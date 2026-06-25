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Kupujete bazén na zahradu? Tomuhle se vyhněte, nevydrží a bude vás stát jmění

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  11:45
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Nafukovací bazén vypadá na první pohled jako výhodná koupě. Za pár tisíc korun slibuje rychlé osvěžení a minimální starosti. Kvůli vysokým nákladům na údržbu se však z něj v mnoha případech stane jedna z nejdražších věcí na zahradě.

S příchodem letních veder začínají Češi ve velkém nakupovat zahradní bazény. Největší zájem bývá tradičně o nafukovací bazény, které spousta obchodů nabízí i za méně než tisíc korun.

Málokdo si však uvědomuje, že nízká pořizovací cena automaticky neznamená nízké celkové náklady. Nadzemní bazén s pevnou konstrukcí za tři tisíce může bez problémů sloužit deset let, kdežto nafukovací bazén za pět stovek často skončí ve sběrném dvoře už po první sezoně.

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Bazén za 500? Počítejte s desetinásobkem

Mnoho lidí při nákupu bazénu kouká po ceně samotného bazénu. Ta ovšem představuje jen zlomek z celkové ceny. Pokud jste si tedy vyhlídli bazén za pět stovek, věřte, že vás vyjde minimálně na pár tisíc korun. K ceně bazénu si totiž musíte připočítat náklady za potřebnou výbavu.

PoložkaOrientační cena
Nafukovací bazén500 Kč
Podložka pod bazén300 Kč
Krycí plachta250 Kč
Schůdky1 500 Kč
Kartušová filtrace1 200 Kč
Náhradní filtrační vložky400 Kč
Bazénová chemie na sezonu1 000 Kč
Napuštění vody (3–4 m³)400 Kč
Dopuštění a obměna vody během sezony600 Kč
Celkem za první sezonu6 150 Kč

Bazén za 500 korun vás ve skutečnosti vyjde přibližně na šestinásobek pořizovací ceny. Samotný bazén totiž mnohdy představuje méně než deset procent celkových nákladů první sezony.

O to horší je, že spousta nafukovacích bazénů nevydrží déle než jednu či dvě sezony a spoustu z nich musíte po jednom létě vyměnit. V takovém případě můžete během tří let utratit klidně i patnáct tisíc korun.

Často vydrží jen jednu sezonu

Škody za desítky tisíc

Běžný rodinný bazén obsahuje několik tun vody. Pokud dojde k protržení, voda se může během krátké chvíle vylít do okolí a poškodit trávník, dlažbu, nábytek nebo způsobit podmáčení terénu. U teras nebo domů pak může zasáhnout i konstrukce či sousední pozemek a škody se mohou vyšplhat na desítky tisíc korun.

Většina lidí při výběru bazénu odsouvá materiál až na druhé místo. Právě materiál však často rozhoduje o životnosti celé konstrukce.

Nejlevnější nafukovací bazény bývají vyrobené z tenkého PVC, které je náchylnější k protržení, praskání vlivem UV záření i běžnému opotřebení. Riziko pro ně představuje prakticky všechno od kamínků, přes dětské hračky a řádění domácích mazlíčků až po nesprávné zazimování.

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Písková filtrace vám může ušetřit tisíce

U nafukovacích bazénů se nejčastěji setkáme se třemi typy filtrace:

  • bez filtrace
  • kartušová filtrace
  • písková filtrace

Nejlevnější variantou je bazén bez filtrace. V tomto případě všechny mechanické nečistoty řešíte ručně a vodu pouze chemicky ošetřujete. Na jednu stranu vás do začátku nic nestojí, na tu druhou se však kvalita vody rychle začne kazit a budete muset spotřebovávat velké množství chemie.

Druhou možností je kartušová filtrace. Její cena se pohybuje zhruba mezi 800 až 3 000 korunami v závislosti na výkonu. Papírové vložky zachytávají nečistoty, bohužel se však rychle zanášejí a musíte je často měnit. U větších bazénů navíc nebývají dostatečně výkonné.

Písková filtrace vyjde přibližně na dva až šest tisíc korun. V tomto případě voda prochází přes křemičitý písek, který zachytí i jemné nečistoty. Filtrace má dlouhou životnost a nemusíte ji tak často měnit. Musíte se však připravit na vyšší pořizovací cenu a větší spotřebu energie. Z hlediska údržby jde ale o nejstabilnější a dlouhodobě nejlevnější variantu.

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SROVNÁNÍ Nafukovací nebo pevná konstrukce?

Na první pohled působí nafukovací bazén jako jasný vítěz. Stojí jen pár stovek až tisíc korun a je můžete se okamžitě koupat. Jenže právě nízká cena je zároveň jeho největší slabinou.

Kvůli tenké PVC stěny, omezené stability a nízké odolnosti často vydrží jen jednu nebo dvě sezony a jakmile narazíte na prasklinu, většinou už ho nemá smysl opravovat.

Naproti tomu bazény s pevnou konstrukcí stojí sice výrazně více (běžně od tří až po dvacet tisíc korun podle velikosti a výbavy), zároveň ale i výrazně více vydrží. Ocelový rám a zpevněné stěny lépe odolávají tlaku vody, mechanickému poškození i povětrnostním vlivům. Pokud je správně udržujete, mohou vám vydržet klidně 8 až 15 let.

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Jak vybrat bazén?

Výběr bazénu nemusí být složitý. Ještě před nákupem se ale vyplatí položit si tři základní otázky, které ovlivní nejen pohodlí při koupání, ale také budoucí náklady:

  1. Kolik lidí bude bazén používat?
  2. Kolik místa je na zahradě?
  3. Jak dlouho má bazén vydržet?

Pokud hledáte nafukovací bazén pro děti od tří let, vystačíte s průměrem do jednoho metru. Rodina se dvěma a více dětmi by už se však měla poohlédnout po modelu s průměrem alespoň tři až čtyři metry. Nezapomeňte počítat také s prostorem kolem bazénu. U bazénu by měl být dostatek místa pro schůdky i bezpečný pohyb.

Pokud se chcete během sezony jen občas osvěžit a nehodláte bazén využívat denně, můžete si vystačit s bazénem za 500 korun. V případě, že byste chtěli bazén na více let, ve kterém by si mohly užívat i děti, se však vyplatí investovat do pevnější konstrukce a kvalitnějšího materiálu.

A zlaté pravidlo? Nekoukejte jen na cenovku. Levný bazén můžete po jedné sezoně vyhodit, zatímco dražší model vám bude sloužit mnoho let.

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