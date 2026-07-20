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Kyselina listová: kdy začít, kolik jí denně potřebujete a kde ji najdete

Natálie Brabcová
  8:30
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Když se na těhotenském testu objeví dvě čárky, vývoj nervové trubice už může být v plném proudu. Dostatečný příjem kyseliny listové je proto důležitý ještě před početím. | foto: Ocko.tv

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Kyselina listová (vitamin B9) je nezbytná pro správné dělení buněk a tvorbu DNA. Nejčastěji se o ní mluví v souvislosti s těhotenstvím, protože hraje klíčovou roli ve vývoji nervové trubice plodu. Její význam ale sahá mnohem dál. Přispívá k normální krvetvorbě, podporuje správnou funkci imunitního systému a podle některých studií může souviset také s longevity, tedy zdravým stárnutím. Stejně jako u vitaminu B12 nezáleží jen na dostatečném příjmu, ale také na správném načasování.

Obsah

Co je kyselina listová a proč ji tělo potřebuje

Kyselina listová je syntetická forma folátu, tedy vitaminu B9. Organismus si tento vitamin nedokáže vytvářet ani ukládat do větších zásob, proto je důležité jeho pravidelné doplňování. Podílí se na tvorbě nových buněk a syntéze DNA. Jeho význam roste zejména v období rychlého růstu a vývoje, například během těhotenství, kdy podporuje správný vývoj plodu.

Kyselina listová přispívá k:

  • normální tvorbě krve
  • správné funkci imunitního systému
  • snížení míry únavy a vyčerpání
  • normálnímu metabolismu homocysteinu
  • správné syntéze DNA
  • procesu dělení buněk

Nedostatek vitaminu B9: Únava není jediný problém

Nedostatek kyseliny listové se může projevit nenápadně. Protože vitamin B9 ovlivňuje tvorbu nových buněk, bývají při jeho nedostatku nejvíce zasaženy tkáně, které se rychle obnovují.

Typické projevy mohou zahrnovat:

Jste unavená a bez energie? Možná máte nedostatek vitaminů
  • únavu a vyčerpání
  • bledost
  • horší soustředění
  • podrážděnost
  • sníženou výkonnost
  • poruchy krvetvorby
  • afty nebo změny na sliznicích

Při výraznějším nedostatku může vzniknout takzvaná megaloblastová anémie, při které kostní dřeň vytváří abnormálně velké a méně funkční červené krvinky.

Nejznámější spojení kyseliny listové s těhotenstvím souvisí s vývojem nervové trubice embrya, ze které vzniká mozek a mícha. Dostatečný příjem folátu před početím a na začátku těhotenství pomáhá snížit riziko defektů neurální trubice, například rozštěpu páteře.

Rizikové skupiny tvoří zejména:

  • ženy v období před početím a během těhotenství
  • lidé s dlouhodobě nevyváženým jídelníčkem
  • lidé s poruchami vstřebávání živin
  • lidé s vyšší konzumací alkoholu
  • senioři

Kyselina listová: V jakých potravinách ji najdete

Základem by měl být vždy pestrý jídelníček. Přirozený folát se nachází především v rostlinných potravinách.

Obsah folátu ve vybraných potravinách
PotravinaObsah folátu
játravelmi vysoký
čočka a fazolevysoký
špenát a listová zeleninavysoký
chřestvysoký
brokolicestřední
avokádostřední
vejcenižší až střední

Folát je citlivý na teplo i dlouhé skladování, proto se při vaření a zpracování potravin může jeho obsah výrazně snížit.

Tři rychlé obědy bohaté na kyselinu listovou

Jak zařadit více vitaminu B9 do jídelníčku? Podívejte se na infografiku:

Hledáte inspiraci na zdravý oběd? Přinášíme tři rychlé recepty bohaté na kyselinu listovou, které snadno zařadíte do svého jídelníčku.
Pro ještě vyšší obsah kyseliny listové můžete do bowl přidat hrst rukoly nebo několik krátce spařených růžiček brokolice. Zvýšíte tak nutriční hodnotu jídla, aniž byste výrazně prodloužili dobu přípravy.
Losos je jednou z nejlepších ryb pro pravidelnou konzumaci. Kromě kvalitních bílkovin obsahuje také omega-3 mastné kyseliny, které podporují normální činnost srdce a mozku.
Používáte-li cizrnu z konzervy, před použitím ji důkladně propláchněte pod tekoucí vodou. Opláchnutím odstraníte zbytky nálevu, snížíte obsah sodíku a salát bude mít svěžejší, přirozenější chuť.
5 fotografií

Doplňky stravy: Jaké formy vitaminu B9 existují

Na trhu se můžete setkat s několika názvy forem vitaminu B9, které mohou být pro běžného člověka matoucí. Mezi nejčastější patří:

Kyselina listová

  • syntetická forma vitaminu B9
  • nejlépe prozkoumaná forma v prevenci defektů neurální trubice
  • běžně používaná v těhotenských doplňcích

Folát

  • obecný název pro přirozeně se vyskytující formy vitaminu B9

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L-5-MTHF (methylfolát)

  • aktivní forma folátu
  • používá se v některých doplňcích stravy

Pro většinu žen plánujících těhotenství je klíčové především to, aby doplněk obsahoval doporučené množství kyseliny listové.

Často se objevují také kombinace:

  • Kyselina listová + vitamin B12 – oba vitaminy spolupracují při tvorbě červených krvinek, syntéze DNA a normálním metabolismu homocysteinu. Jejich nedostatek může vést k megaloblastové anémii.
  • Kyselina listová + železo – častá kombinace zejména v doplňcích pro těhotné. Železo přispívá k normální tvorbě červených krvinek a hemoglobinu.
  • Kyselina listová + jód – běžná součást prenatálních vitaminů. Jód přispívá k normální tvorbě hormonů štítné žlázy a její správné funkci. V těhotenství je důležitý pro normální růst a vývoj dítěte.
  • Kyselina listová + vitamin D – častá kombinace v prenatálních doplňcích stravy. Vitamin D přispívá k normální funkci imunitního systému a pomáhá udržovat zdravé kosti a zuby.

Kolik kyseliny listové denně skutečně potřebujete

Doporučené množství závisí na životní situaci.

Doporučený denní příjem folátu
SkupinaDoporučený příjem
Ženy mimo těhotenstvípřibližně 300 mikrogramů (µg) folátu denně
těhotné ženypřibližně 400 mikrogramů (µg) denně
ženy plánující těhotenství400 mikrogramů (µg) kyseliny listové denně jako doplněk

Pro představu:

Průvodce světem vitaminů. Co jíst, aby vašemu tělu nic nechybělo
  • 100 g vařené čočky obsahuje přibližně 180 µg folátu
  • 100 g vařeného špenátu dodá zhruba 140 µg folátu
  • 100 g brokolice obsahuje přibližně 60 µg folátu
  • jedno vejce dodá asi 20 µg folátu
  • běžná tableta kyseliny listové určená pro ženy plánující těhotenství obsahuje nejčastěji 400 µg

Kdy začít užívat kyselinu listovou? Největší smysl má ještě před těhotenstvím

U kyseliny listové není rozhodující konkrétní hodina během dne. Mnohem důležitější je začít s užíváním včas a dodržovat pravidelný denní příjem.

Největší význam má období:

  • před plánovaným početím, ideálně alespoň jeden měsíc před otěhotněním
  • první týdny těhotenství
  • první trimestr, tedy prvních 12 týdnů těhotenství

Právě u těhotenství je důležité načasování. Nervová trubice embrya, ze které se později vyvíjí mozek a mícha, se uzavírá už v prvních týdnech těhotenství, často ještě v době, kdy žena nemusí vědět, že čeká dítě. Proto odborné organizace doporučují začít s užíváním kyseliny listové už v období před početím a pokračovat alespoň během prvních 12 týdnů těhotenství.

V praxi se doporučuje:

  • užívat kyselinu listovou každý den, ideálně ve stejnou dobu, aby se na ni nezapomínalo
  • lze ji užívat ráno i večer podle toho, co člověku lépe vyhovuje
  • při citlivějším žaludku ji užít společně s jídlem

„Je prokázáno, že pokud žena užívá kyselinu listovou více než rok před otěhotněním a pokračuje v užívání i během těhotenství, dochází k významnému snížení pravděpodobnosti předčasného porodu,“ uvedl pro Český rozhlas Dvojka MUDr. Michal Koucký, specialista na riziková těhotenství.

Kyselina listová a longevity: Proč souvisí s DNA a obnovou buněk

Kyselina listová se v posledních letech zkoumá také v souvislosti se zdravým stárnutím, tedy longevity. Důvodem je především její role v takzvaném jednouhlíkovém metabolismu, který souvisí s tvorbou genetického materiálu a regulací některých procesů v buňkách.

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Vitamin B9 společně s vitaminem B12 a vitaminem B6 pomáhá udržovat normální metabolismus homocysteinu. Právě zvýšená hladina homocysteinu je dlouhodobě spojována s vyšším rizikem některých kardiovaskulárních onemocnění, proto je dostatečný příjem folátu důležitý i mimo období těhotenství.

Výzkum zároveň sleduje vztah folátu k takzvané metylaci DNA, tedy procesu, který ovlivňuje aktivitu některých genů. Neznamená to, že kyselina listová zpomaluje stárnutí, ale dostatečný příjem folátu pomáhá udržovat běžné fungování buněk po celý život.

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Jak na kyselinu listovou v praxi

Pokud chcete z vitaminu B9 získat maximum, stačí dodržet několik jednoduchých pravidel:

  • pokud plánujete těhotenství, začněte s kyselinou listovou ještě před početím
  • běžně doporučovaná dávka pro ženy plánující těhotenství je 400 mikrogramů (µg) denně
  • vybírejte doplněk stravy s jasně uvedeným množstvím kyseliny listové
  • zařazujte také potraviny bohaté na přirozený folát, zejména listovou zeleninu a luštěniny
  • při rizikovém těhotenství nebo některých chronických onemocněních konzultujte dávkování s odborníkem
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