Máslo, maso i extrémně levné brambory
Jedním z největších lákadel tohoto týdne je bezesporu máslo za 19,90 korun v Lidlu. Podobná cena se v posledních týdnech objevuje jen výjimečně. Pro srovnání, v Albertu koupíte máslo za 39,90 korun, v Kauflandu za 26,90 korun.
Lidl boduje i u masa. Na rozdíl od ostatních řetězců se může pochlubit kilem kuřecích prs za 99,90 korun. S masivní slevou na vepřové přichází pro změnu Kaufland. Kilo vepřové pleci zde pořídíte za pouhých šedesát korun.
Pokud jde o základní potraviny, vyplatí se navštívit Tesco. Pětikilové balení brambor zde vychází na pouhých 29,90 korun, tedy v přepočtu 5,98 korun za kilogram. Zajímavá je i nabídka vajec, kdy plato o dvaceti vejcích seženete za 99,90 korun, tedy pod pět korun za jedno vejce. Albert zase přitahuje pozornost extrémně levným mlékem a cibulí.
TOP 10 slev týdne (13. 4. – 19. 4. 2026)
|Produkt
|Obchod
|Akční cena
|Sleva
|Vepřová plec
|Kaufland
|59,90 Kč
|-66 %
|Brambory (5 kg)
|Tesco
|29,90 Kč
|-62 %
|Cibule
|Albert
|7,90 Kč
|-60 %
|Hollandia selský jogurt bílý (200 g)
|Tesco
|9,90 Kč
|-56 %
|Vejce (20 ks)
|Tesco
|99,90 Kč
|-37 %
|Argus 12° (0,5 l)
|Lidl
|8,90 Kč
|-35 %
|Müsli Bona Vita (750 g)
|Tesco
|64,90 Kč
|-35 %
|Kuřecí prsa
|Lidl
|99,90 Kč
|–
|Máslo
|Lidl
|19,90 Kč
|–
|Mléko polotučné trvanlivé
|Albert
|8,90 Kč
|–
Zdravé svačinky a pivo v akci
Vedle hlavních taháků se v letácích objevuje i řada menších, přesto velmi zajímavých slev. Za zmínku stojí například müsli značky Bona Vita, které mohou posloužit jako rychlá snídaně nebo svačina s vyšším obsahem energie. Za symbolickou cenu pořídíte také selský jogurt značky Hollandia.
Z nápojů zaujme především levné pivo Argus, jehož cena tento týden klesla pod deset korun. Pokud jde o další piva, Budvar seženete za jedenáct korun, Gambrinus za třináct a balení šesti Plzní za 145 korun, tedy v přepočtu za 24 korun za jednu lahev.
|Produkt
|Obchod
|Akční cena
|Argus (0,5 l)
|Lidl
|8,90 Kč
|Budvar (0,5 l)
|Albert
|10,90 Kč
|Holba Šerák (0,5 l)
|Kaufland
|11,90 Kč
|Gambrinus (0,5 l)
|Albert
|12,90 Kč
|Pilsner Urquell (6× 0,33 l)
|BILLA
|145 Kč
BONUS Pro MINECRAFT nadšence
Tento týden si na své přijdou i fanoušci legendárního herního světa Minecraft. Tesco totiž do své nabídky zařadilo exkluzivní limitovanou edici Minecraft zmrzliny. Půllitrový bloček je aktuálně k mání za 59,90 korun.