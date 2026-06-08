Stojan s nápisem „SLEVA“ na nás funguje jako magnet, ať už je v akci pivo, máslo nebo pokojové rostliny. Právě na květiny ve slevě narazíte dnes v mnoha hobby marketech, překvapivě ale i v klasických supermarketech. Na povadlé krásky za zlomek ceny láká například OBI, Globus nebo Tesco, pozadu však nezaostává ani Albert či Kaufland.
Mnoho květin končí ve slevě buďto kvůli přelití, vyschnutí nebo proto, že odkvetly a pro běžné zákazníky přestaly být atraktivní. Problém je ale v tom, že ne každé zvadlé pokojovce se podaří po příchodu domů vdechnout druhý dech. Některé vám dokonce můžou domů zanést plíseň nebo nevyžádané škůdce. Jak tedy poznat tu pravou?
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RYCHLÝ NÁVOD První minuta rozhoduje
Než se rozhodnete rostlinu definitivně vložit do košíku, zkuste si ji nejprve detailně prohlídnout.
- Otočte listy: Hledejte pavučinky, bílé chomáčky nebo malé hnědé štítky. Pokud něco z toho najdete, dejte raději od kytky ruce pryč. Má na sobě totiž škůdce, kteří by se ve vašem teplém bytě bleskově rozmnožili a napadli ostatní zdravé rostliny.
- Zatlačte na stonek: Je stonek u substrátu měkký, černý nebo slizký? Pokud ano, rostlina hnije od kořenů. V takovém případě je téměř nemožné, že by se vám ji podařilo zachránit.
- Zkontrolujte substrát: Je lehký jako pírko a totálně vyschlý? To je ta lepší varianta. Pokud je ale květináč těžký, nasáklý vodou a páchne po houbách, kořeny už pravděpodobně uhnily.
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Které rostliny se vyplatí zachraňovat?
Skvělým úlovkem jsou rostliny, které jsou pouze „kosmeticky“ poškozené.
1. Fíkus – nesmrtelná jistota
Jednou z nejbezpečnějších voleb je fíkus. Jsou to držáci, kteří sice v marketech jako OBI kvůli průvanu rády shazují listy, přesto se ale dokážou zregenerovat i z horšího stavu.
Pokud je stonek pevný a pružný a umístili jste jej do tepla domova, ideálně na světlo, bleskově obrazí novými pupeny. Problém nastává až ve chvíli, kdy jsou listy výrazně žluté nebo měkké.
Fíkus běžně pořídíte za 250, mnohdy ale i za 600 korun. Ve výprodeji jej přitom seženete i pod dvě stovky. U fíkusu se nízká cena často opravdu vyplatí, protože jde o rostlinu, která dobře snáší řez i změny prostředí.
2. Orchidej – výhodná koupě, ale jen někdy
Orchideje patří k nejčastějším rostlinám, na které vůbec můžete ve výprodeji narazit. V akci může jejich cena spadnout klidně na 120 korun, v mnoha případech dokonce až na padesát korun. To je poměrně lákavá cena, co říkáte? Ne každá má ale šanci na přežití.
Jakmile orchidej ztratí květy, pořídíte ji v Tescu či Albertu klidně i o sedmdesát procent levněji. Kupovat se však vyplatí pouze tehdy, pokud mají v průhledném květináči pevné, zelené nebo stříbřité kořeny.
Orchidej se zdravými, stříbrnozelenými kořeny má velmi dobrou šanci znovu vykvést. Pokud vidíte černé, blátivě měkké či dokonce zapáchající kořeny, raději je neberte. Tyto květiny jsou prakticky odepsané.
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3. Lopatkovec - nejvděčnější rostlina
Lopatkovec je doslova králem slevových regálů a tím vůbec nejvděčnějším adeptem na záchranu. V mnoha obchodech končí ve slevě ze všech pokojovek nejčastěji, a to především proto, že jde o nesmírně dramatickou rostlinu. Jakmile mu dojde voda, okamžitě svěsí všechny listy, zplihne, ulehne přes okraj květináče a vypadá, že nadobro umřel.
Vypadá sice tragicky, ale nenechte se zmást. Pokud nemá listy úplně suché a křupavé, stačí mu jen dodat vodu. Květináč ponořte do kbelíku s odstátou vodou a čekejte. Často se „zvedne“ již během několika hodin.
Nicméně, stále platí, že pokud je lopatkovec v obchodě příliš těžký, stojí ve vodě a listy mu odspodu černají, nevyplatí se ho pokoušet vzkřísit . V takovém případě mu totiž uhnily kořeny a akorát byste vyhodili peníze.
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Kterým pokojovkám je lepší se vyhnout?
Obecně platí, že má smysl kupovat jen ty rostliny, které mají stále živou strukturu, tedy pevné stonky, alespoň část zdravých listů a nezapáchající substrát. Rostliny s plísní, silně rozpadlým kořenovým balem nebo kompletně zvadlými listy už většinou nezachrání ani přesazení.
Často to ale není jen o jejich stavu. V mnoha obchodech totiž narazíte na pokojovky, které vypadají velmi lákavě, ale jejich nákup vás téměř na sto procent vyjde zbytečně draho.
Kterým konkrétním pokojovkám je lepší se velkým obloukem vyhnout?
1. Kalátea a Maranta
Největší princezny mezi pokojovkami. Jsou extrémně citlivé na vzdušnou vlhkost a kvalitu zálivky. Jakmile jednou proschnou a začnou se jim kroutit a hnědnout okraje listů, jsou nevratně poškozené.
Pokud je navíc přenesete do suchého panelákového vzduchu, pravděpodobně se už z šoku nikdy nevzpamatují a budou dál chřadnout, až z nich zbude jen suchý trs.
Třpytky a barvičky
Naprostým tabu by pro vás měly být rostliny (nejčastěji sukulenty nebo kaktusy), které někdo obarvil sprejem, potřel voskem nebo na ně nalepil třpytky.
Tyto rostliny mají ucpané průduchy, nemohou dýchat ani provádět fotosyntézu a v podstatě zaživa pomalu umírají. Nákupem takového chudáka jen podpoříte pěstitele v tom, aby v tomto barbarství pokračovali.
2. Kroton
Krotony lákají na své nádherně vybarvené, pestré listy. V obchodech ale nesmírně trpí průvanem a neustálými změnami teplot. Jakmile kroton zažije stres, začne shazovat listy – a na rozdíl od fíkusu se už jen tak neprobere.
Pokud shodí zbytek listů, zůstane z něj suchý klacek, který můžete rovnou vyhodit. Kromě toho je doslova magnetem na svilušky.
3. Brambořík a Azalka
V obchodech na ně často narazíte jako na levné kvetoucí pokojovky, spousta lidí jim dává naději dokonce i tehdy, když odkvetou nebo začnou žloutnout. Pravda je ale taková, že obě tyto rostliny vyžadují specifické chladné prostředí kolem 15 stupňů, a pokud je umístíte do přetopeného obýváku, do týdne uhynou. Jde tedy spíše o sezonní záležitost.
4. Voskovka
Možná už jste někdy narazily na roztomilá zelená srdíčka v malých květináčích. Řeč je o voskovce, květině, která svůj největší boom zažívá v období kolem Valentýna.
Ať jsou roztomilé nebo ne, nekupujte je, a už vůbec ne ve slevě. V drtivé většině případů jde o pouhý list zapíchnutý do substrátu bez růstového vrcholu. Sice může žít rok nebo klidně i dva, ovšem nikdy z něj nevyroste nová, velká rostlina. Prakticky byste tedy za ni jen vyhodili peníze.
5. Bylinky v květináčích
Zlevněná bazalka nebo máta za patnáct korun vypadá jako bezva kauf na parapet do kuchyně. Tyto bylinky jsou ale rychlené ve sklenících. V jednom malém kelímku je natlačeno třeba třicet rostlinek, které mají slabé kořeny a žijí jen z chemických hnojiv. Jakmile je přinesete domů, substrát bleskově vyschne nebo zplesniví a bylinka do tří dnů zvadne.