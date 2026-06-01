Případ z luxusního pětihvězdičkového hotelu Sassongher v horském středisku Corvara teď řeší celá Itálie. Turistka z Říma trávila v hotelu zimní dovolenou během lyžařské sezony v roce 2019. Večeře měla v rámci pobytu zaplacené, nápoje už ne. Když si ale opakovaně žádala obyčejnou kohoutkovou vodu, personál jí místo ní pokaždé přinesl balenou minerálku za sedm eur.
A právě tady nastal problém.
Žena tvrdila, že voda je základní lidské právo a součást běžného hotelového servisu podobně jako čisté povlečení nebo mýdlo v koupelně. Hotel to ale viděl jinak.
|
Voda z kohoutku v restauracích zdarma? Podnikatelé se bouří, experti smysl vidí
Celý spor nakonec doputoval až k nejvyššímu soudu v Itálii. A verdikt? Hotel podle soudu neudělal nic nezákonného.
Soudci rozhodli, že v Itálii neexistuje žádný zákon, který by restauracím nebo hotelům ukládal povinnost podávat hostům kohoutkovou vodu zdarma. Rozhodnutí tak zůstává čistě na podniku. Turistka po hotelu požadovala odškodnění v přepočtu asi 67 tisíc korun za finanční škodu i psychickou újmu. Neuspěla ale ani u odvolání.
Do debaty se okamžitě promítlo i téma plastových lahví, ekologie a turistických cen v oblíbených horských resortech. internet má ale jasno alespoň v jedné věci. Obyčejná sklenice vody už dlouho nevyvolala tak drahou debatu.