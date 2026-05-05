Kupujete parfém v akci? Stačí pohled na dno flakonu a poznáte drahý padělek

  15:20
Lákavá sleva na luxusní vůni v e-shopu nebo na bazaru může být nejrychlejší cestou, jak vyhodit tisíce korun za bezcennou směs lihu a nebezpečné chemie. Padělatelé dnes dokážou imitovat krabičku i barvu tekutiny s děsivou přesností, ale jedna věc je vždy prozradí: detaily v kódech a zpracování.

Parfumerie v Domě U Bílého pelikána se specializuje na niche vůně především orientálního původu. | foto: archiv firmy

Proč jsou padělky stále dokonalejší?

Trh s luxusními parfémy v posledních letech roste, spolu s ním bohužel i trh s jejich napodobeninami. Doby, kdy jste padělek poznali podle překlepu v názvu, jsou pryč. Dnešní dokonale zpracované padělky využívají technologie, které běžnému spotřebiteli znemožňují rozdíl poznat na první pohled.

Problém není jen v tom, že vůně i radost z ní vyprchá po deseti minutách. Originální výrobci investují miliony do testování bezpečnosti. Padělatelé nic takového nedělají. V laboratořích se v falešných parfémech běžně vyskytují nemrznoucí směsi nebo těžké kovy, které slouží jako levné fixátory. Proto je schopnost identifikovat pravost flakonu klíčovou dovedností pro každého, kdo nenakupuje výhradně v autorizovaných prodejnách.

Sériové číslo: pravda leží na dně

Nejdůležitějším prvkem, který byste měli zkontrolovat jako první, je sériové číslo výrobku, označované jako batch code. Tento unikátní identifikátor informuje o místě a datu výroby konkrétní šarže.

Jak poznat pravý kód?

Originální výrobci batch kód na dno flakonu buď gravírují laserem, nebo jej tisknou přímo na sklo. U padělků bývá kód často pouze na papírové nálepce, která vypadá levně, nebo úplně chybí.

Zásadní kontrola:

  1. Zápis: Musí být čitelný, trvalý, bez stop rozmazání nebo dodatečných úprav.
  2. Shoda: Číslo na dně flakonu, případně pod víčkem, musí být identické s číslem vyraženým na papírové krabičce. Pokud se liší nebo na jedné části chybí, jde o jasný signál padělku.
  3. Čárový kód (EAN): Ten udává informace o zemi původu a čase výroby. I ten lze ověřit online, ale pamatujte, že kód šarže je pro autenticitu důležitější.

Flakon jako umělecké dílo vs. levná nápodoba

Když se podíváte na dno flakonu, sledujte i samotné sklo a detaily pumpičky.

  • Kvalita skla: Originální flakon je z litého, vysoce čistého skla bez bublin a švů. Dno bývá symetrické a precizně broušené. Padělky mají dno křivé, sklo v rozích nápadně silnější a povrch chropovitý.
  • Hadička rozprašovače: U originálu je téměř neviditelná a tenká. U padělků bývá hadička příliš dlouhá, vlní se na dně a je vyrobena z levného, mléčně zakaleného plastu.
  • Uzávěr a atomizer: Víčko originálu sedí pevně a je těžké. Rozprašovač u originálu funguje plynule, u falešných kusů často drhne nebo protéká.

Složení parfému: První tři položky rozhodují

Zákonná povinnost uvádět složení (INCI) je pro padělatele noční můrou. I když text zkopírují, často dělají hrubé chyby v řazení ingrediencí, které jsou vždy řazeny sestupně podle hmotnosti.

U parfému jsou na prvních třech místech téměř vždy:

  1. Alcohol Denat: Základ pro rozptýlení vůně.
  2. Parfum / Fragrance: Samotná vonná kompozice.
  3. Aqua / Water: Voda pro úpravu koncentrace.

Pokud na prvním místě vidíte vodu nebo vonné esence až na konci seznamu, zpozorněte. Padělatelé také často vynechávají povinné alergeny (Limonene, Linalool), které u originálu chrání spotřebitele.

Originál vs. Padělek

Prvek kontrolyOriginální parfémPadělek
Sériové číslo (Batch)Gravírované/tištěné, shodné s krabičkouChybí, liší se od obalu nebo je jen na nálepce
Hadička pumpyTenká, čirá, téměř neviditelnáSilná, bílá, příliš dlouhá a zakroucená
Sklo flakonuHladké, čiré, bez bublin a švůHrubé, nerovnoměrné dno, viditelné švy
Obal (krabička)Pevný karton, bezchybný tisk, bez překlepůTenký papír, rozmazaný tisk, časté chyby
CelofánTenký, dokonale napnutý, symetrické svárySilný, vrásčitý, lepený velkým množstvím lepidla
Vývoj vůněPostupně se rozvíjí (hlava, srdce, základ)Lineární, rychle mizí nebo páchne po lihu

Proč online ověřovače kódů nestačí?

Webové stránky jako CheckCosmetic.net nebo CheckFresh.com jsou užitečné, ale mají svá omezení. Dokážou potvrdit, zda kód v databázi existuje, ale neukáží, zda padělatel jen neopsal kód z jednoho originálu na tisíc kopií.

Navíc limitované edice nebo novinky nemusí být v databázích okamžitě. Proto vždy kombinujte kontrolu kódu s vizuální kontrolou:

  1. Zkontrolujte kvalitu fólie - u originálu je nanesena symetricky.
  2. Hledejte překlepy v názvech, popisech i ingrediencích.
  3. Prověřte, zda se kód nachází i na dalších místech, jako je třeba vnitřní strana víčka.

Psychologie nákupu: Kde číhá největší riziko?

Nejčastějším místem prodeje padělků jsou online inzertní portály. Prodejci využívají jednoduché triky a příliš výhodné ceny uvádějí s informacemi o nevhodném dárku, případně lahvičku označí jako tester z letiště nebo tvrdí, že ruší svou sbírku vůní.

Pozor zejména na výraz „Tester“. Originální testery existují, ale mají svá specifika: obvykle prostou bílou krabičku a často nemají stejně designované víčko jako řadová vůně. Pokud vám někdo nabízí luxusní tester v kompletním balení s celofánem za 500 Kč, pravděpodobně jde o podvod. Žádný seriózní prodejce nenabízí zboží hluboko pod tržní cenou.


