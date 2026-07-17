Pokud jste fanoušky smažených kuřecích křídel, pak vás jistě potěší, že je nově koupíte i v jednom z největších fast foodových řetězců. Po KFC a Popeyes je totiž do své nabídky zařadil i McDonald’s. Oproti konkurenci si však za novinku v nabídce budete muset nemálo připlatit.
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Burgery, wrap i smažená křidýlka
Největším překvapením nové nabídky jsou bezpochyby dlouho očekávaná smažená kuřecí křídla. McDonald’s je nabízí ve variantě tří nebo pěti kusů, taktéž si je můžete doplnit o dvě nové omáčky nebo si je vychutnat v boxu s kuřecími stripsy a nugetkami. To však zdaleka není všechno.
Přehled novinek
Do kuřecího kabátku nově řetězec oblékl i známý burger Single Big Tasty s bílým čedarem, slaninou a ikonickou Big Tasty omáčkou. Vylepšení se dočkal také burger McChicken. Ten nově pod názvem McChicken Caesar obsahuje navíc rukolu, rajčata, okurky, bílý čedar a caesar omáčku.
Řetězec myslel i na ty, kteří zrovna nepatří mezi burgerové nadšence. Jako každá limitovaná nabídka, i tato nabízí alternativu v podobě Caesar Chicken McWrap s kuřecími kousky, zeleninou, čedarem a dresinkem v pšeničné tortille.
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SROVNÁNÍ V Mekáči výrazně dražší
Kuřecí křídla nejsou ve světě fastfoodu žádnou novinkou. KFC na nich postavilo velkou část své nabídky, dodnes láká například na kyblík s hot wings (pálivá křidýlka), v minulosti nabízelo také box s křidélky máčenými v omáčkách mnoha podob.
Co se křidýlek týče, nemělo KFC prakticky žádnou konkurenci až do roku 2023, kdy v Česku otevřelo první Popeyes. To zákazníky dodnes láká na smažená křidýlka s louisianskou recepturou.
Jediný, kdo se této specialitě dlouhá léta vyhýbal, je McDonald’s. To už je ovšem minulostí. Poprvé totiž zařazuje do českého menu smažená kuřecí křídla, která doplnil hned dvěma novými omáčkami, a to česnekovou a pikantní Korean Style BBQ.
|Řetězec
|3 ks křídel
|5 ks křídel
|KFC
|62 Kč
|92 Kč
|Popeyes
|65 Kč
|99 Kč
|McDonald’s
|95 Kč
|149 Kč
Zatímco McDonald’s si za tři kousky kuřecích křidýlek účtuje 95 korun, v KFC zaplatíte za stejný počet 62 korun, v Popeyes pak 65 korun.
U pěti kousků je cenový rozdíl ještě vyšší. Za pět kuřecích křídel z Mekáče zaplatíte o rovných 57 korun více než v KFC a o 50 korun více než v Popeyes. Pokud byste si navíc přikoupili některou z nových omáček za 25 korun, vyjde vás pětice křídel na 174 korun.
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