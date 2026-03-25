Kvalitní kečup poznáte za pár sekund. Většina Čechů ale stále kupuje ten horší

Kečup patří mezi nejčastěji kupované dochucovadla v českých domácnostech. Přesto mnoho lidí netuší, co vlastně obsahuje. Špatná volba může znamenat zbytečně vysoký podíl cukru, minimum rajčat a horší chuť. Naučte se během několika sekund poznat kvalitní výrobek a nekupovat jen sladkou červenou omáčku.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Proč se nevyplatí výběr podcenit

Kečup je stálice českých lednic. Dáváme ho k hranolkám, párkům, do omáček i na domácí pizzu. Ročně se v Česku prodají tisíce tun tohoto dochucovadla a cenové rozpětí je obrovské.

Rozdíl ale není jen v ceně a značce. Zásadní rozdíl je ve složení. Některé výrobky obsahují vysoký podíl rajčat a minimum přidaného cukru, jiné jsou postavené hlavně na cukru, škrobu a zahušťovadlech. Pokud kupujete kečup pravidelně, rozdíl se projeví nejen na chuti, ale i na vašem jídelníčku.

Základní pravidlo: Sledujte podíl rajčat

Nejdůležitější údaj na obalu je procento rajčat. V obchodech se běžně setkáte s hodnotami kolem 140–200 g rajčat na 100 g kečupu (uvedeno bývá například „vyrobeno ze 170 g rajčat na 100 g výrobku“).

Obecně platí:

  • Čím vyšší podíl rajčat, tím intenzivnější chuť.
  • Vyšší podíl rajčat znamená méně prostoru pro cukr a náhražky.
  • Kvalitní kečup by měl mít alespoň 140–150 g rajčat na 100 g výrobku.
  • Prémiové varianty se pohybují nad 180 g.

Pokud na obalu tuto informaci nenajdete nebo je uvedena velmi nízká hodnota, zbystřete.

Pozor na cukr: Kolik je ještě v normě?

Kečup je sladký – s tím je třeba počítat. Problém nastává, pokud cukr tvoří jednu z hlavních složek.

Na etiketě sledujte:

  • pořadí složek (jsou řazeny podle množství),
  • výživové údaje – zejména „z toho cukry“.

Běžný kečup obsahuje přibližně 18-25 g cukru na 100 g. Pokud se hodnota blíží 30 g, jde už o velmi sladkou variantu. Existují i kečupy se sníženým obsahem cukru nebo bez přidaného cukru - ty mohou mít kolem 5-10 g cukrů (pocházejících převážně z rajčat).

Jedna větší porce kečupu (cca 30 g) může obsahovat 6-8 g cukru, což odpovídá přibližně dvěma kostkám cukru.

Škrob, zahušťovadla a éčka: Co znamenají ve složení

Kvalitní kečup by měl mít jednoduché složení:

  • rajčata,
  • cukr,
  • ocet,
  • sůl,
  • koření.

Levnější výrobky často obsahují modifikovaný škrob nebo zahušťovadla. Ta sice nejsou nutně zdravotně závadná, ale obvykle slouží k nahrazení vyššího podílu rajčat.

Pokud je škrob mezi prvními složkami, znamená to, že výrobce šetřil na základní surovině. Chuť bývá plošší a konzistence nepřirozeně hutná.

Jak se orientovat podle označení na obalu

V obchodech se můžete setkat s několika typy označení:

  • Jemný kečup – klasická varianta bez výrazné pikantnosti.
  • Pálivý kečup – obsahuje chilli nebo jiné pálivé složky.
  • Extra / Premium – marketingové označení, které by mělo znamenat vyšší podíl rajčat, ale vždy si to ověřte ve složení.

Důležité je vědět, že česká legislativa stanovuje minimální požadavky na obsah rajčatové sušiny. To však neznamená, že všechny výrobky jsou kvalitativně stejné. Minimální hranice není automaticky známkou kvality.

Jak poznat kvalitní kečup
KritériumHorší variantaKvalitní varianta
Podíl rajčatpod 140 g / 100 g150–200 g / 100 g
Cukrynad 25 g / 100 gideálně do 20 g / 100 g
Škrobmezi prvními složkamivůbec nebo až na konci
Složenídlouhý seznam ingrediencíkrátké, srozumitelné
Cenapodezřele nízkáodpovídá kvalitě surovin

Cena versus kvalita: Vyplatí se připlatit?

Rozdíl mezi levným a kvalitním kečupem může být 20–40 Kč. Pokud ale vezmete v úvahu, že lahev vydrží několik týdnů, rozdíl na jednu porci je minimální.

Navíc:

  • kvalitní kečup má výraznější chuť, takže ho spotřebujete méně,
  • obsahuje více rajčat a méně prázdných kalorií,
  • často lépe doplní domácí vaření (omáčky, marinády, pomazánky).

V dlouhodobém horizontu tak nejde jen o cenu, ale i o kvalitu jídel, která připravujete.

Bio a farmářské kečupy: Mají smysl?

Bio kečupy obvykle garantují suroviny z ekologického zemědělství a omezené použití aditiv. Často mají vyšší podíl rajčat a jednodušší složení.

Farmářské nebo lokální varianty mohou nabídnout zajímavější chuť, ale vždy si zkontrolujte složení stejně jako u běžných značek. Vyšší cena automaticky nezaručuje vyšší kvalitu.

Jaký kečup vybrat dětem?

U dětského jídelníčku dává smysl vybírat variantu:

  • s nižším obsahem cukru,
  • bez umělých barviv,
  • bez zbytečných zahušťovadel.

Děti si na výrazně sladkou chuť snadno zvyknou. Pokud zvolíte méně sladkou variantu, přirozená chuť rajčat jim nebude připadat divná.

