

Online seznamky bývají obvykle zdarma, ovšem jen do omezené míry. Pokud si například chcete přečíst zprávy od někoho, kdo o vás projevil zájem, nebo dohledat profil, na který jste nedávno narazili, budete si muset pořídit předplatné.

Takové předplatné může vyjít na dva tisíce, ale i přes pět tisíc korun ročně. V extrémních případech můžete za možnost seznámit se s někým novým zaplatit i více než dvacet tisíc.

SlužbaCena měsíčněCena ročně
EliteDateod 150 Kčod 1 800 Kč
Badoood 206 Kčod 2 472 Kč
Tinderod 322 Kčod 3 864 Kč
be2od 399 Kčod 4 788 Kč
Singles50od 399 Kčod 4 788 Kč
eDarlingod 429 Kčod 5 148 Kč

Nejlevněji vychází EliteDate, kde si můžete pořídit buďto tříměsíční, půlroční či roční předplatné, a to už od 150 korun měsíčně. Naopak nejdražší je eDarling. U této seznamky vyjde předplatné na 429 až 599 korun za jeden měsíc. Ročně tak přeplatíte o tři až pět tisíc korun.

Ženy zdarma, muži ne

Předplatné na seznamce Flirkontakt se dokonce liší i v závislosti na vašem pohlaví. Zatímco ženy mohou seznamku využívat zdarma, muži si musí účet předplatit od 99 korun týdně, tedy přes pět tisíc ročně.

Největším extrémem je Tinder Platinum, za které si seznamka účtuje 399 korun týdně, tedy přes dvacet tisíc korun ročně. To už je částka, kterou byste mohli využít třeba na pěknou dovolenou nebo volnočasové kurzy, kde na vás dost možná čeká někdo, kdo o vás má na rozdíl od online uživatelů skutečný zájem.

Zaplať a my tě ukážeme více lidem

Marketingová hesla seznamek útočí přímo na naše city. Přestože se najde mnoho lidí, kteří budou tvrdit, že jde o investici do vztahu, ve skutečnosti jde spíše o investici do viditelnosti.

Například Tinder, jedna z nejznámějších online seznamek vůbec, láká uživatele na předplatné sloganem „Vzplaň citem k tolika lidem, ke kolika budeš chtít.“ Zní to sice romanticky, ovšem přeloženo do reality čteme spíše „Zaplať a my tě ukážeme více lidem.“

Dostáváme se do absurdní situace, kdy si partnera pro budoucí život vybíráme jako zboží v regálu. Algoritmy zvýhodňují platící uživatele, dávají jim větší dosah, více zobrazení a lepší šanci na reakci. Nejde tedy jen o to, kdo člověk je, ale také o to, kolik je ochoten zaplatit.

Platíte za to, aby vás vůbec někdo viděl

Způsob, jakým seznamky fungují, vytváří zvláštní paradox. Na jedné straně slibují autentické spojení dvou lidí, na druhé straně pracují s principy, které připomínají spíše byznysový svět e-commerce.

V rámci aplikace si předplácíte přístup k ostatním lidem. Doslova platíte za to, aby vás vůbec někdo viděl, abyste mohli reagovat, aby váš profil nezapadl. Většinou tak nejde ani o to, jaký člověk je, co má v sobě nebo jaké hodnoty zastává, ale spíš to, kolik je schopen do své osobní reklamy investovat.

Kupujete si příležitost za tisíce ročně

Podobně jako u jiných předplatných i zde platí, že jednotlivé částky působí nenápadně. Měsíční poplatek ve výši několika stovek korun nemusí vzbuzovat pozornost, v součtu však může jít o tisíce korun ročně, a to navíc bez záruky pozitivního výsledku.

A právě v tom spočívá zásadní rozdíl oproti jiným službám. Zatímco u streamovacích platforem předem víte, co za své peníze dostanete, u seznamek si ve skutečnosti kupujete pouze příležitost. Je to vlastně stejné, jako kdybyste sázeli v loterii – nikdo vám nezaručí, zda vyhrajete na první dobrou, nebo až ve chvíli, kdy přijdete o deset tisíc.

Všechno má svou cenu, dokonce i láska

Online seznamky fungují jednoduše. Registrace nezabere víc než pár minut, na jedno kliknutí navážete kontakt a první zprávy máte zdarma. Všechno má svou cenu, dokonce i láska: pokročilejší funkce se odemykají až po zaplacení.

Právě tady vzniká problém, na který řada lidí zapomíná. Většina služeb funguje formou automatického předplatného. Jakmile jednou zaplatíte, platba se po uplynutí smluvené lhůty automaticky obnoví, a to i ve chvíli, kdy už aplikaci nepoužíváte.

Stačí pár měsíců nepozornosti a z několika stokorun se může stát částka v řádu tisíců korun. Řešení je přitom jednoduché, jen na něj nesmíte zapomínat:

  • Po zaplacení si ihned zkontrolujte nastavení účtu
  • Vypněte automatické obnovení předplatného

U mobilních aplikací nestačí jen smazat aplikaci, předplatné musíte zrušit přímo přes Google Play nebo App Store. Pokud chcete i nadále platit, nastavte si připomínku na datum další platby.

