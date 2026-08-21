Málokdo si dokáže představit život bez automatické pračky. Pere několikrát týdně, šetří čas i námahu a díky moderním technologiím zvládne pečovat i o sportovní vybavení, jemné tkaniny nebo ložní prádlo.
Když ale přijde řeč na výběr nové pračky, mnoho lidí neví, kde začít. Z široké nabídky si musíte vybrat tu, která vám bude vyhovovat kapacitou bubnu, rozměry přesně zapadne a nedáte za ni měsíční výplatu.
Rozdíly však zdaleka nenajdeme jen ve výbavě. Pračky se liší i hlučností, počtem programů nebo možností ovládání pomocí mobilního telefonu. Jak tedy vybrat pračku, na co si dát při nákupu pozor a které modely si zákazníci nejvíce chválí?
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Obsah
Podle čeho a jak vybrat pračku?
Pračka patří mezi spotřebiče, které by nám měly sloužit roky. Při výběru bychom se proto neměli řídit jen pořizovací cenou. Jinou pračku ocení student, jinou pár v důchodovém věku a jinou rodina se čtyřmi dětmi, která pere prakticky každý den.
Před nákupem si nejdřív promyslete, kolik prostoru máte k dispozici a jak často budete prát. Pračku si kupte až tehdy, když si budete jistí, že se vám do domácnosti vejde a jaké najde využití.
Na co byste neměli při výběru pračky zapomenout?
- Kapacita bubnu – párům postačí 6 kilogramů, rodiny ocení 8 a více
- Energetická třída – u modelů s energetickou třídu A můžete ušetřit
- Počet otáček – standardem je 1 200 až 1 400 otáček za minutu
- Rozměry pračky – do užších prostor zvolte slim modely
- Parní programy – zabraňují pomačkání a usnadňují žehlení
- Smart funkce – můžete pračku ovládat přes mobilní aplikaci
- Hlučnost – vybírejte modely s hlučností okolo 70 decibelů
Důležitou roli hrají také parní programy, hlučnost nebo chytré funkce, které mohou každodenní praní výrazně usnadnit.
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Tip Spotřebitele
Pokud máte malou koupelnu nebo hledáte pračku do garsonky, zaměřte se na slim pračky. Oproti klasickým pračkám nabízejí menší hloubku a ušetří vám tak i přes deset centimetrů prostoru, aniž byste museli slevit ze svých požadavků na výbavu nebo kapacitu bubnu.
Je lepší pračka s vrchním nebo předním plněním?
Neexistuje žádné univerzální pravidlo, které by říkalo, zda je lepší pračka s vrchním plněním nebo pračka s předním plněním. Které plnění zvolíte, závisí především na velikosti prostoru a osobních preferencích.
|Přední plnění
|Vrchní plnění
|větší výběr modelů
|vhodné do úzkých prostor
|vyšší kapacita bubnu
|není nutné se tolik ohýbat
|možnost umístění pod pracovní desku
|menší nároky na šířku prostoru
|často více funkcí a smart technologií
|zpravidla nižší kapacita bubnu
|vyžaduje prostor pro otevření dvířek
|menší nabídka modelů
Nevíte si rady? Pračku s předním plněním zvolte tehdy, pokud na ni plánujete postavit další spotřebič, například sušičku, nebo ji budete umisťovat pod kuchyňskou linku či pracovní desku. Navíc má tu výhodu, že si můžete vybrat z širší nabídky modelů.
Vrchem plněné pračky oceníte pro změnu tehdy, pokud vás omrzelo neustále ohýbání zad. Díky menší šířce se vejdou i do užších prostor, kde není dostatek prostoru pro otevírání předních dvířek. Před nákupem si ale vždy prvně ověřte, že nad pračkou budete mít dostatek místa.
TOP 5 Automatické pračky
|Model
|Cena
|Kapacita
|Otáčky
|Hlučnost
|BOSCH WGG244Z3BY Serie 6
|15 990 Kč
|9 kg
|1 400 ot./min.
|71 dB
|BOSCH WGG242Z2CS Serie 6
|13 990 Kč
|9 kg
|1 200 ot./min.
|71 dB
|LG FSR7A04WC
|16 890 Kč
|10 kg
|1 360 ot./min.
|71 dB
|CANDY RO4 274DWMS7/1-S RapidÓ
|6 999 Kč
|7 kg
|1 151 ot./min.
|74 dB
|LG FA2S8V3GN3W
|9 990 Kč
|8,5 kg
|1 160 ot./min.
|71 dB
Přehled nejlepších 5 automatických praček jsme sestavili na základě zákazníky nejlépe hodnocených praček z Alza.cz. Pračky jsme vybírali napříč různými cenovými kategoriemi. Všechny pračky získaly hodnocení v rozmezí 4,7 až 5,0 z celkem 5 hvězdiček.
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Pračky do 7 000 korun
Hledáte cenově dostupnou pračku do bytu? V kategorii do sedmi tisíc korun najdete pračky s úsporným provozem, dostatkem programů a v mnoha případech dokonce i se smart funkcemi.
AMICA PPF 71215 BW
- Cena: 6 199 korun
- Kapacita: 7 kilogramů
- Otáčky: 1 200 otáček za minutu
- Hlučnost: 76 decibelů
- Rozměry: 60 × 84,7 × 43 centimetrů
- Spotřeba energie: 44,8 kilowatthodin za 100 cyklů praní
- Počet programů: 15
- Plnění: Přední
- Chytré funkce: ❌
WHIRLPOOL TDLR 6240SS EU/N
- Cena: 6 990 korun
- Kapacita: 6 kilogramů
- Otáčky: 1 200 otáček za minutu
- Hlučnost: 76 decibelů
- Rozměry: 40 × 90 × 60 centimetrů
- Spotřeba energie: 56 kilowatthodin za 100 cyklů praní
- Počet programů: 12
- Plnění: Vrchní
- Chytré funkce: ❌
CANDY RO4 274DWMS7/1-S RapidÓ
- Cena: 6 999 korun
- Kapacita: 7 kilogramů
- Otáčky: 1 151 otáček za minutu
- Hlučnost: 74 decibelů
- Rozměry: 60 × 85 × 45 centimetrů
- Spotřeba energie: 38 kilowatthodin za 100 cyklů praní
- Počet programů: 16
- Plnění: Přední
- Chytré funkce: ✔️
Pračky do 10 000 korun
Pračky do deseti tisíc korun patří dlouhodobě k nejoblíbenějším na trhu. Nabízí skvělý poměr ceny a výkonu a bez problémů si si poradí i u rodiny s dětmi. Kromě úsporného provozu můžete počítat s větší kapacitou bubnu, parními programy nebo moderními smart funkcemi.
SAMSUNG WW80CGC04DABLE
- Cena: 8 990 korun
- Kapacita: 8 kilogramů
- Otáčky: 1 400 otáček za minutu
- Hlučnost: 72 decibelů
- Rozměry: 60 × 85 × 63,5 centimetrů
- Spotřeba energie: 47 kilowatthodin za 100 cyklů praní
- Počet programů: 14
- Plnění: Přední
- Chytré funkce: ✔️
ELECTROLUX 600 SensiCare EWS6426WC
- Cena: 9 989 korun
- Kapacita: 6 kilogramů
- Otáčky: 1 200 otáček za minutu
- Hlučnost: 74 decibelů
- Rozměry: 59,5 × 84,3 × 37,8 centimetrů
- Spotřeba energie: 42 kilowatthodin za 100 cyklů praní
- Počet programů: 14
- Plnění: Přední
- Chytré funkce: ❌
LG FA2S8V3GN3W
- Cena: 9 990 korun
- Kapacita: 8,5 kilogramů
- Otáčky: 1 160 otáček za minutu
- Hlučnost: 71 decibelů
- Rozměry: 60 × 85 × 53,5 centimetrů
- Spotřeba energie: 48 kilowatthodin za 100 cyklů praní
- Počet programů: 12
- Plnění: Přední
- Chytré funkce: ✔️
TIP: Chytré pračky můžete propojit s mobilním telefonem. Mobilní aplikace vám umožní sledovat zbývající čas praní, stáhnout další programy nebo vás upozorní na dokončení pracího cyklu.
Pračky do 15 000 korun
Pokud perete často a chcete investovat do kvalitnějšího spotřebiče, vyplatí se poohlédnout po pračce v rozmezí od 10 do 15 tisíc korun. Tyto pračky obvykle nabízejí větší kapacitu, tišší chod i modernější funkce. Zároveň potěší rodiny s dětmi, které perou prakticky každý den.
BEKO B3WFU4741WWG
- Cena: 10 490 korun
- Kapacita: 7 kilogramů
- Otáčky: 1 400 otáček za minutu
- Hlučnost: 76 decibelů
- Rozměry: 60 × 84,5 × 49,6 centimetrů
- Spotřeba energie: 44 kilowatthodin za 100 cyklů praní
- Počet programů: 15
- Plnění: Přední
- Chytré funkce: ❌
LG FA49V5VW1W
- Cena: 13 490 korun
- Kapacita: 9 kilogramů
- Otáčky: 1 400 otáček za minutu
- Hlučnost: 71 decibelů
- Rozměry: 60 × 85 × 62 centimetrů
- Spotřeba energie: 50 kilowatthodin za 100 cyklů praní
- Počet programů: 14
- Plnění: Přední
- Chytré funkce: ✔️
BOSCH WGG242Z2CS Serie 6
- Cena: 13 990 korun
- Kapacita: 9 kilogramů
- Otáčky: 1 200 otáček za minutu
- Hlučnost: 71 decibelů
- Rozměry: 59,8 × 84,5 × 63,6 centimetrů
- Spotřeba energie: 49 kilowatthodin za 100 cyklů praní
- Počet programů: 14
- Plnění: Přední
- Chytré funkce: ❌
Pračky do 20 000 korun
V kategorii do dvaceti tisíc korun už najdete prémiové modely, které uspokojí i náročnější uživatele. Nabízejí velkou kapacitu bubnu, pokročilé funkce a často také možnost propojení s mobilním telefonem.
BOSCH WGG244Z3BY Serie 6
- Cena: 15 990 korun
- Kapacita: 9 kilogramů
- Otáčky: 1 400 otáček za minutu
- Hlučnost: 71 decibelů
- Rozměry: 59,8 × 84,5 × 63,6 centimetrů
- Spotřeba energie: 49 kilowatthodin za 100 cyklů praní
- Počet programů: 14
- Plnění: Přední
- Chytré funkce: ❌
LG FSR7A04WC
- Cena: 16 890 korun
- Kapacita: 10 kilogramů
- Otáčky: 1 360 otáček za minutu
- Hlučnost: 71 decibelů
- Rozměry: 60 × 85 × 62 centimetrů
- Spotřeba energie: 46 kilowatthodin za 100 cyklů praní
- Počet programů: 14
- Plnění: Přední
- Chytré funkce: ✔️
SAMSUNG WD90DG6G94BKU4*
- Cena: 17 990 korun
- Kapacita: 9 kilogramů
- Otáčky: 1 400 otáček za minutu
- Hlučnost: 72 decibelů
- Rozměry: 60 × 85 × 56 centimetrů
- Spotřeba energie: 44 kilowatthodin za 100 cyklů praní
- Počet programů: 25
- Plnění: Přední
- Chytré funkce: ✔️
*Součástí pračky je i sušička.
TIP: Nemáte doma místo pro dva spotřebiče? Pračka se sušičkou představuje praktické řešení. Počítejte však s tím, že kapacita sušení bývá nižší než kapacita praní. Hodí se tak spíš pro jednotlivce nebo páry.
TIP Jak vybrat rozměry pračky?
Ještě než si pračku koupíte, nezapomeňte si prvně rozmyslet, kam pračku umístíte. Pračku můžete umístit do koupelny, kuchyně, technické místnosti ale i chodby. Musí se vám však domů vejít.
Vždy si proto vybraný prostor pečlivě změřte. Počítejte také s rezervou pro přívodní hadice a pohodlné otevírání dvířek. Nezapomeňte změřit i dveře do místnosti a bytu, ne vždy jimi totiž pračka projde.
Na co si dát pozor?
- změřte šířku, hloubku i výšku prostoru
- počítejte s rezervou několik centimetrů za pračkou kvůli hadicím
- u předního plnění počítejte s místem pro otevření dvířek
- na místa s hloubkou do 50 centimetrů vybírejte slim modely
- pokud nemáte dostatek prostoru před pračkou, zvažte vrchní plnění
- pračku umístěte na rovnou a pevnou podlahu
Standardní pračky mají šířku zpravidla okolo 60 centimetrů a hloubku přes 50 centimetrů. Pokud ale už teď víte, že padesát centimetrů je moc, poohlédněte se po slim modelech. Ty mívají hloubku okolo 40 centimetrů a představují tak ideální řešení do užších prostor.