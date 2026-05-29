Mnozí z nás si každoročně dodají odvahu a pustí se do tradičního generálního úklidu. Právě při těchto úklidech často narazíme na poklady, které je nám líto vyhodit, přestože je sami už nevyužijeme.
Jedním z takových strojů je i kultivátor. Na internetových bazarech seženete starý kultivátor klidně i za zlomek původní ceny, a když máte štěstí, narazíte i na kultivátor zdarma. Kdo by takovou nabídku nebral? Problém je v tom, že ne každý levný kultivátor, který najdete na bazaru, se vám automaticky vyplatí koupit.
Kdy se koupě z druhé ruky opravdu vyplatí?
Použitý kultivátor může být překvapivě dobrá investice. Tyto stroje totiž často nepracují každý den jako stavební technika, mnoho majitelů je dokonce používá jen několikrát ročně během jara a podzimu.
Kultivátor, o který majitel pečoval s láskou, pravidelně měnil olej, správně jej skladoval a po sezoně vždy důkladně vyčistil, může klidně sloužit dalších deset let.
Výhodou starších modelů bývá také jednodušší konstrukce. Některé novější levné stroje navíc používají více plastových dílů nebo méně robustní převodovky. Starší, poctivě vyráběné modely, tak někdy vydrží déle než levná novinka z hobby marketu.
Kdy dává koupě z druhé ruky největší smysl? Zejména tehdy, pokud budete kultivátor používat jen několikrát ročně a nový by vás vyšel o dost dráž. Před nákupem se však musíte ujistit, že jsou k němu dostupné náhradní díly a prodávající doloží servis nebo alespoň základní údržbu.
Proč si pořídit kultivátor?
Toto si zkontrolujte ještě před nastartováním
Mnoho problémů odhalíte ještě předtím, než vůbec spustíte motor. Jak? Stačí se na kultivátor prostě a jednoduše podívat. Právě vizuální stav totiž často napoví, jak se majitel o stroj staral během předchozích sezon.
1. Stav nožů a pracovních částí
Nože by neměly být extrémně obroušené, ohnuté ani popraskané. Nadměrně opotřebené nože znamenají nejen horší práci v půdě, ale také možné přetěžování motoru. Silná rez sama o sobě nemusí být problém. Mnohem horší je deformace nebo vůle v uchycení.
2. Únik oleje a mastnota
Motor ani převodovka by neměly být obalené čerstvou mastnotou nebo olejem. Mírné zašpinění je u starších strojů běžné, mokré mapy však mohou signalizovat netěsnící gufera, prasklé těsnění, opotřebenou převodovku nebo problém s klikovou skříní motoru.
3. Praskliny rámu a držadel
Kultivátor při práci silně vibruje. Vždy byste proto měli pečlivě zkontrolovat svary, držadla i rám. Praskliny kolem uchycení motoru nebo řídítek bývají známkou dlouhodobého přetěžování.
4. Pneumatiky a pojezd
U modelů s pojezdem nezapomeňte zkontrolovat kola, převody a vůle v nápravách. Sjeté pneumatiky nejsou až tak zásadní problém, oprava poškozeného pohonu vás však může stát nemalé peníze.
5. Motor prozradí víc než vzhled
Některé stroje vypadají zanedbaně a přitom mají motor ve výborném stavu. Bohužel, na bazarech se můžete setkat i s pravým opakem. Koupíte naleštěný kultivátor, který ve skutečnosti skrývá vážné problémy.
Pozor byste si měli dát zejména na zvuky motoru. Klepání, kovové rány nebo výrazné vibrace mohou signalizovat:
- opotřebená ložiska
- problém s klikovou hřídelí
- uvolněné části motoru
- poškozenou převodovku
Právě převodovka bývá u starších kultivátorů jednou z nejdražších oprav.
6. Startování za studena
Stroj byste si vždy měli prohlídnout ještě před nastartováním. V ideálním případě přijďte ke stroji blíže a zjistěte, zda se motor nezahřívá. Teplý motor totiž může maskovat problémy se startováním.
Motor by měl nastartovat bez extrémního tahání, držet stabilní otáčky, nereagovat nepravidelným kolísáním a nezhasínat po přidání plynu.
7. Kouř z výfuku
Hodně vám toho může napovědět i barva kouře. Třeba modrý kouř často znamená spalování oleje. Hustý bílý kouř může ukazovat na problém se spalováním, černý kouř zase bývá známkou zaneseného karburátoru.
Důležitá je ale i doba, po kterou se z výfuku kouří. Krátký kouř po studeném startu nemusí být problém, dlouhodobé kouření už ano.
Pozor na dlouho nepoužívaný stroj
V inzercích se často opakuje jeden a ten samý údaj: „Několik let nepoužívaný“. To, že kultivátor delší dobu stál a nikdo jej nevyužíval, nemusí automaticky znamenat problém. Pokud však byl odstaven několik let, můžete narazit hned na několik nepříjemností:
- zanesený karburátor
- ztvrdlé hadičky
- degradovaný benzín
- zkorodovanou nádrž
- zatuhlé těsnění
- vyschlá ložiska
Mnohdy se tak může stát, že i když stroj na první pohled vypadá téměř jako nový, po několika letech nečinnosti může vyžadovat rozsáhlejší a především nákladnější servis než ten, který někdo pravidelně využíval.
Na kolik vás může vyjít oprava starého kultivátoru?
|Položka / Typ opravy
|Orientační cena
|Výměna motorového oleje
|150 – 400 Kč
|Nová zapalovací svíčka
|100 – 250 Kč
|Výměna vzduchového filtru
|150 – 450 Kč
|Klínový řemen pojezdu/pohonu
|300 – 800 Kč
|Broušení kultivačních nožů
|200 – 500 Kč
|Výměna kultivačních nožů
|1 500 – 3 500 Kč
|Čištění zaneseného karburátoru
|400 – 900 Kč
|Ztvrdlé palivové hadičky
|100 – 300 Kč
|Proplach degradovaného benzínu
|150 – 400 Kč
|Zkorodovaná nádrž
|500 – 2 000 Kč
|Zatuhlé / prasklé těsnění
|300 – 1 200 Kč
|Vyschlá / hučící ložiska
|800 – 2 500 Kč
|Generální oprava převodů
|4 000 – 8 000 Kč
|CELKEM
|8 650 – 21 200 Kč
Kdy je lepší se staršímu kultivátoru vyhnout?
Neměli bychom zapomínat na poučení. Existují totiž situace, kdy vás vyjde lépe odejít s prázdnou, přestože je cena opravdu velmi nízká.
Na jaké varovné signály byste si měli dát pozor?
- prodávající odmítá stroj nastartovat
- motor výrazně kouří
- převodovka vydává kovové zvuky
- stroj má silné vibrace
- chybí důležité části
- kultivátor je provizorně svařovaný nebo opravovaný drátem
- není možné sehnat náhradní díly
Pozor byste si měli dát i na zmiňovanou atraktivní cenu. Podezřele nízká cena totiž často znamená, že prodávající o problému ví a snaží se ho maskovat tím, co na kupující zabírá nejvíce: „výhodnou“ cenou.