Kupujete starý kultivátor z druhé ruky? Tohle vám napoví, zda vydrží ještě jednu sezonu

Autor:
  8:30
Kultivátor dokáže během pár minut ušetřit hodiny dřiny. Nové stroje ale často stojí desetitisíce korun, kvůli čemuž se mnoho lidí nakonec rozhodne dát přednost staršímu kousku z bazaru nebo garážového výprodeje. Starý stroj se však může ve výsledku prodražit víc než úplně nový. Často o tom přitom rozhodují drobnosti.
foto: Redakce

Mnozí z nás si každoročně dodají odvahu a pustí se do tradičního generálního úklidu. Právě při těchto úklidech často narazíme na poklady, které je nám líto vyhodit, přestože je sami už nevyužijeme.

Jedním z takových strojů je i kultivátor. Na internetových bazarech seženete starý kultivátor klidně i za zlomek původní ceny, a když máte štěstí, narazíte i na kultivátor zdarma. Kdo by takovou nabídku nebral? Problém je v tom, že ne každý levný kultivátor, který najdete na bazaru, se vám automaticky vyplatí koupit.

Kdy se koupě z druhé ruky opravdu vyplatí?

Použitý kultivátor může být překvapivě dobrá investice. Tyto stroje totiž často nepracují každý den jako stavební technika, mnoho majitelů je dokonce používá jen několikrát ročně během jara a podzimu.

Kultivátor, o který majitel pečoval s láskou, pravidelně měnil olej, správně jej skladoval a po sezoně vždy důkladně vyčistil, může klidně sloužit dalších deset let.

Výhodou starších modelů bývá také jednodušší konstrukce. Některé novější levné stroje navíc používají více plastových dílů nebo méně robustní převodovky. Starší, poctivě vyráběné modely, tak někdy vydrží déle než levná novinka z hobby marketu.

Kdy dává koupě z druhé ruky největší smysl? Zejména tehdy, pokud budete kultivátor používat jen několikrát ročně a nový by vás vyšel o dost dráž. Před nákupem se však musíte ujistit, že jsou k němu dostupné náhradní díly a prodávající doloží servis nebo alespoň základní údržbu.

Proč si pořídit kultivátor?

  • rychle rozruší tvrdou půdu po zimě
  • pomůže zapracovat kompost i hnojivo
  • usnadní boj s plevelem mezi řádky
  • provzdušní půdu a zlepší její strukturu
  • připraví záhony před výsadbou během pár minut
  • oproti ručnímu rytí výrazně šetří čas i námahu
  • benzínové modely zvládnou i těžkou jílovitou půdu
  • starší bazarový kus může stát jen zlomek ceny nového stroje

Toto si zkontrolujte ještě před nastartováním

Mnoho problémů odhalíte ještě předtím, než vůbec spustíte motor. Jak? Stačí se na kultivátor prostě a jednoduše podívat. Právě vizuální stav totiž často napoví, jak se majitel o stroj staral během předchozích sezon.

1. Stav nožů a pracovních částí

Nože by neměly být extrémně obroušené, ohnuté ani popraskané. Nadměrně opotřebené nože znamenají nejen horší práci v půdě, ale také možné přetěžování motoru. Silná rez sama o sobě nemusí být problém. Mnohem horší je deformace nebo vůle v uchycení.

2. Únik oleje a mastnota

Motor ani převodovka by neměly být obalené čerstvou mastnotou nebo olejem. Mírné zašpinění je u starších strojů běžné, mokré mapy však mohou signalizovat netěsnící gufera, prasklé těsnění, opotřebenou převodovku nebo problém s klikovou skříní motoru.

3. Praskliny rámu a držadel

Kultivátor při práci silně vibruje. Vždy byste proto měli pečlivě zkontrolovat svary, držadla i rám. Praskliny kolem uchycení motoru nebo řídítek bývají známkou dlouhodobého přetěžování.

4. Pneumatiky a pojezd

U modelů s pojezdem nezapomeňte zkontrolovat kola, převody a vůle v nápravách. Sjeté pneumatiky nejsou až tak zásadní problém, oprava poškozeného pohonu vás však může stát nemalé peníze.

5. Motor prozradí víc než vzhled

Některé stroje vypadají zanedbaně a přitom mají motor ve výborném stavu. Bohužel, na bazarech se můžete setkat i s pravým opakem. Koupíte naleštěný kultivátor, který ve skutečnosti skrývá vážné problémy.

Pozor byste si měli dát zejména na zvuky motoru. Klepání, kovové rány nebo výrazné vibrace mohou signalizovat:

  • opotřebená ložiska
  • problém s klikovou hřídelí
  • uvolněné části motoru
  • poškozenou převodovku

Právě převodovka bývá u starších kultivátorů jednou z nejdražších oprav.

6. Startování za studena

Stroj byste si vždy měli prohlídnout ještě před nastartováním. V ideálním případě přijďte ke stroji blíže a zjistěte, zda se motor nezahřívá. Teplý motor totiž může maskovat problémy se startováním.

Motor by měl nastartovat bez extrémního tahání, držet stabilní otáčky, nereagovat nepravidelným kolísáním a nezhasínat po přidání plynu.

7. Kouř z výfuku

Hodně vám toho může napovědět i barva kouře. Třeba modrý kouř často znamená spalování oleje. Hustý bílý kouř může ukazovat na problém se spalováním, černý kouř zase bývá známkou zaneseného karburátoru.

Důležitá je ale i doba, po kterou se z výfuku kouří. Krátký kouř po studeném startu nemusí být problém, dlouhodobé kouření už ano.

Pozor na dlouho nepoužívaný stroj

V inzercích se často opakuje jeden a ten samý údaj: „Několik let nepoužívaný“. To, že kultivátor delší dobu stál a nikdo jej nevyužíval, nemusí automaticky znamenat problém. Pokud však byl odstaven několik let, můžete narazit hned na několik nepříjemností:

  • zanesený karburátor
  • ztvrdlé hadičky
  • degradovaný benzín
  • zkorodovanou nádrž
  • zatuhlé těsnění
  • vyschlá ložiska

Mnohdy se tak může stát, že i když stroj na první pohled vypadá téměř jako nový, po několika letech nečinnosti může vyžadovat rozsáhlejší a především nákladnější servis než ten, který někdo pravidelně využíval.

Na kolik vás může vyjít oprava starého kultivátoru?

Položka / Typ opravyOrientační cena
Výměna motorového oleje150 – 400 Kč
Nová zapalovací svíčka100 – 250 Kč
Výměna vzduchového filtru150 – 450 Kč
Klínový řemen pojezdu/pohonu300 – 800 Kč
Broušení kultivačních nožů200 – 500 Kč
Výměna kultivačních nožů1 500 – 3 500 Kč
Čištění zaneseného karburátoru400 – 900 Kč
Ztvrdlé palivové hadičky100 – 300 Kč
Proplach degradovaného benzínu150 – 400 Kč
Zkorodovaná nádrž500 – 2 000 Kč
Zatuhlé / prasklé těsnění300 – 1 200 Kč
Vyschlá / hučící ložiska800 – 2 500 Kč
Generální oprava převodů4 000 – 8 000 Kč
CELKEM8 650 – 21 200 Kč

Kdy je lepší se staršímu kultivátoru vyhnout?

Neměli bychom zapomínat na poučení. Existují totiž situace, kdy vás vyjde lépe odejít s prázdnou, přestože je cena opravdu velmi nízká.

Na jaké varovné signály byste si měli dát pozor?

  • prodávající odmítá stroj nastartovat
  • motor výrazně kouří
  • převodovka vydává kovové zvuky
  • stroj má silné vibrace
  • chybí důležité části
  • kultivátor je provizorně svařovaný nebo opravovaný drátem
  • není možné sehnat náhradní díly

Pozor byste si měli dát i na zmiňovanou atraktivní cenu. Podezřele nízká cena totiž často znamená, že prodávající o problému ví a snaží se ho maskovat tím, co na kupující zabírá nejvíce: „výhodnou“ cenou.

