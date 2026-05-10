Většina z nás je naučená sahat v regálu co nejvíce dozadu, abychom našli jogurt s nejdelším datem spotřeby. Málokdo z nás si však uvědomuje, že v předních řadách často najdeme stejné produkty za poloviční cenu.
Řeč je o produktech označených nálepkou „Nekrmte koš!“, případně prostou nálepkou se slevou ve výši více než třicet procent. Tyto produkty však často najdete i o neuvěřitelných 70 procent levnější, a to jen z toho důvodu, že jim brzy končí trvanlivost nebo nevypadají dokonale. Strach z toho, že je jídlo zkažené, je však ve většině případů zcela zbytečný.
Tři chleby za cenu jednoho
V Kauflandu běžně narazíte na situaci, kdy cenový rozdíl mezi dvěma stejnými bochníky toustového chleba čítá přes padesát korun. Jeden stojí 29 korun, druhý pouhých 9 korun. Jediné, v čem se chleby liší, je přitom malá nálepka upozorňující na blížící se datum spotřeby.
Levnější kus má o dvacet korun nižší cenu jen kvůli nálepce, která mu však nijak neubírá na kvalitě ani aktuální poživatelnosti. Ve skutečnosti vám takový chléb (pokud jej správně skladujete) vydrží doma klidně další týden. Pokud navíc koupíte tři bochníky, zaplatíte za ně dohromady 27 korun, tedy méně, než kolik byste dali za jeden jediný kus v plné ceně.
Nedokonalá krása za polovic
Kromě končící trvanlivosti se obchodníci stále častěji zaměřují i na estetické vady. Pokud například chodíte nakupovat do Hrušky, můžete ve vybrané dny na vybraných prodejnách narazit na brambory či jablka, které byly kvůli nevyhovujícímu vzhledu zlevněny na minimum.
Kvůli čemu bývají potraviny nejčastěji vyřazeny z klasického regálu? Buď mají jiný tvar, drobný povrchový šrám nebo vybledlejší barvu. Stejně tak se však může jednat o zboží, které leželo dlouho v regálu a nestihlo se zcela vyprodat. Než aby jej prodejci vyhodili, raději jej nabídnou za adekvátně sníženou cenu.
„Spotřebujte do“ vs. „Minimální trvanlivost do“
Zdaleka ne u všech potravin musíte striktně sledovat datum na obalu. V tomto případě je důležité umět rozlišovat mezi pojmy „Spotřebujte do“ a „Minimální trvanlivost do“.
Zatímco v případě prvního pojmu byste si měli dát pozor, kdy potravinu spotřebujete, především tedy ze zdravotního hlediska, druhý slouží spíše jako vodítko. Minimální trvanlivost totiž neoznačuje šibeniční datum, do kdy musíte potravinu sníst (jak si mnozí myslí), nýbrž pouze orientační datum, kdy může potravina nejdříve projít.
Vejce se v mnoha případech může zkazit i dříve. Naproti tomu třeba výše zmíněný toustový chléb může vydržet klidně i o týden či dva déle, aniž byste na něm zpozorovali sebemenší náznaky plísně.
U kterých potravin se vyplatí „zariskovat“?
- Trvanlivé potraviny. Těstoviny, rýže, konzervy nebo luštěniny jsou bezpečné i měsíce po uplynutí datu uvedeném na obalu. Totéž platí i pro sušenky a sladkosti.
- Mléčné výrobky. Jogurty nebo tvrdé sýry jsou v uzavřeném obalu často v perfektním stavu i týden po termínu.
- Pečivo. Chleba či balené bulky stačí dobře zabalit nebo v nejhorším případě nechat krátce rozpéct v troubě.
SROVNÁNÍ Kolik můžete skutečně ušetřit?
Toustový chléb je fascinující položka. Na rozdíl od klasického chleba má přirozeně delší trvanlivost. Přesto stačí, aby se blížilo datum doporučené spotřeby, a obchody ho okamžitě nabídnou na zlomek ceny.
Vezměme si čtyřčlennou rodinu, kde si dá každý k snídani nebo k svačině dva plátky toustového chleba. To je osm plátků denně. Standardní balení obsahuje cca dvacet plátků. Rodina tak spotřebuje zhruba dvanáct balení měsíčně.
|Položka
|Běžná cena
|Cena s nálepkou
|Úspora měsíčně
|Úspora ročně
|Toustový chléb
|29,90 Kč
|9 Kč
|125,40 Kč
|1 504,80 Kč
|Tousťáček
|35,90 Kč
|20 Kč
|95,40 Kč
|1 144,80 Kč
|CELKEM
|394,80 Kč
|174 Kč
|220,80 Kč
|2 649,60 Kč
Výpočet vychází z průměrné spotřeby 12 balení měsíčně, kdy počítáme s šesti bochníky toustového chleba a šesti tousťáčky.
Úspora 2 650 korun ročně se může zdát jako drobná částka. Pokud však stejnou strategii aplikujete i na jogurty, šunky, sýry nebo ovoce a zeleninu, můžete ročně uspořit klidně až 20 000 korun. To už je částka, za kterou pořídíte slušnou pračku, nový herní notebook nebo letenky pro celou rodinu k moři. A to vše jen díky tomu, že jste se v obchodě nenechali odradit nálepkou, která ve skutečnosti neznamená „horší jídlo“.
Proč se vyplatí kupovat potraviny s nálepkou?
Mnoho lidí má nákup zlevněného zboží spojený se sociálním stigmatem nebo strachem o zdraví. Ve skutečnosti však obchody zlevňují i špičkové biopotraviny nebo prémiové delikatesy, jen aby se vyhnuly zbytečnému plýtvání. Proč byste tedy tyto regály neměli míjet?
- Můžete ušetřit až 70 %
- Potraviny jsou bezpečné a chutné
- Dáte jídlu druhou šanci
- Můžete si dopřát něco prémiového
Na těchto položkách raději nešetřete
Přestože se v mnoha případech vyplatí sáhnout po produktech s nálepkou, existují potraviny, u kterých se vám nižší cena může pěkně vymstít – ať už na zdraví, nebo na výsledné chuti.
Které potraviny s nálepkou se nevyplatí kupovat?
- Mleté maso. Pokud mu zítra končí trvanlivost a vypadá našedle, nebo dokonce nazelenale, mohou se v něm množit bakterie.
- Čerstvé ryby. Rybí maso podléhá zkáze nejrychleji. Jakmile ztratí svou pružnost nebo začne být cítit, hrozí vám riziko zažívacích potíží.
- Ovoce s viditelnou plísní. I pokud by šlo jen o jednu plesnivou malinu, nekupujte ho ani kdyby bylo za korunu. Plíseň se může rychle rozprostřít po celém balení.
- Levné uzeniny v „akci“. Ty jsou v akci často proto, že obsahují minimum masa a maximum separátu a vody.
- Levné rostlinné tuky. Pokud je sýr nebo čokoláda podezřele levná, pravděpodobně obsahuje nekvalitní palmový tuk nebo náhražky. V tomto případě se raději dívejte na složení.
Pokud se přeci jen rozhodnete koupit maso s touto nálepkou a víte, že ho nesníte hned ten den, schovejte ho do mrazáku. Budete tak mít větší jistotu, že se vám jen tak nezkazí, navíc ho můžete využít kdykoliv na něj dostanete chuť, aniž byste museli připlácet stovky korun navíc.