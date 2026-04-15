Kuřecí pod stovku, pivo za 9 korun. Nejlepší akce v Kauflandu, Tescu i Lidlu

Po období svátečního hodování bychom měli svůj jídelníček odlehčit a zaměřit se na zdravější stravu. Vyplatí se sáhnout po bílkovinách, zapomínat by se však nemělo ani na vlákninu. Naštěstí tento týden seženete maso, müsli i vejce v akci, navíc ušetříte i za brambory či mléko. Kam jít na nákup a které slevy byste si neměli nechat ujít?
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Máslo, maso i extrémně levné brambory

Jedním z největších lákadel tohoto týdne je bezesporu máslo za 19,90 korun v Lidlu. Podobná cena se v posledních týdnech objevuje jen výjimečně. Pro srovnání, v Albertu koupíte máslo za 39,90 korun, v Kauflandu za 26,90 korun.

Lidl boduje i u masa. Na rozdíl od ostatních řetězců se může pochlubit kilem kuřecích prs za 99,90 korun. S masivní slevou na vepřové přichází pro změnu Kaufland. Kilo vepřové pleci zde pořídíte za pouhých šedesát korun.

Pokud jde o základní potraviny, vyplatí se navštívit Tesco. Pětikilové balení brambor zde vychází na pouhých 29,90 korun, tedy v přepočtu 5,98 korun za kilogram. Zajímavá je i nabídka vajec, kdy plato o dvaceti vejcích seženete za 99,90 korun, tedy pod pět korun za jedno vejce. Albert zase přitahuje pozornost extrémně levným mlékem a cibulí.

TOP 10 slev týdne (13. 4. – 19. 4. 2026)

ProduktObchodAkční cenaSleva
Vepřová plecKaufland59,90 Kč-66 %
Brambory (5 kg)Tesco29,90 Kč-62 %
CibuleAlbert7,90 Kč-60 %
Hollandia selský jogurt bílý (200 g)Tesco9,90 Kč-56 %
Vejce (20 ks)Tesco99,90 Kč-37 %
Argus 12° (0,5 l)Lidl8,90 Kč-35 %
Müsli Bona Vita (750 g)Tesco64,90 Kč-35 %
Kuřecí prsaLidl99,90 Kč
MásloLidl19,90 Kč
Mléko polotučné trvanlivéAlbert8,90 Kč

Zdravé svačinky a pivo v akci

Vedle hlavních taháků se v letácích objevuje i řada menších, přesto velmi zajímavých slev. Za zmínku stojí například müsli značky Bona Vita, které mohou posloužit jako rychlá snídaně nebo svačina s vyšším obsahem energie. Za symbolickou cenu pořídíte také selský jogurt značky Hollandia.

Z nápojů zaujme především levné pivo Argus, jehož cena tento týden klesla pod deset korun. Pokud jde o další piva, Budvar seženete za jedenáct korun, Gambrinus za třináct a balení šesti Plzní za 145 korun, tedy v přepočtu za 24 korun za jednu lahev.

ProduktObchodAkční cena
Argus (0,5 l)Lidl8,90 Kč
Budvar (0,5 l)Albert10,90 Kč
Holba Šerák (0,5 l)Kaufland11,90 Kč
Gambrinus (0,5 l)Albert12,90 Kč
Pilsner Urquell (6× 0,33 l)BILLA145 Kč

BONUS Pro MINECRAFT nadšence

Tento týden si na své přijdou i fanoušci legendárního herního světa Minecraft. Tesco totiž do své nabídky zařadilo exkluzivní limitovanou edici Minecraft zmrzliny. Půllitrový bloček je aktuálně k mání za 59,90 korun.

