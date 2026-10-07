Rozdíl nezačíná v mlékárně, ale už na farmě. Ekologický chov má stanovená jasná pravidla pro způsob ustájení, krmení, životní prostor a péči o zdraví. Chov přitom vychází z přirozených potřeb zvířat a klade důraz na to, aby nebyla přetěžována ani půda, na které farma hospodaří.
Co stojí za vyššími náklady na BIO?
V ekologickém zemědělství spolu úzce souvisí chov zvířat a hospodaření na půdě. Ekofarma například potřebuje více prostoru na jedno zvíře, musí hospodařit s půdou způsobem odpovídajícím ekologickému zemědělství a zajišťovat ekologické krmivo. Pravidla zároveň podporují využívání krmiv z vlastního hospodářství nebo regionu.
Méně mléka, více času na život.
Jedním z důvodů vyšší ceny je nižší dojivost. Ekologické farmy častěji volí tradiční plemena skotu, která dávají až o polovinu méně mléka než plemena šlechtěná na maximální produkci. Odměnou je odolnost: tradiční plemena bývají zdravější a často se dožívají dvakrát až třikrát vyššího věku. Farma tak z jedné krávy získá méně mléka, ale zvíře zůstává v chovu mnohem déle.
Pastva jako součást chovu.
Skot v ekologickém chovu má pravidelný přístup na pastvu, což si žádá víc práce i organizace. Pokud leží pastviny několik kilometrů od farmy, vyžaduje to čas, plánování a dostatek lidí. Pobyt zvířat venku je ale pro ekologický chov charakteristický a jeho náročnost se přirozeně promítá do nákladů.
Krmivo z blízkého okolí.
Ekologické farmy využívají krmivo vypěstované v ekologickém režimu, a to nejlépe z vlastního hospodářství nebo z regionu. Často jde i o BIO sóju, kterou už s úspěchem pěstují a zpracovávají farmy například na jižní Moravě. Krátká cesta krmiva od pole ke kravám znamená menší nároky na dopravu a jasnou znalost jeho původu i složení. Lokální produkce je ovšem obvykle nákladnější, což se odráží v ceně mléka.
To je důležité i z pohledu spotřebitele. Když si koupí bio mléko, nekupuje pouze mléko od krávy, která dostávala jiné krmivo. Kupuje produkt pocházející z celého systému ekologického hospodaření, který podléhá pravidlům a kontrolám.
Do výsledné ceny se promítá také menší intenzita produkce. Ekologické zemědělství není postavené na maximalizaci výnosu, ale na hospodaření, které respektuje přirozené podmínky zvířat a krajiny.
Připlatit si nebo ne?
Rozdíl v ceně běžného a BIO mléka nemusí být nijak vysoký. Přitom samotná cena není jediným rozhodujícím faktorem. Pokud si v obchodě vezmete BIO mléko, nepřiplácíte si pouze za logo zeleného lístku. Cena odráží způsob, jakým bylo mléko vyprodukováno: od krmení a podmínek chovu přes hospodaření na půdě až po kontrolovaný systém ekologické produkce. Rozhodnutí, zda si za BIO připlatit, je proto do značné míry otázkou toho, jaký způsob zemědělství chce spotřebitel svým nákupem podporovat.