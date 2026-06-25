S příchodem letních veder začínají Češi ve velkém nakupovat zahradní bazény. Největší zájem bývá tradičně o nafukovací bazény, které spousta obchodů nabízí i za méně než tisíc korun.
Málokdo si však uvědomuje, že nízká pořizovací cena automaticky neznamená nízké celkové náklady. Nadzemní bazén s pevnou konstrukcí za tři tisíce může bez problémů sloužit deset let, kdežto nafukovací bazén za pět stovek často skončí ve sběrném dvoře už po první sezoně.
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Bazén za 500? Počítejte s desetinásobkem
Mnoho lidí při nákupu bazénu kouká po ceně samotného bazénu. Ta ovšem představuje jen zlomek z celkové ceny. Pokud jste si tedy vyhlídli bazén za pět stovek, věřte, že vás vyjde minimálně na pár tisíc korun. K ceně bazénu si totiž musíte připočítat náklady za potřebnou výbavu.
|Položka
|Orientační cena
|Nafukovací bazén
|500 Kč
|Podložka pod bazén
|300 Kč
|Krycí plachta
|250 Kč
|Schůdky
|1 500 Kč
|Kartušová filtrace
|1 200 Kč
|Náhradní filtrační vložky
|400 Kč
|Bazénová chemie na sezonu
|1 000 Kč
|Napuštění vody (3–4 m³)
|400 Kč
|Dopuštění a obměna vody během sezony
|600 Kč
|Celkem za první sezonu
|6 150 Kč
Bazén za 500 korun vás ve skutečnosti vyjde přibližně na šestinásobek pořizovací ceny. Samotný bazén totiž mnohdy představuje méně než deset procent celkových nákladů první sezony.
O to horší je, že spousta nafukovacích bazénů nevydrží déle než jednu či dvě sezony a spoustu z nich musíte po jednom létě vyměnit. V takovém případě můžete během tří let utratit klidně i patnáct tisíc korun.
Často vydrží jen jednu sezonu
Škody za desítky tisíc
Běžný rodinný bazén obsahuje několik tun vody. Pokud dojde k protržení, voda se může během krátké chvíle vylít do okolí a poškodit trávník, dlažbu, nábytek nebo způsobit podmáčení terénu. U teras nebo domů pak může zasáhnout i konstrukce či sousední pozemek a škody se mohou vyšplhat na desítky tisíc korun.
Většina lidí při výběru bazénu odsouvá materiál až na druhé místo. Právě materiál však často rozhoduje o životnosti celé konstrukce.
Nejlevnější nafukovací bazény bývají vyrobené z tenkého PVC, které je náchylnější k protržení, praskání vlivem UV záření i běžnému opotřebení. Riziko pro ně představuje prakticky všechno od kamínků, přes dětské hračky a řádění domácích mazlíčků až po nesprávné zazimování.
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Písková filtrace vám může ušetřit tisíce
U nafukovacích bazénů se nejčastěji setkáme se třemi typy filtrace:
- bez filtrace
- kartušová filtrace
- písková filtrace
Nejlevnější variantou je bazén bez filtrace. V tomto případě všechny mechanické nečistoty řešíte ručně a vodu pouze chemicky ošetřujete. Na jednu stranu vás do začátku nic nestojí, na tu druhou se však kvalita vody rychle začne kazit a budete muset spotřebovávat velké množství chemie.
Druhou možností je kartušová filtrace. Její cena se pohybuje zhruba mezi 800 až 3 000 korunami v závislosti na výkonu. Papírové vložky zachytávají nečistoty, bohužel se však rychle zanášejí a musíte je často měnit. U větších bazénů navíc nebývají dostatečně výkonné.
Písková filtrace vyjde přibližně na dva až šest tisíc korun. V tomto případě voda prochází přes křemičitý písek, který zachytí i jemné nečistoty. Filtrace má dlouhou životnost a nemusíte ji tak často měnit. Musíte se však připravit na vyšší pořizovací cenu a větší spotřebu energie. Z hlediska údržby jde ale o nejstabilnější a dlouhodobě nejlevnější variantu.
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SROVNÁNÍ Nafukovací nebo pevná konstrukce?
Na první pohled působí nafukovací bazén jako jasný vítěz. Stojí jen pár stovek až tisíc korun a je můžete se okamžitě koupat. Jenže právě nízká cena je zároveň jeho největší slabinou.
Kvůli tenké PVC stěny, omezené stability a nízké odolnosti často vydrží jen jednu nebo dvě sezony a jakmile narazíte na prasklinu, většinou už ho nemá smysl opravovat.
Naproti tomu bazény s pevnou konstrukcí stojí sice výrazně více (běžně od tří až po dvacet tisíc korun podle velikosti a výbavy), zároveň ale i výrazně více vydrží. Ocelový rám a zpevněné stěny lépe odolávají tlaku vody, mechanickému poškození i povětrnostním vlivům. Pokud je správně udržujete, mohou vám vydržet klidně 8 až 15 let.
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Jak vybrat bazén?
Výběr bazénu nemusí být složitý. Ještě před nákupem se ale vyplatí položit si tři základní otázky, které ovlivní nejen pohodlí při koupání, ale také budoucí náklady:
- Kolik lidí bude bazén používat?
- Kolik místa je na zahradě?
- Jak dlouho má bazén vydržet?
Pokud hledáte nafukovací bazén pro děti od tří let, vystačíte s průměrem do jednoho metru. Rodina se dvěma a více dětmi by už se však měla poohlédnout po modelu s průměrem alespoň tři až čtyři metry. Nezapomeňte počítat také s prostorem kolem bazénu. U bazénu by měl být dostatek místa pro schůdky i bezpečný pohyb.
Pokud se chcete během sezony jen občas osvěžit a nehodláte bazén využívat denně, můžete si vystačit s bazénem za 500 korun. V případě, že byste chtěli bazén na více let, ve kterém by si mohly užívat i děti, se však vyplatí investovat do pevnější konstrukce a kvalitnějšího materiálu.
A zlaté pravidlo? Nekoukejte jen na cenovku. Levný bazén můžete po jedné sezoně vyhodit, zatímco dražší model vám bude sloužit mnoho let.