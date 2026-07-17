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Kuřecí křídla v Mekáči? Na tuto novinku čekáme roky, cena nás ale šokovala

Autor:
  11:45
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
7 fotografií
McDonald’s rozšiřuje své menu o několik novinek. Vedle kuřecích burgerů a wrapu s caesar omáčkou nově nabídne také smažená kuřecí křídla, která byla doposud doménou KFC a Popeyes. Novinka vypadá lákavě, cenově se ale řadí k nejdražším na trhu.

Pokud jste fanoušky smažených kuřecích křídel, pak vás jistě potěší, že je nově koupíte i v jednom z největších fast foodových řetězců. Po KFC a Popeyes je totiž do své nabídky zařadil i McDonald’s. Oproti konkurenci si však za novinku v nabídce budete muset nemálo připlatit.

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Burgery, wrap i smažená křidýlka

Největším překvapením nové nabídky jsou bezpochyby dlouho očekávaná smažená kuřecí křídla. McDonald’s je nabízí ve variantě tří nebo pěti kusů, taktéž si je můžete doplnit o dvě nové omáčky nebo si je vychutnat v boxu s kuřecími stripsy a nugetkami. To však zdaleka není všechno.

Přehled novinek

  • Single Big Tasty Chicken – od 129 Kč
  • McChicken Caesar – od 129 Kč
  • Caesar Chicken McWrap – od 129 Kč
  • Kuřecí křídla – 3 ks za 95 Kč / 5 ks za 149 Kč
  • Chicken Box – 249 Kč
  • Česneková omáčka – 25 Kč
  • Korean Style BBQ omáčka – 25 Kč

Do kuřecího kabátku nově řetězec oblékl i známý burger Single Big Tasty s bílým čedarem, slaninou a ikonickou Big Tasty omáčkou. Vylepšení se dočkal také burger McChicken. Ten nově pod názvem McChicken Caesar obsahuje navíc rukolu, rajčata, okurky, bílý čedar a caesar omáčku.

Řetězec myslel i na ty, kteří zrovna nepatří mezi burgerové nadšence. Jako každá limitovaná nabídka, i tato nabízí alternativu v podobě Caesar Chicken McWrap s kuřecími kousky, zeleninou, čedarem a dresinkem v pšeničné tortille.

Single Big Tasty v kuřecí verzi vyjde na 129 korun.

Smažená kuřecí křidýlka nabízí ve třech variantách - 3 nebo 5 kousků, případně v boxu s nuggetkami a stripsy.

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SROVNÁNÍ V Mekáči výrazně dražší

Kuřecí křídla nejsou ve světě fastfoodu žádnou novinkou. KFC na nich postavilo velkou část své nabídky, dodnes láká například na kyblík s hot wings (pálivá křidýlka), v minulosti nabízelo také box s křidélky máčenými v omáčkách mnoha podob.

Co se křidýlek týče, nemělo KFC prakticky žádnou konkurenci až do roku 2023, kdy v Česku otevřelo první Popeyes. To zákazníky dodnes láká na smažená křidýlka s louisianskou recepturou.

Jediný, kdo se této specialitě dlouhá léta vyhýbal, je McDonald’s. To už je ovšem minulostí. Poprvé totiž zařazuje do českého menu smažená kuřecí křídla, která doplnil hned dvěma novými omáčkami, a to česnekovou a pikantní Korean Style BBQ.

McDonald’s představil letní kuřecí novinky.
Kuřecí varianty se dočkal i Single Big Tasty burger.
Single Big Tasty v kuřecí verzi vyjde na 129 korun.
Smažená kuřecí křidýlka nabízí ve třech variantách - 3 nebo 5 kousků, případně v boxu s nuggetkami a stripsy.
7 fotografií
Cenové srovnání – kuřecí křídla
Řetězec3 ks křídel5 ks křídel
KFC62 Kč92 Kč
Popeyes65 Kč99 Kč
McDonald’s95 Kč149 Kč

Zatímco McDonald’s si za tři kousky kuřecích křidýlek účtuje 95 korun, v KFC zaplatíte za stejný počet 62 korun, v Popeyes pak 65 korun.

U pěti kousků je cenový rozdíl ještě vyšší. Za pět kuřecích křídel z Mekáče zaplatíte o rovných 57 korun více než v KFC a o 50 korun více než v Popeyes. Pokud byste si navíc přikoupili některou z nových omáček za 25 korun, vyjde vás pětice křídel na 174 korun.

Smažená kuřecí křidélka

Smažená kuřecí křidélka

Recept

Lehké

50 min

Redakční ochutnávka a nákup pro účely spotřebitelského srovnání proběhly plně v režii redakce iDNES.cz a na její vlastní náklady. Výrobci ani distributoři do obsahu textu nijak nezasahovali a produkty pro testování neposkytli zdarma.

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