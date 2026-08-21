Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kupujete novou pračku? Pračky Bosch i LG bodují v hodnocení, na co si dát pozor

Autor:
  5:00

Fotogalerie2

CANDY RO4 274DWMS7/1-S RapidÓ | Zdroj: Alza.cz | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Bez automatické pračky si dnes život představí málokdo. Výrobci jako Bosch, LG či Samsung nabízejí stovky modelů. Přinášíme srovnání nejlépe hodnocených praček od 7 do 20 tisíc korun a rady, jak vybrat ideální typ pro vaši domácnost.

Málokdo si dokáže představit život bez automatické pračky. Pere několikrát týdně, šetří čas i námahu a díky moderním technologiím zvládne pečovat i o sportovní vybavení, jemné tkaniny nebo ložní prádlo.

Když ale přijde řeč na výběr nové pračky, mnoho lidí neví, kde začít. Z široké nabídky si musíte vybrat tu, která vám bude vyhovovat kapacitou bubnu, rozměry přesně zapadne a nedáte za ni měsíční výplatu.

Rozdíly však zdaleka nenajdeme jen ve výbavě. Pračky se liší i hlučností, počtem programů nebo možností ovládání pomocí mobilního telefonu. Jak tedy vybrat pračku, na co si dát při nákupu pozor a které modely si zákazníci nejvíce chválí?

Poprvé se stěhujete? Na tyto věci si dejte pozor, můžou vás stát tisíce

Obsah

Podle čeho a jak vybrat pračku?

Pračka patří mezi spotřebiče, které by nám měly sloužit roky. Při výběru bychom se proto neměli řídit jen pořizovací cenou. Jinou pračku ocení student, jinou pár v důchodovém věku a jinou rodina se čtyřmi dětmi, která pere prakticky každý den.

Před nákupem si nejdřív promyslete, kolik prostoru máte k dispozici a jak často budete prát. Pračku si kupte až tehdy, když si budete jistí, že se vám do domácnosti vejde a jaké najde využití.

Na co byste neměli při výběru pračky zapomenout?

  • Kapacita bubnu – párům postačí 6 kilogramů, rodiny ocení 8 a více
  • Energetická třída – u modelů s energetickou třídu A můžete ušetřit
  • Počet otáček – standardem je 1 200 až 1 400 otáček za minutu
  • Rozměry pračky – do užších prostor zvolte slim modely
  • Parní programy – zabraňují pomačkání a usnadňují žehlení
  • Smart funkce – můžete pračku ovládat přes mobilní aplikaci
  • Hlučnost – vybírejte modely s hlučností okolo 70 decibelů

Důležitou roli hrají také parní programy, hlučnost nebo chytré funkce, které mohou každodenní praní výrazně usnadnit.

Dvacet milníků z historie praní. Od valchy až po pochodující tatramatky

Tip Spotřebitele

Pokud máte malou koupelnu nebo hledáte pračku do garsonky, zaměřte se na slim pračky. Oproti klasickým pračkám nabízejí menší hloubku a ušetří vám tak i přes deset centimetrů prostoru, aniž byste museli slevit ze svých požadavků na výbavu nebo kapacitu bubnu.

Je lepší pračka s vrchním nebo předním plněním?

Neexistuje žádné univerzální pravidlo, které by říkalo, zda je lepší pračka s vrchním plněním nebo pračka s předním plněním. Které plnění zvolíte, závisí především na velikosti prostoru a osobních preferencích.

Srovnání – pračka s předním plněním vs. pračka s vrchním plněním
Přední plněníVrchní plnění
větší výběr modelůvhodné do úzkých prostor
vyšší kapacita bubnunení nutné se tolik ohýbat
možnost umístění pod pracovní deskumenší nároky na šířku prostoru
často více funkcí a smart technologiízpravidla nižší kapacita bubnu
vyžaduje prostor pro otevření dvířekmenší nabídka modelů

Nevíte si rady? Pračku s předním plněním zvolte tehdy, pokud na ni plánujete postavit další spotřebič, například sušičku, nebo ji budete umisťovat pod kuchyňskou linku či pracovní desku. Navíc má tu výhodu, že si můžete vybrat z širší nabídky modelů.

Vrchem plněné pračky oceníte pro změnu tehdy, pokud vás omrzelo neustále ohýbání zad. Díky menší šířce se vejdou i do užších prostor, kde není dostatek prostoru pro otevírání předních dvířek. Před nákupem si ale vždy prvně ověřte, že nad pračkou budete mít dostatek místa.

TOP 5 Automatické pračky

Přehled – TOP 5 automatických praček
ModelCenaKapacitaOtáčkyHlučnost
BOSCH WGG244Z3BY Serie 615 990 Kč9 kg1 400 ot./min.71 dB
BOSCH WGG242Z2CS Serie 613 990 Kč9 kg1 200 ot./min.71 dB
LG FSR7A04WC16 890 Kč10 kg1 360 ot./min.71 dB
CANDY RO4 274DWMS7/1-S RapidÓ6 999 Kč7 kg1 151 ot./min.74 dB
LG FA2S8V3GN3W9 990 Kč8,5 kg1 160 ot./min.71 dB

Přehled nejlepších 5 automatických praček jsme sestavili na základě zákazníky nejlépe hodnocených praček z Alza.cz. Pračky jsme vybírali napříč různými cenovými kategoriemi. Všechny pračky získaly hodnocení v rozmezí 4,7 až 5,0 z celkem 5 hvězdiček.

Ničí pračku a servisy na nich vydělávají tisíce. Děláte tyto fatální chyby i vy?

Pračky do 7 000 korun

Hledáte cenově dostupnou pračku do bytu? V kategorii do sedmi tisíc korun najdete pračky s úsporným provozem, dostatkem programů a v mnoha případech dokonce i se smart funkcemi.

AMICA PPF 71215 BW

AMICA PPF 71215 BW | Zdroj: Alza.cz

  • Cena: 6 199 korun
  • Kapacita: 7 kilogramů
  • Otáčky: 1 200 otáček za minutu
  • Hlučnost: 76 decibelů
  • Rozměry: 60 × 84,7 × 43 centimetrů
  • Spotřeba energie: 44,8 kilowatthodin za 100 cyklů praní
  • Počet programů: 15
  • Plnění: Přední
  • Chytré funkce: ❌

WHIRLPOOL TDLR 6240SS EU/N

WHIRLPOOL TDLR 6240SS EU/N | Zdroj: Alza.cz

  • Cena: 6 990 korun
  • Kapacita: 6 kilogramů
  • Otáčky: 1 200 otáček za minutu
  • Hlučnost: 76 decibelů
  • Rozměry: 40 × 90 × 60 centimetrů
  • Spotřeba energie: 56 kilowatthodin za 100 cyklů praní
  • Počet programů: 12
  • Plnění: Vrchní
  • Chytré funkce: ❌

CANDY RO4 274DWMS7/1-S RapidÓ

CANDY RO4 274DWMS7/1-S RapidÓ | Zdroj: Alza.cz

  • Cena: 6 999 korun
  • Kapacita: 7 kilogramů
  • Otáčky: 1 151 otáček za minutu
  • Hlučnost: 74 decibelů
  • Rozměry: 60 × 85 × 45 centimetrů
  • Spotřeba energie: 38 kilowatthodin za 100 cyklů praní
  • Počet programů: 16
  • Plnění: Přední
  • Chytré funkce: ✔️

Pračky do 10 000 korun

Pračky do deseti tisíc korun patří dlouhodobě k nejoblíbenějším na trhu. Nabízí skvělý poměr ceny a výkonu a bez problémů si si poradí i u rodiny s dětmi. Kromě úsporného provozu můžete počítat s větší kapacitou bubnu, parními programy nebo moderními smart funkcemi.

SAMSUNG WW80CGC04DABLE

SAMSUNG WW80CGC04DABLE | Zdroj: Alza.cz

  • Cena: 8 990 korun
  • Kapacita: 8 kilogramů
  • Otáčky: 1 400 otáček za minutu
  • Hlučnost: 72 decibelů
  • Rozměry: 60 × 85 × 63,5 centimetrů
  • Spotřeba energie: 47 kilowatthodin za 100 cyklů praní
  • Počet programů: 14
  • Plnění: Přední
  • Chytré funkce: ✔️

ELECTROLUX 600 SensiCare EWS6426WC

ELECTROLUX 600 SensiCare EWS6426WC | Zdroj: Alza.cz

  • Cena: 9 989 korun
  • Kapacita: 6 kilogramů
  • Otáčky: 1 200 otáček za minutu
  • Hlučnost: 74 decibelů
  • Rozměry: 59,5 × 84,3 × 37,8 centimetrů
  • Spotřeba energie: 42 kilowatthodin za 100 cyklů praní
  • Počet programů: 14
  • Plnění: Přední
  • Chytré funkce: ❌

LG FA2S8V3GN3W

LG FA2S8V3GN3W | Zdroj: Alza.cz

  • Cena: 9 990 korun
  • Kapacita: 8,5 kilogramů
  • Otáčky: 1 160 otáček za minutu
  • Hlučnost: 71 decibelů
  • Rozměry: 60 × 85 × 53,5 centimetrů
  • Spotřeba energie: 48 kilowatthodin za 100 cyklů praní
  • Počet programů: 12
  • Plnění: Přední
  • Chytré funkce: ✔️

TIP: Chytré pračky můžete propojit s mobilním telefonem. Mobilní aplikace vám umožní sledovat zbývající čas praní, stáhnout další programy nebo vás upozorní na dokončení pracího cyklu.

Pračky do 15 000 korun

Pokud perete často a chcete investovat do kvalitnějšího spotřebiče, vyplatí se poohlédnout po pračce v rozmezí od 10 do 15 tisíc korun. Tyto pračky obvykle nabízejí větší kapacitu, tišší chod i modernější funkce. Zároveň potěší rodiny s dětmi, které perou prakticky každý den.

BEKO B3WFU4741WWG

BEKO B3WFU4741WWG | Zdroj: Alza.cz

  • Cena: 10 490 korun
  • Kapacita: 7 kilogramů
  • Otáčky: 1 400 otáček za minutu
  • Hlučnost: 76 decibelů
  • Rozměry: 60 × 84,5 × 49,6 centimetrů
  • Spotřeba energie: 44 kilowatthodin za 100 cyklů praní
  • Počet programů: 15
  • Plnění: Přední
  • Chytré funkce: ❌

LG FA49V5VW1W

LG FA49V5VW1W | Zdroj: Alza.cz

  • Cena: 13 490 korun
  • Kapacita: 9 kilogramů
  • Otáčky: 1 400 otáček za minutu
  • Hlučnost: 71 decibelů
  • Rozměry: 60 × 85 × 62 centimetrů
  • Spotřeba energie: 50 kilowatthodin za 100 cyklů praní
  • Počet programů: 14
  • Plnění: Přední
  • Chytré funkce: ✔️

BOSCH WGG242Z2CS Serie 6

BOSCH WGG242Z2CS Serie 6 | Zdroj: Alza.cz

  • Cena: 13 990 korun
  • Kapacita: 9 kilogramů
  • Otáčky: 1 200 otáček za minutu
  • Hlučnost: 71 decibelů
  • Rozměry: 59,8 × 84,5 × 63,6 centimetrů
  • Spotřeba energie: 49 kilowatthodin za 100 cyklů praní
  • Počet programů: 14
  • Plnění: Přední
  • Chytré funkce: ❌

Pračky do 20 000 korun

V kategorii do dvaceti tisíc korun už najdete prémiové modely, které uspokojí i náročnější uživatele. Nabízejí velkou kapacitu bubnu, pokročilé funkce a často také možnost propojení s mobilním telefonem.

BOSCH WGG244Z3BY Serie 6

BOSCH WGG244Z3BY Serie 6 | Zdroj: Alza.cz

  • Cena: 15 990 korun
  • Kapacita: 9 kilogramů
  • Otáčky: 1 400 otáček za minutu
  • Hlučnost: 71 decibelů
  • Rozměry: 59,8 × 84,5 × 63,6 centimetrů
  • Spotřeba energie: 49 kilowatthodin za 100 cyklů praní
  • Počet programů: 14
  • Plnění: Přední
  • Chytré funkce: ❌

LG FSR7A04WC

LG FSR7A04WC | Zdroj: Alza.cz

  • Cena: 16 890 korun
  • Kapacita: 10 kilogramů
  • Otáčky: 1 360 otáček za minutu
  • Hlučnost: 71 decibelů
  • Rozměry: 60 × 85 × 62 centimetrů
  • Spotřeba energie: 46 kilowatthodin za 100 cyklů praní
  • Počet programů: 14
  • Plnění: Přední
  • Chytré funkce: ✔️

SAMSUNG WD90DG6G94BKU4*

SAMSUNG WD90DG6G94BKU4 | Zdroj: Alza.cz

  • Cena: 17 990 korun
  • Kapacita: 9 kilogramů
  • Otáčky: 1 400 otáček za minutu
  • Hlučnost: 72 decibelů
  • Rozměry: 60 × 85 × 56 centimetrů
  • Spotřeba energie: 44 kilowatthodin za 100 cyklů praní
  • Počet programů: 25
  • Plnění: Přední
  • Chytré funkce: ✔️

*Součástí pračky je i sušička.

TIP: Nemáte doma místo pro dva spotřebiče? Pračka se sušičkou představuje praktické řešení. Počítejte však s tím, že kapacita sušení bývá nižší než kapacita praní. Hodí se tak spíš pro jednotlivce nebo páry.

TIP Jak vybrat rozměry pračky?

Ještě než si pračku koupíte, nezapomeňte si prvně rozmyslet, kam pračku umístíte. Pračku můžete umístit do koupelny, kuchyně, technické místnosti ale i chodby. Musí se vám však domů vejít.

Vždy si proto vybraný prostor pečlivě změřte. Počítejte také s rezervou pro přívodní hadice a pohodlné otevírání dvířek. Nezapomeňte změřit i dveře do místnosti a bytu, ne vždy jimi totiž pračka projde.

Na co si dát pozor?

  • změřte šířku, hloubku i výšku prostoru
  • počítejte s rezervou několik centimetrů za pračkou kvůli hadicím
  • u předního plnění počítejte s místem pro otevření dvířek
  • na místa s hloubkou do 50 centimetrů vybírejte slim modely
  • pokud nemáte dostatek prostoru před pračkou, zvažte vrchní plnění
  • pračku umístěte na rovnou a pevnou podlahu

Standardní pračky mají šířku zpravidla okolo 60 centimetrů a hloubku přes 50 centimetrů. Pokud ale už teď víte, že padesát centimetrů je moc, poohlédněte se po slim modelech. Ty mívají hloubku okolo 40 centimetrů a představují tak ideální řešení do užších prostor.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Luxus na pískovišti i nedostatkové zboží: Kolik stály kultovní hračky a jakou mají hodnotu dnes?

Kdo neměl ikonickou sklápěčku Tatra doma, mohl si s ní pohrát aspoň ve školce.

Mončičák, Tatra, Merkur nebo céčka. Některé hračky byly za pár korun, jiné představovaly citelný zásah do rodinného rozpočtu a další se sháněly jen obtížně. Průměrná mzda v polovině 80. let byla...

KVÍZ: Nákupy v devadesátkách: Pamatujete si první hypermarkety a éru katalogového nakupování?

Ilustrační snímek

Devadesátá léta nepřinesla jen nové televize, mobily a hudbu. Změnil se i způsob, jakým Češi nakupovali. Objevily se první supermarkety a hypermarkety, katalogové nakupování, teleshopping,...

Riskantní evropská hra s plynem. Co mohou způsobit rekordně nízké zásoby v Unii

Premium
Moderní tanker. Rudolf Samojlovič na zkapalněný plyn (LNG) postavený v roce...

V Bruselu vyvolala ta zpráva významné pozdvižení. Když se 300 metrů dlouhé ruské plavidlo Rudolf Samojlovič, pojmenované podle polárního badatele, vydalo k opravě do suchého doku v moderní dánské...

Do Česka dorazily silné bouřky. Několik míst na jihu Moravy se ocitlo bez elektřiny

Jihočeský lovec bouřek a fotograf Josef Vyšata a jeho práce. (2.7.2026)

Do Čech přišly silné deště a bouřky. Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) upozornili odpoledne na intenzivní bouřku v okolí Jihlavy. Ta způsobila zastavení provozu vlaků kvůli...

Fixace jako nejlepší pojistka cen energií. E.ON přichází s novou nabídkou

Válka na Ukrajině (a v rámci sankcí proti Rusku utlumení dodávek jeho plynu a...

Během letních měsíců došlo v případě některých dodavatelů energií k mírnému zdražení nově nabízených fixovaných produktů, zatímco ceny běžných tarifů na dobu neurčitou zůstávají stabilní. Energetická...

Kupujete novou pračku? Pračky Bosch i LG bodují v hodnocení, na co si dát pozor

CANDY RO4 274DWMS7/1-S RapidÓ | Zdroj: Alza.cz

Bez automatické pračky si dnes život představí málokdo. Výrobci jako Bosch, LG či Samsung nabízejí stovky modelů. Přinášíme srovnání nejlépe hodnocených praček od 7 do 20 tisíc korun a rady, jak...

21. srpna 2026

Fixujte cenu energií, v lednu už může být pozdě, upozorňuje energetik

Premium
Jiří Matoušek, člen správní rady společnosti Centropol

Spotřebitel žádné dramatické zvyšování cen energií na trhu momentálně nevidí. „To ale nemusí trvat věčně,“ upozorňuje v rozhovoru Jiří Matoušek, člen správní rady Centropol Energy. Dokud je to možné,...

21. srpna 2026

Do Česka dorazily silné bouřky. Několik míst na jihu Moravy se ocitlo bez elektřiny

Jihočeský lovec bouřek a fotograf Josef Vyšata a jeho práce. (2.7.2026)

Do Čech přišly silné deště a bouřky. Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) upozornili odpoledne na intenzivní bouřku v okolí Jihlavy. Ta způsobila zastavení provozu vlaků kvůli...

20. srpna 2026  16:24,  aktualizováno 

Fotovoltaika na rodinný dům: jak vybrat panely a spočítat návratnost

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Představa energetické soběstačnosti a nižších účtů za elektřinu láká stále více majitelů rodinných domů. Cesta od prvotního nápadu k okamžiku, kdy ze střídače do sítě začne proudit první vyrobená...

20. srpna 2026  20:20

Elektřina a plyn doma: jak vybrat dodavatele a co dělat při výpadku

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Elektřina a plyn se staly nepostradatelnou součástí našeho moderního života a pohání všechny aspekty našich každodenních činností. Nicméně existují situace, kdy může dojít k výpadkům proudu v...

20. srpna 2026  20:16

Naše babičky ho milovaly. Zapomenutý strom dává kila sladkých plodů a zažívá velký comeback

Muchovník

Na jaře se obsype bílými květy, v létě nabídne tmavé sladké plody a na podzim se zbarví do červených a oranžových odstínů. Muchovník, známý také jako indiánská borůvka, se znovu dostává do hledáčku...

20. srpna 2026  15:20

Zahraniční supermarket vyhodil samoobslužné pokladny, sází na lidskou vřelost. Co na to Češi?

Supermarket Tesco v libereckém obchodním centru Forum navýšil počet moderních...

Někteří na nich oceňují možnost nákupu bez mluvení, pro jiné je interakce s prodávajícími třešinkou na celém nákupu. Samoobslužné pokladny jsou tématem, které budí vášně. Zatímco v zahraničí se do...

20. srpna 2026  11:45

Energie mohou do konce roku zdražit. Velký skok cen ale analytici nečekají

ilustrační snímek

Ceny energií podle analytiků ve zbytku roku pravděpodobně porostou. Rizikový je hlavně plyn, neboť jeho cenu negativně ovlivňuje pomalé doplňování zásobníků v Evropě a také nejistý vývoj na Blízkém...

20. srpna 2026  11:14

Otevírací doba obchodů v době svátků v roce 2026

Ilustrační snímek

Otevírací doba v obchodech se řídí zákonem, který nařizuje, že obchody s plochou nad 200 čtverečních metrů musí mít zavřeno během některých svátků. V České republice slavíme celkem sedm státních...

20. srpna 2026  9:34

Děti je milují, uvnitř může být olovo. Pozor na oblíbené mačkací knedlíčky

Mačkací hračky se staly hitem mezi dětmi. U některých padělků ale mohou chybět...

Mačkací knedlíčky se letos staly jedním z hitů mezi dětskými hračkami. Jenže spolu s originály se na trhu objevilo množství levných napodobenin. Americká Komise pro bezpečnost spotřebitelských...

20. srpna 2026  8:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Z této brigády si můžete odnést 90 tisíc měsíčně. Má to ale háček, říká Pohlreich

ilustrační snímek

Každý, kdo pracuje v gastronomii, už určitě slyšel o výdělcích v zahraničí. Ve Švýcarsku si takhle můžete přijít minimálně na 90 tisíc korun měsíčně i na pomocných pozicích. Známý šéfkuchař Zdeněk...

20. srpna 2026

Fixace jako nejlepší pojistka cen energií. E.ON přichází s novou nabídkou

Válka na Ukrajině (a v rámci sankcí proti Rusku utlumení dodávek jeho plynu a...

Během letních měsíců došlo v případě některých dodavatelů energií k mírnému zdražení nově nabízených fixovaných produktů, zatímco ceny běžných tarifů na dobu neurčitou zůstávají stabilní. Energetická...

19. srpna 2026  16:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.