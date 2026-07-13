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Kupujete na gril krásné růžové maso? Právě proto máte na talíři tuhou podrážku

Autor:
  15:20
Řezník v obchodě v polském městě Gdyně aranžuje hovězí maso.

Řezník v obchodě v polském městě Gdyně aranžuje hovězí maso. | foto: Matej LeskovsekReuters

Hledáte v obchodě dokonale libové, růžové maso bez kapky tuku? Pro letní grilování je to ta nejspolehlivější cesta ke zklamání. Zjistěte, proč jsou zdánlivé vady krásy ve skutečnosti zárukou té nejšťavnatější krkovice či steaku.

Obsah

U masa na gril zapomeňte na dokonale růžovou

Většina zákazníků hledá v obchodě maso, které je dokonale libové, má jednolitou růžovou či světle červenou barvu a v balíčku kolem něj není ani kapka tekutiny. Pro účely rychlého grilování je však tento reflex tou nejspolehlivější cestou ke zklamání.

Perfektně očištěné maso bez kousku tuku sice vypadá lákavě na talíři při dietě, ale na rozpáleném roštu ztrácí svou jedinou obranu proti vysušení. Vysoké teploty na grilu vyžadují, aby maso mělo vnitřní hydrataci a ochranu. Pokud v něm chybí tuk, voda se během několika desítek vteřin odpaří a zbude jen tuhá svalová vláknina. Při nákupu na grilování proto musíte změnit optiku. Hledáme vrstvy, strukturu a specifické vady krásy, které jsou ve skutečnosti známkou té nejvyšší kvality.

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Tajemství mramorování Tuk nese chuť a šťávu

Pokud si z tohoto článku máte odnést jedinou radu, pak je to tato: hledejte vnitrosvalový tuk. V řeznické terminologii se tomuto jevu říká mramorování, protože jemné bílé nitky proplétající se červeným svalem připomínají strukturu mramorového kamene.

Proč je mramorování zásadní?

  • Ochrana před vysušením: Jakmile položíte maso na rozpálený gril, tento vnitrosvalový tuk se začne pomalu rozpouštět. Tím maso v podstatě promazává zevnitř a brání úniku přirozené šťávy.
  • Nosič chuti: Čistá svalovina chutná víceméně u všech zvířat podobně. To, co dává hovězímu nebo vepřovému jeho specifickou, plnou a bohatou chuť, jsou aromatické látky vázané právě na tuk.
  • Křehkost výsledku: Rozpuštěný tuk narušuje pevná svalová vlákna. Výsledný steak nebo krkovička se pak na jazyku doslova rozpadají.

Cílem je najít maso, které je hustě protkáno drobnými bílými tečkami a linkami. Velké kusy povrchového tuku sice můžete před grilováním částečně seříznout, ale vnitřní mramorování je nenahraditelné.

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Smyslový test u pultu: Barva, omak a vůně

Když stojíte před řezníkem, nenechte se odbýt prvním kusem, který vezme do ruky. Použijte své smysly, abyste odhalili, v jaké kondici maso skutečně je.

Barva mluví o stáří a zrání

  • Hovězí maso: Příliš světlá, jasně červená barva značí mladé zvíře, které však často nestihlo nasbírat dostatek chuti, nebo maso, které neprošlo procesem zrání. Kvalitní hovězí na gril by mělo mít tmavší, sytě červenou až purpurovou barvu. Pokud jsou okraje mírně oschlé (ale ne lepkavé), je to známka suchého zrání, což je pro grilování ideální stav.
  • Vepřové maso: Hledejte sytě růžovou barvu. Vyhněte se bledým, našedlým kusům, ze kterých viditelně vytéká voda – jde o vadu masa známou jako PSE (bledé, měkké, vodnaté), které na grilu okamžitě ztvrdne.

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Textura a pevnost

Pokud kupujete maso balené, nebo vám řezník dovolí si na něj přes mikrotenový sáček sáhnout, otestujte jeho pružnost. Když do masa jemně zatlačíte prstem, důlek by se neměl okamžitě vyrovnat jako guma, ale měl by v něm chvíli zůstat otisk. To značí, že svalová vlákna jsou již křehká a uvolněná. Maso, které pruží jako tenisový míček, bude na grilu tuhé.

Přehled partií: Co vybrat pro rychlou úpravu

Ne každý sval na zvířeti je stvořen pro žár dřevěného uhlí. Svaly, které zvíře za života nejvíce namáhalo (krk, kližka, plec), obsahují hodně kolagenu a vyžadují dlouhé pečení nebo dušení. Na gril potřebujeme partie, které odpočívaly.

Druh masaPartieProč se hodí na grilIdeální tloušťka řezu
HovězíVysoký roštěnec (Rib Eye)Nejlepší poměr tuku a masa, extrémně šťavnatý díky tukovému oku.3,5–4 cm
HovězíNízký roštěnec (Striploin)Libovější než vysoký roštěnec, ale stále skvěle mramorovaný s tukovým krytím na okraji.3 cm
HovězíOponka (Skirt steak) / Pupek (Flank)Intenzivní hovězí chuť, hrubší vlákna, která skvěle drží marinádu.Celý kus vcelku
VepřovéKrkoviceAbsolutní král českého grilu. Vysoký podíl vnitřního tuku odpustí i drobné chyby při pečení.2,5 cm
VepřovéKotleta (s kostí)Libovější volba, kost pomáhá udržet šťavnatost a dodává chuť.3 cm
DrůbežíKuřecí stehna (vykoštěná)Na rozdíl od prsou nevyschnou, podkožní tuk je přirozeně chrání před žárem.Vcelku s kůží

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  • Nejlepší na gril je svíčková.

Hovězí svíčková je nejvznešenější a nejdražší sval, ale na grilu často pohoří. Je totiž extrémně libová. Chybí jí vnitřní tuk, takže pokud ji netrefíte přesně na vteřinu (ideálně medium rare), bude suchá a bez chuti. Na grilu ji mnohem snadněji porazí levnější vysoký roštěnec, který má díky tuku daleko více chuti.

  • Čerstvost je nejdůležitější, maso musí být včera poražené.

U hovězího masa je toto největší omyl. Čerstvě poražené hovězí maso je vlivem posmrtného ztuhnutí absolutně nepoživatelné a na grilu by připomínalo podrážku. Hovězí potřebuje čas. Musí zrát minimálně 14 až 21 dní, aby enzymy přirozeně zkřehčily svalová vlákna. U řezníka se proto vždy ptejte po délce zrání.

  • Bílý tuk na okraji je potřeba odříznout.

Pokud před položením na gril odříznete veškerý okrajový tuk z kotlety nebo roštěnce, připravujete se o to nejlepší. Tento tuk se na grilu začne škvařit, stéká po mase a vytváří křupavou kůrku. Pokud ho vyloženě nechcete jíst, odřízněte ho až na talíři, ale během tepelné úpravy ho na mase nechte.

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  • „Jak dlouho a jakým způsobem toto hovězí zrálo?“ Pokud řezník nezná odpověď, nebo vám řekne, že maso je „čerstvé z včerejšího závozu“, raději zvolte vepřovou krkovici.
  • „Můžete mi tento kus ukrojit přímo z bloku na požadovanou tloušťku?“ Předem nakrájené plátky v miskách bývají často příliš tenké (kolem 1 cm). Na gril potřebujete flákotu silnou alespoň na dva až tři prsty, jinak ji uvnitř nestihnete nechat růžovou, zatímco na povrchu už bude hotová.
  • „Z jakého plemene toto maso pochází?“ U hovězího hledejte masná plemena jako Angus, Hereford nebo Charolais. U vepřového je skvělou volbou tradiční české plemeno Přeštické prase, které má přirozeně vyšší podíl vnitrosvalového tuku a jeho sádlo fantasticky voní.
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