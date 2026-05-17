Kupujete levný univerzální substrát? Okrádáte se o chuť rajčat i o vlastní peníze

  15:20
Mnoho zahrádkářů investuje do drahých sazenic, aby pak jejich úsilí ztroskotalo na nákupu nejlevnějšího univerzálního substrátu. Vodnatá rajčata, kyselé jahody a zbytečně vyhozené peníze jsou přímým důsledkem podvyživené půdy. Zjistěte, proč se na hlíně nevyplatí šetřit dříve, než bude pozdě.

Tyčková, nebo keříková? Tyčková rajčata mají jeden výhon, který potřebuje zpevnění – buď rovnou, nebo spirálovitou oporu. | foto: Depositphotos

Obsah

Co je doopravdy univerzální substrát?

V zahradních centrech je regál s univerzálním zahradnickým substrátem vždy tím nejplnějším. Prodejci sází na pohodlnost zákazníka: jeden pytel pro všechno, od pelargonií po cukety, navíc za lákavou cenu. Jenže tato úspora je pro peněženku jen zdánlivá. Univerzál rostlinu pouze udrží při životě, rozhodně ji nepodpoří v maximálním růstu a chuti.

Univerzální substráty jsou většinou směsí světlé a tmavé rašeliny, která je upravena mletým vápencem na neutrální pH. Rašelina je sice skvělý transportér vody, ale sama o sobě neobsahuje téměř žádné živiny. Pokud do univerzálu zasadíte plodinu náročnou na minerály a specifické složení mikroflóry, jako jsou právě rajčata nebo jahody, rostlina začne okamžitě strádat. Výsledkem je sice zelený keřík, ale plod, který postrádá jakoukoliv hloubku chuti. Vyhodili jste tak peníze za drahou sadbu.

Proč rajčata v levné zemině hladoví a vy přicházíte o peníze?

Rajče je v rostlinné říši synonymem hladového konzumenta. Potřebuje obrovské množství draslíku pro tvorbu cukrů a vápníku pro pevnou buněčnou stěnu. Univerzální substrát má však velmi nízkou iontovou výměnnou kapacitu. To v praxi znamená, že nedokáže živiny dlouhodobě udržet. Rostlinu sice pohnojíte, ale při dalším zalití se většina minerálů odplaví pryč bez užitku.

  • Absence jílových částic: Univerzální směsi jíl téměř neobsahují. Jíl je přitom klíčový pro stabilitu pH a udržení mikroživin, které dodávají rajčatům jejich typické aroma.
  • Nedostatek vápníku: Zatímco vápence je v substrátu dost na úpravu kyselosti, pro výživu plodů je často v nevyhovující formě. Výsledkem je pak černá suchá hniloba plodů, kterou mnoho laiků mylně zaměňuje za plíseň a zbytečně utrácí za postřiky.

Zahrádkářská matematikaVyplatí se ušetřit pár korun za truhlík?

Pokud sáhnete po nejlevnějším univerzálním substrátu v akci, naplníte jeden metrový truhlík (objem cca 20 litrů) za zhruba za 13 korun. Když zvolíte špičkový, na míru namíchaný substrát plný živin a minerálů, bude vás stát asi 74 korun. Je 61 korun velký rozdíl? Stojí vám za risk, že celá úroda drahých sazenic bude kyselá, vodnatá nebo úplně zajde? Na hlíně nešetřete, pokud chcete skutečně chutnou úrodu.

Jahody a bojují o sladkost

U jahod je situace ještě kritičtější. Jahodník je původem lesní rostlina, která přirozeně prospívá v humózní, mírně kyselé půdě bohaté na organický odpad. Univerzální substrát je pro jahody příliš lehký a extrémně rychle vysychá.

Když jahoda pocítí byť jen krátkodobý nedostatek vody nebo výkyv v dostupnosti živin, což se v čistě rašelinových substrátech děje neustále, přepne do úsporného režimu. Místo investice do fruktózy a aromatických látek se soustředí na holé přežití. Plod pak sice zčervená, ale jeho chuť je fádní, v horším případě trpká. Pro sladkou chuť jahod je nezbytná stabilní vlhkost a přítomnost humusu.

Šetřit na univerzálním substrátu se nevyplácí. Kvalitní substrát poznáte po stisku

Srovnání nároků plodin a složení substrátů

Univerzální substrátSubstrát pro rajčata a paprikySubstrát pro jahody a drobné ovoce
SloženíPřevážně rašelinaRašelina + jíl + organický hnůjRašelina + kůrový humus + písek
Hodnota pH5,5–6,5 (neutrální)6,0–7,0 (mírně zásadité)5,0–6,0 (slabě kyselé)
Schopnost držet živinyNízká (nutné časté hnojení)Vysoká (díky podílu jílu)Střední (podpora humusu)
Dostupnost vápníkuNestabilníVysoká (prevence hniloby)Nízká až střední
Dopad na chuť úrodyMdlá a vodnatáPlná, sladko-kyseláIntenzivně sladká a aromatická
Finanční návratnostNízká (přeplatíte na hnojivech a ztratíte úrodu)Vysoká (bohatá sklizeň vrátí investici do sazenic)Vysoká (maximální sladkost za rozumnou cenu půdy)

Jak poznat kvalitní půdu a nenechat se napálit?

Při nákupu v hobbymarketech se nenechte zmást lákavými obrázky obřích plodů na obalech. Raději pečlivě čtěte složení. Kvalitní substrát poznáte podle tří klíčových faktorů:

  1. Struktura: Po rozbalení by zemina neměla připomínat prach nebo jen hromadu suchých vláken. Měla by být drobivá, s viditelnými kousky organické hmoty a měla by mít příjemnou zemitou vůni. Pokud zapáchá po hnilobě, proces fermentace nebyl dokončen a rostliny vám v ní uhynou.
  2. Obsah jílu a minerálů: Pokud je v popisu uveden bentonit nebo jílové minerály, máte vyhráno. Tyto složky fungují jako přirozený zásobník živin.
  3. Dlouhodobě působící hnojiva: Kvalitní substráty obsahují hnojiva s postupným uvolňováním, která rostlinu nevyčerpají během prvních dvou týdnů.

Srovnání cen Univerzál vs. speciál

Typ substrátuKonkrétní produkt (obchod)BaleníAkční cenaCena za 1 lCena za 1 kg
UniverzálníPenny Market (privátní značka)50 l32,90 Kč0,66 Kč1,88 Kč
UniverzálníHortulanus (Kaufland)50 l89,90 Kč1,80 Kč5,14 Kč
UniverzálníTesco (Clubcard cena)50 l89,90 Kč1,80 Kč5,14 Kč
Rajčata/PaprikySubstrát pro rajčata (Penny)40 l119,90 Kč3,00 Kč8,56 Kč
Rajčata/PaprikyAgro Substrát (specializovaný)45 l170,00 Kč3,78 Kč10,79 Kč
JahodyForestina pro jahody40 l114,90 Kč2,87 Kč8,21 Kč
JahodyAgro Substrát pro jahody50 l184,00 Kč

Ceny dle aktuálních nabídek srovnávače akčníceny.cz (květen 2026).

Co dělat, když už jste levný substrát koupili?

Pokud už máte skleník, záhony nebo truhlíky naplněné univerzální zeminou, nezoufejte. Sklizeň i investované peníze lze ještě zachránit, ale vyžaduje to okamžitý a aktivní zásah.

  • Přidejte kompost: To je nejdůležitější krok. Kompost dodá do mrtvé rašeliny život, mikroorganismy, které pomáhají rostlině efektivně přijímat živiny.
  • Využijte mykorhizní houby: Tyto prospěšné houby se prodávají v sáčcích a dokážou zvětšit plochu kořenového systému až stonásobně. Právě ony stojí za tou pravou lesní chutí jahod a vůní rajčat.
  • Doplňte minerály: Přidejte drcený čedič nebo vápnitý dolomit, abyste kompenzovali fatální nedostatek minerálů v čisté rašelině.
