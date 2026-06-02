Jaké jsou druhy hořčíku?
Není hořčík jako hořčík. Při výběru tohoto doplňku stravy hraje hlavní roli doprovodné složení látek, které napomáhají rozpustnosti a následnému vstřebávání. Magnesium se totiž v doplňcích stravy nikdy nevyskytuje izolovaně, ale vždy se váže na jinou složku, která zásadně určuje jeho vlastnosti.
- Anorganicky vázaný hořčík: Pro tělo je hůře stravitelný, tato forma magnesia je navázaná na anorganické sloučeniny jako jsou oxidy nebo uhličitany.
- Organicky vázaný hořčík: Nejlépe stravitelná forma magnesia, která je navázaná na organické látky jako je kyselina citronová nebo aminokyseliny.
V jaké formě je hořčík nejlepší?
Pokud chcete za své peníze maximum muziky, hledejte na obalech organické a chelátové vazby.
- Jednou z nejlepších variant, kterou zvolit, je bisglycinát hořečnatý, který má uklidňující účinky a skvěle funguje proti stresu a pro lepší spánek.
- Skvělou volbou je také citrát hořečnatý, který se výborně vstřebává a dodává energii, ve vyšších dávkách však může mít projímavé účinky.
- Malát hořečnatý je ideální pro zvýšení energie, doporučuje se proto užívat během dne.
- Naopak se obloukem vyhněte oxidu hořečnatému. Jeho vstřebatelnost se pohybuje kolem pouhých 4 až 5 %, takže většinu pilulky bez užitku vyloučíte. Může mít ve větším množství projímavé účinky.
Přehledné srovnání forem hořčíku
|Forma hořčíku
|Vstřebatelnost
|Na co je nejlepší (účinky)
|Orientační cena
|Bisglycinát
|Vynikající
|Zklidnění, regenerace, spánek, proti stresu
|Vyšší (350 – 600 Kč)
|Citrát
|Velmi dobrá
|Rychlé doplnění hořčíku, svaly, proti zácpě
|Střední (200 – 400 Kč)
|Malát
|Vynikající
|Chronická únava, dodání energie, ranní užívání
|Střední (300 – 500 Kč)
|Treonát
|Velmi dobrá
|Podpora mozku, soustředění, paměť, nervy
|Vysoká (500 – 800 Kč)
|Oxid
|Velmi nízká
|Maximálně jako akutní antacidum na pálení žáhy
|Nízká (80 – 150 Kč)
Jaké jsou příznaky, když chybí hořčík?
Nedostatek hořčíku (hypomagnezémie) o sobě dává vědět nenápadně, ale vytrvale.
- Mezi nejčastější varovné signály patří nepříjemné svalové křeče (zejména v lýtkách během noci) a svalové záškuby, například v oblasti očních víček. Dále také brnění končetin nebo mravenčení.
- Dlouhodobý deficit se projevuje permanentní únavou, podrážděností, úzkostmi, poruchami spánku a neschopností se soustředit.
- Pokud na sobě pozorujete také časté bolesti hlavy, bušení srdce nebo neovladatelnou chuť na čokoládu, vaše tělo vám pravděpodobně dává jasné znamení, že by bylo vhodné zvýšit příjem hořčíku.
Co jíst, když chybí hořčík?
Než začnete situaci zachraňovat pilulkami, zaměřte se na svůj jídelníček. Příroda nabízí celou řadu potravin, které jsou na hořčík doslova nabité.
- Mezi nejbohatší zdroje patří listová zelenina (zejména špenát a kapusta), ořechy a semínka (dýňová, lněná, mandle, kešu) a celozrnné výrobky.
- Skvělým a chutným zdrojem je také kvalitní hořká čokoláda s vysokým obsahem kakaa (nad 70 %) nebo luštěniny jako čočka a cizrna.
- Nezapomínejte ani na minerální vody s vyšším obsahem magnesia, které mohou denní příjem příjemně podpořit.
Hořčíkový olej
Jednou z variant, jak dodat tělu chybějící magnesium, je formou hořčíkového oleje.
Jaký hořčík užívat v těhotenství?
V těhotenství spotřeba hořčíku dramaticky roste, protože je nezbytný pro správný vývoj plodu, stavbu kostí a fungování placenty. Nedostatek může způsobit tvrdnutí břicha nebo předčasné děložní stahy.
- Pro nastávající maminky je často doporučovaný laktát hořečnatý (Magnesii lactici), který pomáhá na křeče a těhotenské obtíže.
- Často využívaný je i citrát, u něj je však třeba hlídat dávkování kvůli možnému projímavému efektu.
- Užívání magnesia v těhotenství (zejména ve třetím trimestru) je ale vždy ideální zkonzultovat s ošetřujícím gynekologem.
Jak doplnit magnesium u dětí?
Dětský organismus potřebuje hořčík pro správný růst, zdravé zuby a klidnou nervovou soustavu. Pokud je dítě hyperaktivní, špatně spí nebo si stěžuje na „růstové bolesti“ nohou, může jít o deficit magnesia.
- U dětí se vyhněte polykání velkých tablet a vsaďte raději na tekuté formy (sirupy), rozpustné prášky s příjemnou ovocnou příchutí nebo želatinové bonbony.
- Výbornou alternativou jsou také hořčíkové koupele s použitím Epsomské soli (síranu hořečnatého). Hořčík se v tomto případě vstřebává kůží, což je pro děti velmi příjemný a relaxační způsob doplnění tohoto klíčového minerálu před spaním.
|Forma podání
|Nejčastější chemická forma v produktu
|Vstřebatelnost a snášenlivost
|Výhody a nevýhody pro děti
|Orientační cena
|Tekutá forma (sirupy / kapky)
|Citrát hořečnatý / Bisglycinát
|Velmi dobrá až vynikající
|+ Snadné dávkování, rychlý účinek
- Někdy horší chuť, nutné maskovat v džusu
|250 – 450 Kč
|Želatinové bonbony (gummies)
|Citrát / Gluconát (pozor na levný Oxid)
|Střední až velmi dobrá (podle složení)
|+ Děti je milují a berou je jako odměnu
- Často obsahují cukr, riziko, že je sní tajně celé
|200 – 350 Kč
|Rozpustný prášek (šumáky/strips)
|Citrát hořečnatý
|Velmi dobrá
|+ Zábavná forma šumivého nápoje, hydratace
- Umělá sladidla nebo barviva v levných verzích
|150 – 300 Kč
|Koupel (Epsomská sůl)
|Síran hořečnatý (Magnesium sulfát)
|Dobrá (vstřebává se transdermálně přes kůži)
|+ Extrémně uklidňující rituál před spaním, bez zátěže břicha
- Nelze přesně změřit, kolik tělo reálně vstřebá
|80 – 200 Kč (za kg soli)