Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kupujete hořčík v lékárně? Většina lidí vyhazuje peníze za formu, kterou tělo vůbec nevstřebá

Veronika Reicheltová
  15:20
Únava, svalové křeče nebo věčný stres. Jedním z doplňků stravy, který na tyto a další obtíže pomáhá, je magnesium. Přestože se může zdát, že je jedno, které tablety zvolíte, není to tak. Některé druhy hořčíkových doplňků nedokáže organismus efektivně využít.
Fotogalerie4

Není hořčík jako hořčík. Při výběru tohoto doplňku stravy hraje hlavní roli doprovodné složení látek, které napomáhají rozpustnosti a následnému vstřebávání. | foto: Profimedia.cz

Obsah

Jaké jsou druhy hořčíku?

Není hořčík jako hořčík. Při výběru tohoto doplňku stravy hraje hlavní roli doprovodné složení látek, které napomáhají rozpustnosti a následnému vstřebávání. Magnesium se totiž v doplňcích stravy nikdy nevyskytuje izolovaně, ale vždy se váže na jinou složku, která zásadně určuje jeho vlastnosti.

  • Anorganicky vázaný hořčík: Pro tělo je hůře stravitelný, tato forma magnesia je navázaná na anorganické sloučeniny jako jsou oxidy nebo uhličitany.
  • Organicky vázaný hořčík: Nejlépe stravitelná forma magnesia, která je navázaná na organické látky jako je kyselina citronová nebo aminokyseliny.
Ilustrační obrázek

V jaké formě je hořčík nejlepší?

Pokud chcete za své peníze maximum muziky, hledejte na obalech organické a chelátové vazby.

  • Jednou z nejlepších variant, kterou zvolit, je bisglycinát hořečnatý, který má uklidňující účinky a skvěle funguje proti stresu a pro lepší spánek.
  • Skvělou volbou je také citrát hořečnatý, který se výborně vstřebává a dodává energii, ve vyšších dávkách však může mít projímavé účinky.
  • Malát hořečnatý je ideální pro zvýšení energie, doporučuje se proto užívat během dne.
  • Naopak se obloukem vyhněte oxidu hořečnatému. Jeho vstřebatelnost se pohybuje kolem pouhých 4 až 5 %, takže většinu pilulky bez užitku vyloučíte. Může mít ve větším množství projímavé účinky.

Přehledné srovnání forem hořčíku

Který hořčík má nejlepší vstřebatelnost?
Forma hořčíkuVstřebatelnostNa co je nejlepší (účinky)Orientační cena
BisglycinátVynikajícíZklidnění, regenerace, spánek, proti stresuVyšší (350 – 600 Kč)
CitrátVelmi dobráRychlé doplnění hořčíku, svaly, proti zácpěStřední (200 – 400 Kč)
MalátVynikajícíChronická únava, dodání energie, ranní užíváníStřední (300 – 500 Kč)
TreonátVelmi dobráPodpora mozku, soustředění, paměť, nervyVysoká (500 – 800 Kč)
OxidVelmi nízkáMaximálně jako akutní antacidum na pálení žáhyNízká (80 – 150 Kč)

Jaké jsou příznaky, když chybí hořčík?

Nedostatek hořčíku (hypomagnezémie) o sobě dává vědět nenápadně, ale vytrvale.

  • Mezi nejčastější varovné signály patří nepříjemné svalové křeče (zejména v lýtkách během noci) a svalové záškuby, například v oblasti očních víček. Dále také brnění končetin nebo mravenčení.
  • Dlouhodobý deficit se projevuje permanentní únavou, podrážděností, úzkostmi, poruchami spánku a neschopností se soustředit.
  • Pokud na sobě pozorujete také časté bolesti hlavy, bušení srdce nebo neovladatelnou chuť na čokoládu, vaše tělo vám pravděpodobně dává jasné znamení, že by bylo vhodné zvýšit příjem hořčíku.
Ilustrační snímek

Co jíst, když chybí hořčík?

Než začnete situaci zachraňovat pilulkami, zaměřte se na svůj jídelníček. Příroda nabízí celou řadu potravin, které jsou na hořčík doslova nabité.

  • Mezi nejbohatší zdroje patří listová zelenina (zejména špenát a kapusta), ořechy a semínka (dýňová, lněná, mandle, kešu) a celozrnné výrobky.
  • Skvělým a chutným zdrojem je také kvalitní hořká čokoláda s vysokým obsahem kakaa (nad 70 %) nebo luštěniny jako čočka a cizrna.
  • Nezapomínejte ani na minerální vody s vyšším obsahem magnesia, které mohou denní příjem příjemně podpořit.

Hořčíkový olej

Jednou z variant, jak dodat tělu chybějící magnesium, je formou hořčíkového oleje.

  • Jedná se o vysoce koncentrovaný roztok čisté hořčíkové soli, případně dalších variant například s levandulovým olejem.
  • Aplikuje se lokálně na pokožku. Vstřebává se přímo do tkání a přináší okamžitou úlevu svalům.
  • Po aplikaci se může objevit jemné brnění, mravenčení či lehké zčervenání pokožky. Jedná se o normální reakci, která značí aktivní vstřebávání minerálu.

Jaký hořčík užívat v těhotenství?

V těhotenství spotřeba hořčíku dramaticky roste, protože je nezbytný pro správný vývoj plodu, stavbu kostí a fungování placenty. Nedostatek může způsobit tvrdnutí břicha nebo předčasné děložní stahy.

  • Pro nastávající maminky je často doporučovaný laktát hořečnatý (Magnesii lactici), který pomáhá na křeče a těhotenské obtíže.
  • Často využívaný je i citrát, u něj je však třeba hlídat dávkování kvůli možnému projímavému efektu.
  • Užívání magnesia v těhotenství (zejména ve třetím trimestru) je ale vždy ideální zkonzultovat s ošetřujícím gynekologem.
V těhotenství některým ženám otékají nejen nohy. Jak na odvodnění v...

Jak doplnit magnesium u dětí?

Dětský organismus potřebuje hořčík pro správný růst, zdravé zuby a klidnou nervovou soustavu. Pokud je dítě hyperaktivní, špatně spí nebo si stěžuje na „růstové bolesti“ nohou, může jít o deficit magnesia.

  • U dětí se vyhněte polykání velkých tablet a vsaďte raději na tekuté formy (sirupy), rozpustné prášky s příjemnou ovocnou příchutí nebo želatinové bonbony.
  • Výbornou alternativou jsou také hořčíkové koupele s použitím Epsomské soli (síranu hořečnatého). Hořčík se v tomto případě vstřebává kůží, což je pro děti velmi příjemný a relaxační způsob doplnění tohoto klíčového minerálu před spaním.
Jaký hořčík je nejlepší pro děti?
Forma podáníNejčastější chemická forma v produktuVstřebatelnost a snášenlivostVýhody a nevýhody pro dětiOrientační cena
Tekutá forma (sirupy / kapky)Citrát hořečnatý / BisglycinátVelmi dobrá až vynikající+ Snadné dávkování, rychlý účinek

- Někdy horší chuť, nutné maskovat v džusu		250 – 450 Kč
Želatinové bonbony (gummies)Citrát / Gluconát (pozor na levný Oxid)Střední až velmi dobrá (podle složení)+ Děti je milují a berou je jako odměnu

- Často obsahují cukr, riziko, že je sní tajně celé		200 – 350 Kč
Rozpustný prášek (šumáky/strips)Citrát hořečnatýVelmi dobrá+ Zábavná forma šumivého nápoje, hydratace

- Umělá sladidla nebo barviva v levných verzích		150 – 300 Kč
Koupel (Epsomská sůl)Síran hořečnatý (Magnesium sulfát)Dobrá (vstřebává se transdermálně přes kůži)+ Extrémně uklidňující rituál před spaním, bez zátěže břicha

- Nelze přesně změřit, kolik tělo reálně vstřebá		80 – 200 Kč (za kg soli)
Vstoupit do diskuse
Témata: hořčík, peníze, sůl

Nejčtenější

Zinek zastavuje vypadávání vlasů. Lékaři radí, kdy ho brát

Zinek se v těle vstřebává podle toho, kdy a s čím ho užíváte.

Zinek patří mezi nejčastěji užívané minerály kvůli imunitě, pleti, vlasům i regeneraci. Mnoho lidí ale neví, že účinek tohoto doplňku stravy může výrazně ovlivnit nejen dávka, ale i kombinace s...

Chtěli jen nakrájet narozeninový dort. Restaurace jim naúčtovala 2500 korun

Poplatek za nakrájení dortu? Účtenka z Beverly Hills rozjela bouřlivou debatu...

Když si lidé přinesou do restaurace vlastní narozeninový dort, čekají maximálně svíčky nebo talířky navíc. Skupinu hostů v luxusní restauraci v Beverly Hills ale po večeři čekal šok při pohledu na...

Ukrajinský řetězec míří do Česka. Otevře v Praze, prvních 100 lidí dostane dárek

ilustrační snímek

Na český trh vstupuje ukrajinský řetězec Best Market. První prodejnu v hlavním městě otevře už v sobotu 6. června. Kromě širokého výběru východoevropských potravin, se zákazníky snaží nalákat i na...

KVÍZ: Co všechno víte o pivu? Otestujte si své znalosti!

ilustrační snímek

Češi jsou mistři světa ve spotřebě piva. Otázkou ale zůstává: Umíme ho jen pít, nebo mu opravdu rozumíme? Pokud si myslíte, že vás v hospodě nemá co překvapit, vyzkoušejte si tento kvíz a ukažte všem...

KFC opět otevřelo. Zákazníky se snaží nalákat na limitku

KFC vrátilo oblíbenou limitku.

KFC po roce vrátilo oblíbenou limitovanou edici Caesar. Do nabídky znovuotevřených restaurací se vrátil klasický salát, bagel, twister i hranolky s dresinkem. Řetězec se zákazníky snaží nalákat na...

Pepco prodává módu s vlastním logem. Oblečení nápadně připomíná hit jiného řetězce

Prodejna Pepco v České republice. (25. října 2024)

Po ponožkách, pantoflích a tričkách s logem Lidlu přichází s podobným nápadem i Pepco. Polský obchodní řetězec představil vlastní unisex kolekci oblečení a doplňků s ikonickým logem značky.

2. června 2026  11:45

Po 25 letech ho opustila kvůli dortu. Stačil jediný snědený kousek

Cheesecake aneb poslední drobek po 25 letech manželství.

Měl to být romantický víkend k 25. výročí svatby. Ráno ale žena zjistila, že její poslední kousek cheesecakeu zmizel. A spolu s ním i důvod pokračovat v manželství.

2. června 2026  8:30

KVÍZ: Grilujete jako profík? Otestujte se

Barbecue (anglicky také zkráceně BBQ) je způsob venkovního grilování masa v...

Mezi obyčejným opékačem špekáčků a skutečným králem grilu leží hluboká propast. Používáte ještě tekutý podpalovač? Pícháte do hermelínu vidličkou? A víte, jak vyčistit gril bez drahé chemie?...

vydáno 2. června 2026

Průvodce odvykáním dudlíku bez pláče. Kdy začít a jaký rituál předejde záchvatům vzteku?

Ilustrační snímek

Mnoho rodičů se procesu odvykání dítěte od dudlíku obává. Děsí je představa probdělých nocí nebo hysterických záchvatů. Přitom existuje cesta, jak se zbavit oblíbeného předmětu elegantně a bez...

1. června 2026  15:20

Kvůli sklenici vody se soudili roky. Hotel jí odmítl posloužit zdarma

Spor o kohoutkovou vodu v luxusním hotelu v Dolomitech skončil až u nejvyššího...

Když si v luxusním hotelu objednáte večeři, čekáte maximálně drahé víno. Turistka v italských Dolomitech ale pohořela už u obyčejné kohoutkové vody. Spor o jedinou sklenici nakonec skončil až u...

1. června 2026  11:45

Malý balkon může vypadat jako z katalogu. Vertikální zahrady vám ušetří místo, čas i práci

Ve spolupráci
Vertikální zahrada na balkoně šetří místo i práci.

Městské balkony často plní několik funkcí najednou. Slouží jako místo, kde si vychutnáváme kávu, úložný prostor pro vše, co se nám nevešlo do bytu, ale i jako malá oáza zeleně. Stačí si však pořídit...

1. června 2026  8:30

Lidl vyprodává oblíbené nářadí Parkside. Ceny rozdělily zákazníky na dva tábory

Lidl zlevnil vrtačku Parkside o polovinu. | Zdroj: www.lidl.cz

Vrtačka, strunová sekačka i zahradní čerpadlo. Lidl zlevnil oblíbené výrobky značky Parkside. Až do neděle tak vybrané zboží pro domácí kutily seženete za hubičku. Podle některých zákazníků se však...

1. června 2026

Číňané mění vkus. Místo evropských značek chtějí domácí luxus

Luxusní sedany Maextro S800 čínské automobilky JAC Motors. (18. června 2025)

Čínské luxusní značky na domácím trhu rychle posilují a vytlačují tradiční evropské výrobce. Zákazníci v zemi stále častěji kupují tuzemské elektromobily, šperky či kabelky, zatímco značky jako...

31. května 2026

Před dovolenou zkontrolujte pas. Expresní vyřízení vás může stát tisíce

Ilustrační snímek

Stačí jedna sekunda nepozornosti a vysněná dovolená může skončit dřív, než začne. Tisíce Čechů zjistí až na letišti, že jejich cestovní pas není platný. Zjistěte, proč nestačí mít doklad platný jen v...

31. května 2026  15:20

Chtěli jen nakrájet narozeninový dort. Restaurace jim naúčtovala 2500 korun

Poplatek za nakrájení dortu? Účtenka z Beverly Hills rozjela bouřlivou debatu...

Když si lidé přinesou do restaurace vlastní narozeninový dort, čekají maximálně svíčky nebo talířky navíc. Skupinu hostů v luxusní restauraci v Beverly Hills ale po večeři čekal šok při pohledu na...

31. května 2026  11:45

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Srovnání krájecích prkének: Na čem krájet maso a které se nejvíce vyplatí?

Pokud máte možnost si maso namlít sami, je to samozřejmě ideální řešení. I tady...

Kuchyňské prkénko na krájení tvoří nedílnou součást všech kuchyní. Málokdy se však řeší vliv materiálu na potraviny. Je lepší plast, dřevo, či bambus? Spotřebitelský přehled ukazuje, které kousky...

31. května 2026  8:30

KVÍZ: Co všechno víte o pivu? Otestujte si své znalosti!

ilustrační snímek

Češi jsou mistři světa ve spotřebě piva. Otázkou ale zůstává: Umíme ho jen pít, nebo mu opravdu rozumíme? Pokud si myslíte, že vás v hospodě nemá co překvapit, vyzkoušejte si tento kvíz a ukažte všem...

vydáno 31. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.